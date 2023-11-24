【巴黎】「法國製造」博覽會

展會有着各種不同商家，統統都是法國及法屬地製造：有紡織品、食品、家品、珠寶、健康產品、裝飾、家具……並有乾香腸、芝士和果汁等試食。但這不僅僅是普通的展銷會，還有各類型的工作坊、用不同材質造成的工藝品展覽、關於本土製造持續發展的研討會，以及創新工業的攤位。創新部分有用柑橘廢料製成的咖啡杯、用葡萄製成的純素袋，以及防遇溺衫（如果在游泳池遇溺或游泳池邊跌倒，它會立即膨脹成救生衣）……此外，現場還可以找到法國米芝蓮二星大廚Thierry Marx為貓、狗糧所設計的味精呢！

據《資本》（Capital）雜誌發布的分析，雖然法國人認為「法國製造」是優質產品的保證，但在國內的需求從1965年的89%下降到2019年的78%，特別是製成品方面從82%下降到38%。根據《巴黎人報》報道，展覽會的原本概念是設置一個再現生產線的空間，即「臨時工廠」，讓公眾了解襪子、牙刷、牛仔褲或踏板車等17種消費品。不過筆者對比之前參觀的食品展、農業展以及煙草展，覺得這次的佈局不是太清楚。進場以後，首先映入眼簾的是法國製造的鞋、鞋的使用物料以及其製作方式的介紹，旁邊部分有食物，又會有香皂和購物袋在食品附近。

為什麼會有「法國製造」展？

法新社訪問了博覽會的創辦人Fabienne Delahaye，她說15年前法國人普遍認為「法國製造」是一種過時的想法，可是現在民眾開始注重本土製造，以及重設本土工廠的議題。她說不同年齡層關注的重點不同，年輕人對生態和環保議題敏感，他們的父母一代則關注保障就業，老年人則着重技術保障。BFM電視台指出，法國是1960年代以來去工業化程度最高的歐盟國家；在1974年，工業約佔就業和增加價值的25%，而2018年則佔GDP的13.4%和就業的10.5%。筆者看到場內亦有不少亞洲人，有聽到韓語及廣東話。由於現在法國市面看到的製成品大多是中國、越南、尼泊爾或印度製造，倘若大家對「法國製造」感興趣，不妨下年登記進會場，順道欣賞法國奧運的賽事！

作者簡介：一群現居巴黎、愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人

文：塞納河專業投訴員

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