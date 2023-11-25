人氣型格小店進駐 清邁老建築賞Art deco美學

熟悉清邁的朋友，對古城和尼曼區一點也不會陌生。尤其是後者，咖啡店是潮人必到的熱點；但對當地人來說，卻覺得太過遊客化，因此不少當地人紛紛向東移開店。由Nawarat Bridge過河後往東延伸的主要大路Charoen Muang Road，就成為型格小店進駐的新地方。對清邁人來說，這一帶統稱為San Pa Koi。清邁大學建築系助理教授兼院長助理Worrasit Tantinipankul說：「San Pa Koi早於100年前，已是洋人聚居、華人經商之地。直至現在，很多當時的老建築都保留下來。」為了通風舒爽和防蟲，這一帶最早期的建築物主要是一層高由柚木搭建而成的房子；但自從清邁火車站在1922年啟用後，從中國來的華人頻繁商業活動，亦令這條路更加熱鬧，聚集了不少醫館、教會建築、學校、商店和貨倉等；同時亦因為受到上世紀初外國art deco建築風格影響，數十年來，這類建築物幾乎充斥着整條Charoen Muang Road。有趣的是，不少民生商店如五金舖、汽車維修店、雜貨舖等與新進型格小店，夾雜在這些建築群中，形成一道獨特的新舊交錯風景線。隨意在這條路上散步，處處是驚喜。特別介紹以下數個地方。

傳教士房子如迷你博物館

咖啡店McClanahan的前身曾經是傳教士的房子，經歷時代變遷，亦曾成為西醫診所和旅館；及至現時翻新為McClanahan咖啡店。外觀保留着兩層高的西方建築風格。由於地勢高低不平，下層恍如地庫一樣，從前傳教士是用來存放物資，今天就成了咖啡店的一角。天花的木方橫樑建築，至今還清晰可見。店裏每堵牆也掛上舊日湄平河一帶的歷史照片，好像去了一趟迷你博物館一樣。

McClanahan

地址：3579 Wat Ket Temple, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50000

網址：t.ly/IjguC

「農業倉庫」辦市集活動

如果說Anusarn Building是Charoen Muang Road上的地標，相信老老嫩嫩的清邁人都不會反對。這個由兩棟建築物組成的一整列排房，是由清邁的大地主家族Nimmanhaemin所擁有。第一棟建築物於1897至1902期間建造，當年是商住兩用；後來再於1934年興建另一幢建築物作為農務機械倉庫。時至今日，兩棟大樓均分拆成多個單位，大部分為咖啡店和餐廳，後方則是一大片空地，偶然舉辦市集活動。

Anusarn Building

地址：94-120 Charoen Muang Rd, Tambon Chang Moi, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50000

網址：t.ly/_enlj

百年菜市場 當年華人落腳點

自從清邁火車站於1922年啟用後，San Pa Koi Market也順理成章地成為當時華人做生意的落腳點。當年清邁周邊地區農產品如稻米、豬隻、煙草等都是通過這裏的攤檔，再經火車運送到曼谷；商人也從曼谷帶來貨物到這裏販賣，是個非常熱鬧的墟市。發展至今，市場依舊，仍是市民日常買餸、買小食的地方。而相傳由中國傳入及演變而成的小食Khanom Bueang Yuan（芽菜煎餅）、Khanom Khrok（脆皮椰奶）都可在這裏找到。

San Pa Koi Market

地址：218 Charoen Muang Rd, Tambon Wat Ket, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50000

「藏館」歎啡賞舊物

Flo Coffee Brewers具古色古香木系建築裝潢，置身其中，就似走進古董收藏家的藏館裏。咖啡店中庭和後欄位置都是店主的舊物家品貨倉！舊物同好者一邊歎啡，一邊欣賞藏品，大可消磨大半天！

Flo Coffee Brewers

地址：152-4 Charoen Muang Rd, Tambon Chang Moi, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50000

註：逢周二休息

華人社區散發復古美

另外，在古城塔佩門附近的Chang Moi Road，短短約1公里長的路程，連接着唐人街的Warorot Market，這裏百年前已是華人社區。這幾年跟San Pa Koi一樣，老建築的軀殼依舊健在，卻換上年輕新裝，人氣打卡咖啡店Brewginning Coffee和Millilit Cafe總是人山人海。不過談復古美，應該不能不數在街頭的藤器店Wyenumpueng Changmoi Furniture，還有Pad Thai 5 Rod。前者是很多旅客必到的破財之地，專賣各式藤器，精緻好看；後者是炒金邊粉Pad Thai的街坊店，即點即炒！炸蠔仔蛋餅超脆口，幾乎每枱必點。游走在老建築之間吃喝，既是支持小商戶，也從另一個角度發掘城市面貌，令旅途變得更有意思。●

Wyenumpueng Changmoi Furniture

地址：262-266, Chang Moi Kao Rd, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50300

Pad Thai 5 Rod

地址：235 Chiang Mai Soi 3, Tambon Chang Moi, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50300

●泰國旅遊錦囊

證件：持特區護照可免簽證留泰45天

匯率：10泰銖約兌2.2港元

機票：香港快運11月份香港往返清邁國際機場，來回票價連稅約2500港元起，如單程加購20公斤行李，另加290港元，網址：www.hkexpress.com/zh-hk

文：何穎（rebechohoho@gmail.com)

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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