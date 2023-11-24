【阿布扎比】烏托邦的形狀（三） 身心靈平衡的願景

藝術家順應自然

穆斯林教義嚴明，比起資本掛帥的社會模式，更為着重靈性生活。而教義不一定是規範，可以是提醒信徒時常與真主連結。從另一角度看，令信徒空出時間與自己及神聖本源對話。在阿布扎比社會中可見到穆斯林教義如何在當代社會實現。每當祈禱（salah）時間到來，人們爭相奔往寺院祈告。我家附近有一家清真寺，及禱文廣播器。每天定時會廣播禱文：日出前、中午、午後、日落、晚間。即使我非穆斯林，我亦會以禱文廣播作為時鐘，提醒自己日月的動向。每年約在3月下旬會是齋月，信徒在日間禁食，是為了反省及淨化自己。另外，齋月的工時亦會縮短，政府部門由8小時減至5小時，令大家身心更為平衡。此外，宗教相關的公眾假期只會有個大概日子，要確定日子需依賴日月星辰動向。比如齋月的開始及結束，視乎有沒有見到月亮（moon sighting）。充滿儀式感的生活細節很是浪漫，遵循天象規律，臣服自然及靈性需求，會為自身帶來能量，從營營役役的日常解脫。

順應自然及樸實不華的本質在阿聯酋以至中東藝術家身上呈現。穆斯林社會與靈性貼近，藝術表達不乏抽象。比如上期提到的約旦藝術家莫娜‧沙烏地（Mona Saudi, 1945-2022），其雕塑是對自然形態的想像。她用錘及鑿親手形塑石頭，每一下的力度都恍似將自己的靈魂注入作品中。

穆罕默德‧艾哈邁德‧易卜拉欣（Mohammed Ahmed Ibrahim，生於1962年）是酋長國美術協會（Emirate Fine Art Society）的始創人之一，是早期阿聯酋藝術的重要推動者。他居於三面環山的豪爾費坎港（Khorfakkan），周遭的自然環境啟發他的創作。畫作由表達生活感知的特有符號所組成，令人聯想起史前的象形文字，反思字源及圖像的關係。此外，他善於創作大地藝術（land art），如Falling Stones Garden（2020）。他在沙特阿拉伯歐拉（AlUla）砂岩石山區放滿了尺寸不一的彩色球體，以一片單色調的沙漠土地增加趣味。同是土生土長的阿聯酋藝術家努朱姆‧阿爾‧加納姆（Nujoom Alghanem，生於1962年）的作品較寫實，善於用流動影像剖釋當地鮮為人知的族群生活。比如Honey, Rain and Dust（2016）以紀實形式記錄了阿聯酋西北山區的採蜜人傳統，點出人類、蜜蜂和環境密不可分的關係。

從藝術可以了解到風土民情，亦可透達藝術家的內心世界，細膩地理解每個人的性格，分析人如何運用創作去連結周遭。「Curator」的詞源有照顧者的意思，除了是照顧博物館藏的人，背後默默耕耘的研究工作也是為了理解人及世界的關係。來到這個與靈性親近的國土，我更了解到作為「Curator」的意義，是對個人以至族群有更深刻的理解。說到底原來與我作為療癒者的靈性使命相關，我開始明白了。

作者簡介：游走阿布扎比與香港兩地的策展人，專注當代藝術及文化研究

文：鄧芷茵

設計：賴雋旼

編輯：何詩韻

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]