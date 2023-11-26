無名周記：OpenAI的權力遊戲

OpenAI的鬧劇始於11月17日，6人董事局有4人發難，解僱奧特曼，並委任Mira Murati當總裁，但後者拒絕，19日改任命Twitch的前總裁Emmet Shear。已向OpenAI投資100億美元的微軟事前並不知情，宣布任命奧特曼領導旗下的AI部門。到了周一，OpenAI 95％員工聯署，威脅若奧特曼不回來便辭職，聯署者竟包括最初有份轟走奧特曼的首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever），OpenAI也在感恩節前夕宣布奧特曼回歸，跟奧特曼共同進退的主席布羅克曼（Greg Brockman）也重回OpenAI，發動逼宮的4名董事只有一人留任，新加入的董事局成員包括美國前財長薩默斯。

不少人將之看成兩條路線之爭，即理想主義與商業化的衝突，因為奧特曼不惜一切推動AI發展，一些董事局成員則認為需謹慎行事。不過，OpenAI商業化並非始於今天。路透社的報道則更奇情，報道稱OpenAI部分員工在奧特曼解僱前向董事局發信警告，相信AI正面臨大突破，會對人類構成威脅。報道引述一名匿名員工稱，OpenAI旗下的Q*項目是邁向AGI的一大突破，只要有充足運算資源，能夠解決數學問題，雖然它目前只有小學程度。奧特曼不久前還在APEC會議上故弄玄虛說，AI發展將撞破「無知之幕」。奧特曼原來是瘋狂科學家，董事局是在力挽狂瀾。

這論述似曾相識，AI業界近年不斷吹噓AI的神奇以至毁滅力量，奧特曼是其中一個，OpenAI其他員工亦如此。有份逼宮的蘇茨克維上月接受《麻省理工科技評論》（MIT Techology Review）訪問，自言現在首務是阻止人工超級智能暴走。他表示相信ChatGPT可能已有意識，又說世界要明白OpenAI及其他公司正在研發的科技的威力。

企業家多於科學家

在探討AI威力前，還是由奧特曼本人說起。《紐約時報》科技新聞記者Cade Metz在2021年出版的Genius Makers形容，奧特曼是矽谷成功投資者的典型，懂得把握機遇及物色人才，集資能力高強。什麼驅使他創辦OpenAI？Metz明白寫道，「在奧特曼迅速崛起的過程中，他的驅動力首先是金錢，其次是對他軌道上的人及公司的權力，然後是建立對整個世界產生真正影響的公司所帶來的滿足感」。

跟馬斯克一樣，奧特曼是企業家而非科學家，致力以財力實現其他人眼中的瘋狂構思，自認造福人類。OpenAI的故事始於2015年一場飯局，奧特曼跟馬斯克邀請布特羅曼及蘇茨克維等AI研究者討論AI發展的可能，並邀請他們參與OpenAI的成立。Metz說，奧特曼較馬斯克低調，但兩人同樣深明showmanship之道。OpenAI成立之初便十分注重形象，奧特曼和馬斯克將之塑造成對抗Google、facebook、微軟等大型科企的新力軍；當這些巨企極力將AI技術保密時，OpenAI則強調公開透明，務求人人受惠，而非僅僅讓地球最富有的企業得益。

在今天看來，OpenAI離開這初心已很遠了，但目標一直未變過，那就是發展通用人工智能（AGI）。其非牟利性質在AI業界顯得格外出眾，它聲言「為所有人而非僅僅股東創造價值」，更稱為安全達到AGI的目標，如果另一間機構快要率先達成這目標，OpenAI會立即停止競爭，並跟對方合作。OpenAI在激烈的科企競爭中恍如清流，深獲投資者及傳媒歡迎。

初心是透明公開

OpenAI初心是要透明公開，但很快便退縮，理由是部分技術「太危險」，恐落入「壞人」手中。2018年發布的OpenAI憲章已沒有透明公開這承諾，憲章承諾「避免人工智能或AGI的使用損害人類或不適當地集中權力」，但又強調「預計需要動用大量資源來實現我們的使命」。這兩者兼容嗎？要朝AGI發展，必須要用大量資源，但OpenAI的非牟利性質成阻力，於是奧特曼2019年成立一個以盈利為目的的子公司，以便接受微軟10億美元投資，微軟迄今對OpenAI的投資已超過100億美元。如此一來，OpenAI跟其他科企的分別可謂已沒有多少了。OpenAI仍維持非牟利的董事局負責，員工亦對企業的核心價值着迷，公司評估員工表現的其中一項指標，是內化憲章的程度。

不少報道已指出，正是OpenAI的奇特架構令該公司的管理不明確，埋下今次權鬥伏線，董事局的紛爭亦不是始於今天。路透社報道所說的「重大突破」以及「危及人類」，近年常常見於AI宣傳，這些說法大抵在於吸引資金。在今天ChatGPT已發展到第四代，回望2019年一宗科技新聞可能有助了解今天。當時OpenAI公布發明了GPT-2，可以按一個掣便生成文章，但同時聲稱該模型太危險，會產生假資訊，因此不公開。這說法引起部分員工質疑，認為GPT-2根本談不上有何危險，OpenAI最後分階段發布，當時已有人質疑只是宣傳手法而已。

作為每天都跟ChatGPT聊天的用家，我一直對AI對人類構成「存在威脅」（existential threat）的說法不以為然，理由已在今年5月〈你害怕AI，其實怕什麼？〉一文說過了。這不意味我們不需關心AI的發展，因為AI的確引起很多實際問題，諸如放大偏見、歧視、加劇虛假資訊、侵犯版權、侵犯勞工權益、加劇科技企業集權等，還有佔用大量能源。一直致力戳破AI神話的華盛頓大學教授Emily Bender更認為，有關AI對人類存在威脅的討論是科企轉移視線的手法，令公眾討論虛假問題，無視AI當下對社會的禍害，藉此逃避監管。我不完全認同這看法，但的確，我們鮮聽到科企回應AI當前的禍害，反而常聽到的卻是AI未來禍害，或AI如何快將超越人類智商等。

回到OpenAI的權鬥，從OpenAI的權鬥究竟可以得出什麼結論？人工智能快要暴走這樣吸眼球的故事，還是另一個沒有那麼刺激、但更真實的威脅：當AI正滲透生活各層面，社會勢起巨變時，我們對這技術一無所知，發展只緊握在一小撮人之手。OpenAI董事局之亂說穿了，只顯示了一間影響力巨大的企業治理混亂。如果真的有「存在威脅」，威脅的來源是那些以科技包裝、加速集中財力的資本家。

文˙林康琪

編輯•利永倫

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