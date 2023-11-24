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開眼 玩樂擴志

新手學畫水彩畫 感受小確幸

【明報專訊】欣賞完藝術作品，創作的小宇宙大爆發，想自己動手畫？離開畫室後轉右直行約2分鐘，至第3個路口轉左入永興街直行至深處的小店「燈隅」，便能找到畫家Heidi的藝術空間。Heidi和丈夫當上坪洲島民已有5年，在店內角落展出自己的水彩作品，也會定期舉辦水彩體驗工作坊，讓零經驗的人也能在數小時內學懂基本水彩技巧，完成一幅漂亮的作品。

畫出小島人情味

Heidi喜歡大自然，一般畫的是風景畫，平時喜歡到處寫生。尤其在坪洲，她覺得到處都是素材，而且這裏的生活寧靜、簡單，富有人情味。她繪畫過一個系列，以坪洲40、50年歷史的店舖為主題，包括瓷器店超記、畫館、水果店、紙紮舖等。記者到訪時正展出《風雨過後》花之系列，緣起於今年9月1日正面吹襲香港的颱風蘇拉，Heidi嘗試透過這些花朵畫作展現生命在風雨過後怎樣繼續綻放，每幅畫作下亦會配上每種花的花語，例如繡球花代表堅毅，木棉代表珍惜，薰衣草代表期待等。「生活不會經常都很開心，但是大家可以在當中找到小確幸，這才是我想讓人從畫作中看到的；也提醒自己人生會有起起落落、高高低低，但畫畫的過程可找到開心。」

「我不是一個很進取的畫家，也不需要開一間很大的畫室，反而我很想讓人們享受畫畫，有些人會問生命的價值是什麼呢？這個答案很難找，但我覺得我的生命意義就是以顏色讓人開心。」Heidi的用色非常柔和，讓人在觀賞時有種平和、舒服的感覺。她未搬入坪洲前已教人畫畫，以往主力教小朋友，後來開始教大人。有些成人學生更會每月定期坐船來坪洲上課：「他們的原因就是想療癒自己，在這裏靜下心來，畫一張畫。」

Heidi正籌備12月舉辦的展覽，主題圍繞坪洲的一些舊建築物，並會訪問這些老店主或街坊，分享背後故事，展現坪洲小島獨有的人情味。

燈隅

地址︰永興街27號地下

備註︰逢周四、六、日舉辦工作坊，須預約

IG︰helaliving

[開眼 玩樂擴志]

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