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8.8吋靚芒暢玩3A遊戲 Lenovo掌機巨無霸 槍柄手掣順滑

【明報專訊】曾幾何時，手提遊戲機（掌機）遭智能電話重創，大廠退市傳聞不絕，直至Nintendo Switch熱賣後，手提遊戲機市場終於回暖；去年Steam Deck正式推出，更激發不少廠商紛紛推出Windows電腦遊戲的專用掌機。今次輪到Lenovo出手，為旗下電競系列Legion加入新成員Legion Go，注入滿滿的電競元素和超高性能，大玩3A遊戲都沒有問題。

看見Legion Go機身，給人的第一個印象是相當有分量。事實上這部掌機重量達854克（主機連手掣），相比Switch（主機連手掣約398克）、Steam Deck（約640克）都要重一截，論便攜或許輸蝕一點，不過換來的是8.8吋QHD+ Lenovo PureSight電競觸控屏幕，單是尺寸已經遠遠拋離對手，而且可調整解像度和更新率（最高144Hz），為玩家帶來親歷其境的視覺享受。

可拆式手掣 握持觸感良好

至於機身沉重的問題，Legion Go跟Switch一樣可以把左右兩邊的手掣拆出來，然後把內藏支架的屏幕立直在桌面上遊玩，不用擔心玩到雙手痠軟。Legion TrueStrike手掣的設計合乎人體工學原則，握持觸感良好，並配備防滑紋理和整合式軌迹板，即使長時間操控也保持舒適。控制桿也像很多電競用品一樣搭載RGB燈光，打機更有氣氛。更值得一提的是附贈的控制器基座，可讓一邊手掣直立放在桌面上滑動，手感猶如扼着槍柄，玩FPS槍戰遊戲特別順手，增強瞄準能力。

支援2TB記憶卡

核心性能方面，Legion Go配備全新的Ryzen Z1 Extreme處理器及16GB 7500MHz LPDDR5X記憶體，暢玩任何3A大作都沒有問題，用家甚至可以把兩邊手掣拆出來，當成平板電腦使用。機身內置512GB PCIe Gen4儲存裝置，且支援最高2TB的microSD卡，毋須頻頻刪除舊遊戲即可暢玩新遊戲。Legion Go在散熱上也做足工夫，先進的散熱設計和超薄散熱片，確保高效率的散熱和充足的氣流。

半小時充電至70%

掌機要帶出街玩，電量十分重要。Legion Go搭載的49.2Whr電池支援Super Rapid Charge技術，只需半小時即可充電至70%。插上電源後可啟用「電源旁通模式」繼續遊戲，透過熱能調節解決散熱問題，並實現電池的最佳化支援，延長遊戲時間。自問粗心大意的玩家也不用擔心帶出街容易弄壞，Legion Go有2年意外損壞保障服務，預防因意外跌落、入水和碰撞而致的損害。●

Lenovo Legion Go規格

系統：Windows 11家用版

屏幕：8.8吋2560×1600 IPS（144Hz）

處理器：AMD Ryzen Z1 Extreme連RDNA 顯示卡

內存／儲存空間：16GB／512GB

外置儲存：microSD，最高2TB

網絡：Wi-Fi 6E、藍牙5.2

其他：USB 4.0 Type-C×2、3.5mm耳機口、30分鐘快充至70%電量

體積：299×131×41mm（主機連手掣）

重量：854g（主機連手掣）

售價：$6498

查詢：2593 0388（Lenovo）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

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