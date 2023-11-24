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宋代罕有瓷器 極簡美學考起初哥

【明報專訊】宋代瓷器在收藏界一般被認為是「難玩」的門類，一來罕有難求，建立互有關係的收藏系列更是難上加難。二來宋代瓷器設計簡潔，充滿深度，看慣紋飾圖案多變、教人眼花撩亂的明清瓷器的收藏新手，不少也會被考起。11月底有拍賣行推出宋代罕有瓷器展專場，正是體驗「至約而博」美學的好時機。

「太簡單」 難從色彩紋飾判價值

香港邦瀚斯11月底舉行中國藝術品「宋韻．凝簡」展覽加拍賣，展示一批宋代罕有瓷器，細說宋代「至約而博」的美學。宋代是中國陶瓷史上的巔峰，出產的陶瓷紋飾以雅致精簡而聞名於世。它有別於色彩豐富的明清作品，看起來太「簡單」，難以單從色彩、明顯的紋飾去判別其年代和價值，為很多新手帶來不少挫敗感。其藝術價值當然高，但在市場交易亦有一定風險，所以，買家會特別注重來源和專家的鑑定及意見。

刪減多餘枝節 重視意境

現代人大多崇尚less is more，原來宋代已有這樣的想法。這種受宋代文人高舉的極簡主義，是當時人們的生活方式。其核心精神在於「以少見多」，考藏家眼界、知識和品鑑的經驗，看能否從作品的細微處找到判斷歷史價值的資訊。其設計理念是透過摒棄或刪減多餘枝節，換取視覺以至精神上的拓展舒張。他們重視意境和觀察內心感受，正和近年現代人重視的理念不謀而合。有些藏家或會覺得明清的陶瓷太刺眼，品鑑宋代作品會令眼球舒服一點，因為它沒有在色彩和器形方面帶來太大的眼目刺激，而它刺激的對象，是藏家的腦袋。

早在約千年前的宋代，文人推崇「至簡而詳，至約而博」的美學。學習品鑑的方法，不外於同時欣賞大量同類作品，思考和發掘它們的共通點。當看過數十件、數百件珍品，便能逐漸對當中的美學產生敏銳力；之後便要學習估價，留意作品本身的細節特點，再看其估價資料，日子有功便能把審美和估價的眼光訓練出來。今次的「宋韻．凝簡」專題展覽，專家細選了40餘件生活雅器，涵蓋瓷、玉、金銀等不同範疇，從五代、北宋、南宋，延伸至元、明、清以至當代。沿着這條時間線欣賞，參觀者便容易掌握宋代藝術獨特處。

鳳尾尊60厘米高 展工匠高超技藝

現存的宋代陶瓷非常罕有，買少見少，記者介紹拍品當中一些重點珍品。當中一款「南宋/元 龍泉窰青釉纏枝牡丹紋鳳尾尊」，瓶的形體高大（60厘米高）而不變形，以當時技術能做到真不容易，而龍泉窰能夠燒製出如此尺寸的器物，正正體現工匠的高超技藝。尊頸上部有突弦紋，頸部與腹部的主題紋飾分別是折枝及纏枝牡丹紋。品鑑時要特別細心，從不同角度觀看，多看幾遍就可以發現其細緻之處。此品曾屬東京繭山龍泉堂藏品。繭山龍泉堂至今已有百餘年歷史，專攻中國古美術，早期以龍泉瓷器起家，後期涉獵書畫、青銅器等多個門類，問鼎日本當時最知名的古董大腕，與山中商會齊名。該堂編著了收藏圖錄《龍泉集芳》，所錄之器盡是無上極品，此品便是其中之一。

金彩繪折枝牡丹紋碗藏細節

而「北宋 黑釉描金牡丹紋盌」亦十分難得，碗內使用金彩繪折枝牡丹紋，從不同角度和光線下看，總能發現到不同特色。

另一款「五代/宋 白釉花口盤」也極為珍貴，首先它來源顯赫，流傳有序，曾在著名藏家關善明「沐文堂」和美國重要私人收藏「北美十面靈璧山居」之手，背景令藏家安心。白釉花口盤在晚唐、五代十分流行。此品釉色純淨無瑕，四瓣蓮花瓣口起伏較大，具盛開之勢，可見成形技藝之高超，是為珍品。

「元 黑漆嵌螺鈿纏枝雛菊紋盞托」是另一件難得的作品。盞托（茶托）外壁和盤底面使用螺鈿嵌雛菊紋飾，考驗工匠的眼力和手工，工藝精巧。黑漆嵌螺鈿於元代頗為流行，但留下來的數量不多，主要是盤、盒、箱等器具，盞托相比更為珍罕。

另外，琴是南宋收藏品中一個重要門類，流傳至今實不容易。「南宋 仲尼式『片秋』琴」琴音堅實，使用桐木面板，內有天地柱，龍池上方填朱漆「片秋」二字，龍池鳳藻間陰刻「嘉靖四十三年八月造姑洗律」，鳳藻下方陰刻「鄭府之寶」印。這些都是判斷其歷史價值的重要資訊，比陶瓷較易掌握。

方文山裝置藝術 融合古今

除了古玩外，同場的方文山作品《現代 機械毛公鼎》帶來驚喜。宋詞是宋代文學巔峰，文字之美流芳百世。現代詞人方文山在寫給周杰倫的《青花瓷》歌詞中，開首一句「天青色等煙雨」字簡意濃，提及的「天青色」便是宋代汝窰釉色，可見宋代美學對後世有深遠啟迪。這款裝置藝術作品由方文山親自創作，內部鐫刻《青花瓷》部分詞句作銘文，毛公鼎器形取自青銅器卻賦予汝窰釉色，再以西方蒸汽龐克（steampunk）科幻風格的機械感呈現，融合不同藝術領域，為現場的另類焦點。

宋韻．凝簡

展覽日期：11月25至28日上午10:00至晚上6:00（免費開放）

拍賣日期：11月29日

地點：金鐘太古廣場一座20樓香港邦瀚斯拍賣中心

查詢：www.bonhams.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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