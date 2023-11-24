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【香港】自身修行

【明報專訊】（編按：回應11月17日江逸天的〈記憶迴盪〉）

O：

你猜我正在播誰的音樂？現在才知道原來我們都喜歡Nicolas Jaar，尤其是Cenizas這隻專輯。我平常最愛狂播專輯那首Gocce，很奇怪，我沒像你般聽出他的孤寂和回憶，卻聽到與一股未知的力量的連結，當中充滿了猜想、好奇、探索，推動我們走進心中那座城。話說，我最近也聽了Nicolas最新的單曲，今次加入了人聲伴唱，讓他聽上去好像變了一個人，多了點溫度和調皮感。音樂真的很神奇，明明是同一個樂章，每個人聽到的卻是自己的獨白。

早前是香港「新視野藝術節」，所以我每個周末都在劇場流連，看了好幾套演出後，我發現疫情後大家都想在作品裏探討自身的轉變，而我們在不約而同的走向同一個方向，那個願意停下來深度自我對話的方向。尤其深刻是看了菲力‧麥達莫（Phelim McDermott）創作的《格拉之思》（Tao of Glass），這是一個導演寫給Philip Glass的情書，以大師的音樂伴隨他在半夢半醒間回顧散落的回憶——例如是他小時候因病而缺席期待已久的一場表演，所以他一直在以想像和創作填補那段空白；或者他第一次聽到Philip Glass，而感到世界從此不一樣，卻沒有人了解他；長大後沉迷讀《道德經》、《吠陀經》、《易經》，有着種種問題他想能從日常生活中找答案，所以又學了金繼，又每個星期躺進裝滿濃鹽水的「漂浮艙」，在黑暗中模擬一場場的死亡。雖然每一段回憶，皆是碎片式的呈現，感覺沒有一點關聯，但我們的生活何嘗不是一場大夢，由散落的遺憾、回憶、感動組成？我喜歡導演他平實地把自己的故事呈現在舞台上，而最令我感動的是他每一段回憶都有Glass的音樂陪伴，在默默地與他的思緒連結，不用大吵大鬧，有時候一部鋼琴真的已經夠了。

之後我參加了演後藝人談，席間一名內地觀眾問導演，他是否一名「東方主義者」（Orientalist），因為在她眼裏，導演是英國人，探討的卻是中國的《道德經》和印度的《吠陀經》，表演時更有點parody的成分，所以作為導演和演員的他會怎麼回應這想法？我聽到這問題後，反應比導演更激動，反而導演只是很紳士地為她帶來困擾而道歉，同時他也提出了我心裏一直在想的「theatre is meant to be fun」，所以才讓我們有更多空間去反覆試驗。而我其實更想問，這些影響着我們的巨著不都是在引領我們修行嗎？自身修行，本來就是一個共同的課題，難道還有分你我、國籍？而且我反倒覺得導演能夠以西方思維重新去理解這些經典，分解、糅合不同學派的演繹更有意思，更彰顯了古經當中的智慧。

好了，我也覺得我有點太激動。其實，活着也只是一場遊戲，我們have fun就好了，但偏偏，這個課題最難。我希望隨波逐流，卻擔心沒人會看到化成了水點的我；我想隨遇而安，卻接受不了我們最終都會失去、必須放手的循環。可能我們真正需要的是「得閒放空」，不要想太多，學習我之前去越南旅行時看到那些放養的狗，牠們每隻不論地點都席地而睡，無論太陽有多猛、地上有多少雜物牠們都能安然入睡。

所以，我們要學習狗（圖），好好睡覺。

V

作者簡介：Ｖ，以藝伴活，以字生香。香言創辦人

文：蔡宛蓉

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