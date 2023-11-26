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白日下，仍在發生的事情

【明報專訊】《白日之下》的結尾，「彩橋之家」關門大吉，院友雨中上車到新院舍去。現實中的康橋之家牌照被撤銷了，院友都到哪裏去了？答案是與康橋之家同屬智友集團的沐恩之家（總院）。所以若《白日之下》再寫實一點，通伯等院友下車時，在新院舍外「歡迎」他們的，大概應該是那西裝友「王董事」，甚至是惡看護「芳姐」，也說不定還會與院友們山水有相逢。

經電影提醒，大家應會記得，康橋之家當時被撤銷豁免證明書，是社署破天荒首次將殘疾人士院舍釘牌。那麼，康橋之家是唯一被釘牌的殘疾人士院舍嗎？不是的，根據社會福利署網站的「殘疾人士院舍的牌照／豁免證明書被撤銷或拒絕續期記錄」，還有另一例子：曉暉之家。

有牌護老院違契經營

曉暉之家事件，我記憶猶新。記得康橋之家醜聞爆出時，我正在《明報》法庭組任職，所以那段時間，特別留意跟院舍相關的案件。有次讀到一份法庭的判決書，當時曉暉之家所在單位的業主，入稟土地審裁處要求收樓，結果勝訴。曉暉之家被勒令將單位交吉給業主，所有院友要在60天內遷走。其後，社署更拒絕了曉暉之家的豁免證明書續期申請，變相釘牌。

案中業主勝訴的原因非常簡單，曉暉之家所在單位的大廈公契，列明是不可用作「公寓」（boarding house或apartment house），而高等法院早於2003年已在一宗訴訟中裁定，大廈公契中「公寓」一詞的意思，是提供食物和住宿的地方，該案中的護老院於是因違反大廈公契，需要遷出。讀過判辭，我心生疑問：社署在發牌時，難道沒要求院舍所在處所要符合大廈公契規定？那麼曉暉之家會否不是單一事件？正違契經營的院舍是否還有更多？

於是我找來當時私營殘疾人士院舍的清單，與同事逐一查閱所有位於多層大廈的院舍的大廈公契，結果非常驚人──67間院舍中有10間涉違契經營。按照曉暉之家的案例，只要相關業主或法團興訟，結果幾無懸念；住在這些院舍的近千名院友，隨時迎來逼遷的命運。

《白日之下》中院友搬遷那一幕，記者曉琪回到她昔日放蛇的院舍門前，與她光榮地回到報館恰恰相反，這些在她報道筆下的受害人，卻反而視她為加害者，怨她的報道累他們被逼遷。現實中我沒經歷這戲劇性的一幕，但類似的戲碼，在自己的「內心小劇場」演過多遍──一旦報道真的引來或加速了這些院舍被迫遷，裏面的院友和家屬怎辦？受訪的院舍業界人士更明言，殘疾院舍需求大，適合經營的處所並不足夠，「矯枉過正」的話，受苦的是院友。

「唔好為做啱一件事而內疚！」當時沒人對我說出這樣精警的對白，但當聽到受訪律師對我說，一旦違契院舍發生意外，保險未必會賠償，加上這是實實在在的制度問題──「要插就插個制度」，戲中「張議員」的原型張超雄議員便對我說，這是社署監管不力的問題，將院友置於高風險下，情况非常不理想，應要求院舍盡快找適當地方續辦，亦應該修訂發牌條件，而符合營辦處所大廈公契，應是基本要求。

制度未被動搖

當年被發現違契經營的10間院舍，有一間的名字特別吸引眼球──沐恩之家（總院）。原來康橋之家被釘牌後，大部分院友都被遷至的院舍，不僅屬於同一集團，而且是位處於公契不容經營院舍的大廈裏，毫無保障。沐恩之家（總院）的環境同惹爭議，曾數次到訪的張超雄就形容該院質素與康橋之家「不相伯仲」；Now新聞台記者當年放蛇入內觀察，更指「院友房間昏暗擠迫，走廊放滿了牀」，而在院友眾多的院舍內，亦只有一名職員派藥。

當年那則報道，當然沒能動搖制度分毫，7年多後的今天，再翻看私營殘疾人士院舍的清單，沐恩之家（總院）卻已不復存在。正當我以為質素參差的院舍終被淘汰時，我再細看當區其他院舍的牌照資料，卻發現沐恩之家（總院）原本的所在地址，有一間名為「君逸琚」的院舍正在營辦。院舍名稱甚有氣派，若不是在院舍牌照的資料中找到，還以為是新樓盤的名字。我心生疑問：究竟是什麼人在諸多報道後，仍願意接下這個單位，繼續在此違契經營院舍呢？

日光之下並無新事

職業病發查完個冊，我便發現自己的思路完全錯誤──因為經營「君逸琚」的「恩陽有限公司」的其中一名董事，正是曾擔任智友集團行政總裁、被張超雄形容為「康橋之家和沐恩之家的老闆」的李永耀。這間「恩陽有限公司」，成立於2016年11月9日，正是康橋之家於2016年11月7日被社署釘牌的兩日之後──好高效率！

走筆至此，想起《聖經》中的一句話：「已有的事必再有，作過的事必再作；日光之下並無新事。」即使曾被暴露於陽光下，在這白日之下，很多事情仍在發生，也似乎會繼續發生。至於不再復見的，大概是上文多次提及的張超雄先生，無法再以議員的身分、在香港這個地方，為他念茲在茲的弱勢社群爭取權益。

容我引用這位在《白日之下》片尾鳴謝中，以洋名「Fernando Cheung」出現過的前議員所撰文章的一段文字作結：「要根本性地改變這個劣質院舍，就是要用公營服務去取代它……老弱殘疾人士都不會是很有能力的顧客，需要住院時可能已經很逼切，有質素的公營服務永遠供不應求，大部分顧客都只能依賴一個劣質市場，其實根本沒有選擇，所以像康橋之家、劍橋護老院這類的院舍一定會繼續存在。」

文˙鄧力行

編輯•王翠麗

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