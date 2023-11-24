坪洲藝術天地 走進畫家心田

從中環出發坐快船，約30分鐘就到達坪洲。由踏出碼頭起，恬靜宜人的小島讓人恍如忘記自己置身香港。小屋大多只有數層樓高，街道上極少車輛，不時有人騎單車經過。緩慢的步伐吸引不少藝術家進駐，其中畫家伍家裕（Eva）就於3年前搬入坪洲，並開設畫室5+2's Studio，在小島上以畫筆繪出一片小天地。

由碼頭沿露坪街直走到天后廟後轉右直行，是前往前身為牛皮廠的坪洲打卡熱點「秘密花園」的必經之路。而我們今次的目的地5+2's Studio則位於其後方，需轉入「秘密花園」旁的坪洲家樂徑直走，至志仁街時右轉，不消1分鐘就能夠發現這間簡樸畫室。

門口一張木長凳、一架豎琴、幾盆盆栽、幾個垂吊着的奇異掛飾，還有地上無數的圓圈圖案，也顯示出這地方的主人擁有獨特的靈魂。踏進Eva的畫室，連綿不斷的圓圈黏在一起，由地面延伸至室內的牆壁上，讓人不知哪裏是起點，哪裏是終點。

將負面感受轉化美麗畫作

5+2's Studio的名字取自Eva中文姓名的諧音。「這個地方開放給隨機來到的人，他或許不太知道、不太預期這裏有什麼，就在這種沒有既定概念的情况下，看看大家有沒有好奇心，會否願意走進來感受這個地方。」她形容這個空間就像她的心靈空間，展示她的美學、思考和夢想。「這個地方大部分都是在說感覺，去feel free。」

任何事物都可以激發Eva的創作靈感，大自然的花草、看過的電影及文字、聽過的音樂等，「例如文字會說故事，當故事令我有感覺，我就會想着怎樣將感覺變成一幅畫」。在畫室中能看到很多花草，還有在牆上親手寫的文字。她指繪畫是和自己對話的過程，有時她會將負面感受轉化成一幅漂亮的畫作、一件美麗的事物，這個結果讓自己或是觀賞的人都能感覺到快樂。

抽象圖案探討自然與生命

在各種創作元素中，她對排列重複的圖案情有獨鍾。「Pattern令我有很多想法，因為它圍繞着我們的世界，例如牛仔褲上都有。雖然有些pattern很樸素，但確實存在，我繪畫的就像是有思緒的pattern。」她以抽象圖案探討「一體與無限」、「細胞與生長」的概念，看着她的畫作，恍如感受到那綻放的生命力。

突患血癌 搬坪洲休養創作

不過，Eva的人生經歷卻如坐過山車一樣起伏不斷。她17歲就投身社會，在廣告行業擔任設計師。之後遇上恩師手鼓演奏家李耀誠，學鼓之餘，也慢慢開始創作。直至27歲，她發現最滿足的始終是繪畫，尤其希望有人從畫作中明白她的想法。於是她鼓起勇氣，毅然辭去設計師的工作，全心全意自己的繪畫創作，並開展旅居生活。

Eva到過泰國北部、東京、台灣、西藏以至尼泊爾，與世界各地的藝術家交流，一邊擺街檔賣畫，一邊學習當地文化。然而一場突如其來的變故，讓她措手不及——在尼泊爾時突然因腹痛入院，回港後確診血癌，2019年整個夏天都在醫院裏與病魔搏鬥。

出院後，她在朋友介紹下搬到坪洲休養，繼續創作；2020年成立畫室，以畫筆表達生命、自然的美學，反思生死課題，同時啟發其他人從個人角度思考生命本身。「我們都被生活圈子或住的地方局限社交，我希望這個studio的空間可以接觸不同的人，看看會不會找到跟我有共鳴的朋友，可以一起art jam或者交流。」

她試過邀請樂手來畫室表演，然後她即興繪畫配合，亦會舉辦art jam、手鼓等活動。若遇上有緣人，或許她會泡上一壺花茶，跟你慢慢細意交流。

5+2's Studio

地址︰坪洲永安街21號5座地下（入口位於志仁街）

開放時間︰下午1:00至晚上7:00，建議預約

查詢︰6400 7156

網址︰www.5ka2studio.com

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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