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Friday Planner：飛飛飛過界

【明報專訊】疫後港人報復式衝上雲霄，「大遷徙」未停。上機前落機後，不妨參觀近在咫尺的「香港國際機場文化藝術節 2023」，藝術品散落客運大樓多處，其中《琴音之景》由本地藝術家與音樂家聯手創作，將鋼琴塗上繽紛圖畫，並邀來古典樂和爵士樂鋼琴家即席演奏。假如你好怕搭飛機，登機前一於坐在旁邊細聽，平復內心亂流。

做父母的常慨嘆出遊無期，其實留港也可與孩子齊齊起飛，飛往充滿童趣的藝術天地。開幕近兩月的啟德AIRSIDE，除了早前已完結的熱門展覽「想飛」，還有位處一角、適合大小朋友一同觀賞的「305a 美術室」聯展。七彩「鷹」姿、張翼惡龍、飛奔兔子……畫作看起來親切純粹，令人惦記那些年我們一起畫過的火柴人。

早前降落東京表參道、以「設計源流」為主題的「DesignInspire in Motion」展覽，今在香港時代廣場門外再聚。展品取材自本地傳統文化特色及日常城市體驗，包括香港北魏字體、霓虹燈招牌、遊樂場，以及今期流行的「城市散步學」等，閒時不妨和誰結伴前來，揭吓書，發掘本地創作美學。

如果走訪他鄉未能滿足求知欲，或發現世界原來不像你預期，可赴《方圓》於下周四舉辦的「超越異鄉——卡繆讀書會」，跟着著名作家卡繆的《異鄉人》及《鼠疫》等經典作，透過文學思考存在的路徑。或許你會恍然察覺，原來憑着頭上一顆小腦袋，也能飛得遠遠的。

#香港國際機場文化藝術節2023

#305a美術室

#設計源流

#超越異鄉_卡繆讀書會

[開眼 藝述速遞]

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