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亞洲名導微電影 拍新舊交錯香港

【明報專訊】金馬獎明晚（25日）揭盅，4部港產片入圍角逐多個獎項，鏡頭將熟悉的街角轉化成一部引人入勝的電影。若從外國導演的鏡頭來看香港，會否另有一種新鮮感？旅發局跟韓國娛樂公司CJ ENM合作，邀請韓、泰、菲三國導演來港拍攝「亞洲名導的香港景深」微電影系列，今月初在「香港亞洲電影節 2023」首映，之後陸續在首爾、曼谷及馬尼拉首映，隨後於亞洲區內電視及網上串流平台播放。除了香港新興大型地標，3名導演不約而同着墨茶餐廳、茶樓、霓虹燈、街頭壁畫和表演等，娓娓道來那個新舊交錯的香港。

蘭桂坊 彩虹邨 壁畫街

香港是一個電影城市，指的不止是出產電影，而是城市面貌本身已經誘惑着電影鏡頭。泰國電影《出貓特攻隊》的導演納塔屈彭皮里亞（Nattawut Poonpiriya）拍攝的微電影《姊妹》選址燈紅酒綠的中環夜色，描繪一對泰國姊妹為了讓病重父親不抱憾而終，來到香港尋找他的舊情人。《姊妹》不單游走旅客熟悉的蘭桂坊，彭皮里亞更刻意到彩虹邨的金碧酒家取景，將酒家佈置成昔日模樣，考慮到香港霓虹招牌買少見少，拍攝時更掛上一塊特製的「金碧酒家」霓虹招牌。

對菲律賓導演Cathy Garcia-Sampana來說，香港是一件藝術品。她曾經在香港拍攝電影《你好・愛・再見》（Hello, Love, Goodbye），講述海外菲律賓工人的生活，目前仍是菲律賓最高票房收入的本土電影。今次微電影《緣份擲公字》不拍海外菲律賓工人多姿多采的生活，鏡頭轉向拍攝一對年輕菲律賓男女的愛情喜劇，伴隨輕快音樂，追逐香港多個藝文景點，例如西貢壁畫街、香港藝術館、M+和PMQ。

禹惠琳黃燦盛合演奇幻愛情

從前她曾到香港旅遊，主要是帶孩子到主題公園玩樂，後來拍攝《你好・愛・再見》時有機會到處漫步，譬如走到蘭桂坊，她才意識到香港遠遠不止主題樂園。最吸引她的是香港夜景，「晚上燈光璀璨的街道、霓虹招牌，所有東西加起來就是美麗的構圖」，所以她認為霓虹招牌是香港重要的視覺元素——燈光以外，招牌的中文書法也不容忽視。只不過為了避免3段微電影題材相撞，於是《緣份擲公字》發生在香港日光之下。

韓國導演姜允成以電影《犯罪都市》為人熟悉，這次在微電影《香港・夢旅情》挑戰愛情小品。女團Wonder Girls成員禹惠琳及男團2PM成員黃燦盛在戲中飾演自己，二人曾屬同一間經理人公司，禹惠琳兒時在香港成長，姜允成便將真實元素結合每一日不斷循環的奇幻情節，炮製一段如幻似真的異地愛情故事。

姜允成表示，香港電影在1980至1990年代風靡全球，自己也不例外，受港產片影響。除了《英雄本色》、《無間道》這類型警匪片，看王家衛的電影時也認識到香港人生活方式，所以在微電影裏加入在茶餐廳大安茶氷廳拍攝的場景，而在首映禮時看到泰國導演彭皮里亞的微電影，發現他的電影色彩和戲劇跟王家衛有着相似的感覺。《香港・夢旅情》亦見港產喜劇電影的影子，姜允成說自己有一點受周星馳電影影響，例如《少林足球》，有機會也想跟他合作，拍攝一部《犯罪都市》形式的喜劇電影。

文：嚴嘉栢

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