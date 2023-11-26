周日話題：恨鐵不成鋼的台灣選舉

民主選舉其中奧妙的地方，是所有人都能夠有想像的空間、有各自想要的結果，當中關鍵在於制度開放，像台灣的總統大選就是簡單多數制，票多者勝，什麼結果都有可能。即使對於沒法投票的局外人來說，正是有不同結果的可能，還是會留意和緊張選舉。對於明年的大選，無論是北京還是白宮，都難得有共同的希望。

經過蔡英文的兩個任期，兩岸關係進入21世紀以降最冰冷的狀態，如果不以武統作為目標，北京自然希望兩岸關係能夠緩和；而跟中國保持微妙關係的美國，從來都只希望以台灣問題來制衡中國，而不是受台灣問題所牽制、影響其對華政策，過度緊張的兩岸關係反而令美國失去主導，進退兩難（其中一例，是2002年陳水扁發表「一邊一國」論，當時美國也抱怨陳水扁違反當選承諾，有新論述前，亦沒有事先通知美國）。因此對中、美來說，台灣如果能夠有政黨輪替，換上非民進黨的政黨執政，短時間內對緩和兩岸局勢，自然有直接作用。

民進黨不濟 在野政黨更不堪

但希望歸希望，選舉很多時候都不會如願以償，現實也往往出現恨鐵不成鋼的無奈。對於在野陣營而言，本來形勢大好：一來民進黨有執政的包袱，去年底的地方九合一選舉慘敗已顯示選民對民進黨執政的不滿；二來民進黨數月前爆出連環性侵事件，是對高舉「進步」的民進黨的一大盤冷水；更不用說賴清德不及蔡英文受大眾歡迎，種種因素都讓在野的對手有利。民進黨不濟，但在野政黨更是不堪，造成了今天即使未選舉但已無懸念的局面。

馬英九後國民黨積弱

對於國民黨來說，積弱程度確實超過了所有人的想像，已到了好像無法翻身的地步。自馬英九之後，每次選舉都總是無法好好地參選。每次黨內初選都四分五裂，到千辛萬苦揀了候選人，又總是會後悔一樣。2016年的「換柱案」（臨時廢除本來提名了的洪秀柱）自然是經典一例，上屆選舉郭台銘與韓國瑜黨內競爭，郭台銘落選後就立即脫黨，到今屆選舉郭台銘又再攪局。國民黨最後提名了侯友宜，但確定提名之後又好像發現侯友宜不太合適，幾乎以為國民黨是用交友軟件選擇候選人，對自己提名的人一點都不了解。看最近的藍白合作商談，侯友宜身旁必定看到朱立倫和馬英九，好像必要有黨內大老加持才能見人一樣，如果侯友宜真的選上總統，到時朱立倫和馬英九可能也會垂簾聽政。既然朱立倫和馬英九還是如此眷戀鎂光燈，倒不如直接參選。

說到今次選舉的藍白合作，讀者如果有緊跟事態發展，就沒有錯過這場比鬧劇還要胡鬧的政治鬥爭了，我看臉書上的台灣朋友，很多也看得非常開懷。首先是大約10天前，藍、白之間密室商談「定好」協議，見記者的時候，馬英九還滿臉得意地在柯文哲耳邊說一句「沒想到有今天吧」；到一星期前、準備公布結局，才發現協議原來不是協議（就是所謂柯文哲在民調結果，究竟是讓侯友宜3%還是6%的爭議），當時唯一共識是在餘下時間繼續協商。再到剛過去的星期四，郭台銘舉辦了那場君悅飯店的火爆會議，所謂「五漢廢言」的會面（郭台銘、柯文哲、侯友宜、朱立倫、馬英九），沒有合作，只有唇槍舌劍，也標誌着藍白合作、在野整合，如交響曲最終樂章finale一樣，在最高潮澎湃的地方收場，正式破局。

「藍白合」無一刻想過合作

雖然一直都說藍白合，但實際上，兩黨之間（還有脫黨想參選的郭台銘）都沒有一刻真的想過合作，從來只是想自己擔正、對方做副手，在這樣的前提之下，合作都是不可能。就像郭台銘，其實從他宣布獨立參選一刻開始，所有人（包括對岸）都對他的行為摸不着頭腦，他口裏說要整合在野陣營，行動卻是獨自參選攪局。說穿了，其實是郭董意難平、氣難下，不甘國民黨一而再地放棄他。結果在幾天前的會議，公開地表達出對朱立倫和馬英九的不滿，郭台銘風騷滿臉的背後，其實就只有私怨。這樣場面，對於希望台灣出現政黨輪替的人來說，又怎會不是恨鐵不成鋼？

鏡頭再轉向柯文哲，一直以來都以「垃圾不分藍綠」的取態，建立所謂的白色力量。一直以來，究竟台灣是否真的可以超越藍綠、超越兩黨，都是一大疑問，因為制度的設計（選舉制度傾向產生兩黨制），以至是主導選舉的議題（身分認同、統獨立場），都是一種二分法，很難不靠攏一邊。像柯文哲當年崛起，也是通過民進黨的禮讓協調才能成事。而柯文哲經過兩任的台北市長，以及他所建立的民眾黨，也的確在台灣政治光譜上找到一點位置（上屆選舉一躍成為第三大黨）。本來這次選舉，在民進黨走下坡、國民黨持續積弱的局勢之下，正好是一次驗證超越藍綠的可能。偏偏柯文哲選擇尋求和國民黨合作的可能，很多人取笑「白色易污糟」，現在即使合作不成，柯文哲的白色也不再雪白。

民進黨群雄割據 逢選舉仍團結

看完在野陣營之間的鬧劇，再看看民進黨的賴清德，不管是否喜歡或接受民進黨的主張或立場，也不能不佩服民進黨的團結。你說民進黨黨內真的沒有其他人想挑戰總統之位嗎？民進黨的派系政治從來都群雄割據（當中又以賴清德所屬的新潮流為主力），但每逢選舉，都不會出現像國民黨一樣的亂象。像上屆選舉，賴清德想挑戰蔡英文，最後也需要舉行黨內初選決定候選人，但最後還是和平解決，而賴清德也願意作為蔡英文的副手出戰。

隨着候選人的確立，選舉也進入最後直路，這3人決戰的格局，還有什麼看頭呢？從娛樂性的角度來看，柯文哲和侯友宜直接交鋒、互相指摘的場面都是非常可能出現；但從實際政治的角度來看，選舉結果恐怕已經呼之欲出。對於北京來說，大概也可以及早思考準備兩岸關係的下一步了。

作者簡介：倫敦大學亞非學院台灣研究中心兼任研究員

文˙亞然

編輯•廖偉龍

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