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全港首個BL文化節 相伴進餐 男男畫作「出得廳堂」

【明報專訊】位於彌敦道的Eaton Food Hall，每到午餐時分總見人來人往，不論藍領、白領、學生或旅客都會去用餐。前往品嘗美味料理時，不妨抬頭望向牆上由畫家繪畫的BL（Boy's Love，廣義指男性間的戀愛）作品。一幅幅畫作的幸福甜蜜感溢出畫框，作為飯後甜品，最適合不過。本地推廣BL文化組織「糧食供應所」創辦人Diane和馬郎跟大眾分享「腐女腐男」的精神食糧，「以前看BL的年代，是很害怕讓人看到，但現在我可以告訴你這就是BL，你可以在公眾場所望住食飯」！

糧食供應所由Konnie、P仔、Diane和馬郎共同創辦，在旺角開設全港唯一專賣BL作品店，提供舒適安心環境讓喜歡BL的人看書、交流和認識志同道合的朋友，Diane說以「社區中心」形容更為貼切。不止「社區中心」，糧食供應所過往幾年一直以不同方式推廣BL，例如經營YouTube頻道、出席座談會、自資拍攝原創網劇等，目前正舉辦的首個香港BL文化節，更獲日本駐港總領事館納入「日本秋祭in香港」認證活動。在Food Hall見到的畫作就是香港BL文化節的展覽部分。

曾不敢對外說喜歡BL

Diane、馬郎和Konnie都是資深腐女，腐齡（鍾情BL作品的時間）16至20餘年，同樣曾經不夠膽對外說喜歡BL，覺得是一件很羞恥、錯的事。馬郎說其中一個原因是當年公眾場域沒有BL，亦沒有人行出來告訴你「OK呀，無問題呀，這是『上得台面』的東西」。現在糧食供應所讓BL畫作掛在牆上、在公共空間展示，他們恍似成為小時候需要但缺席了的成年人，向大眾宣告這是很平常的事。Diane補充：「人為什麼抗拒BL，某程度上是因為你不認識這樣東西，但當它愈來愈容易在你眼前出現，接觸它的機會便多了，即使接觸後不喜歡也完全沒有問題，光是『讓人看見』這一步已經很好。」

各地畫師獻「精神食糧」

參與展覽的畫師來自香港、台灣和馬來西亞，都是備受BL界喜愛、享負盛名的人，包括台灣漫畫家MAE，她創作的《記憶的怪物》在台灣、香港以至日本都大賣，更推出遊戲等跨領域合作；馬來西亞畫家黃向藝則以水墨工筆技法，畫出別具一格的BL題材作品；香港插畫家Amuii畫的《進擊的巨人》同人作，在外國很受歡迎；糧食供應所成員港腐女學（Konnie）也參與其中。Diane和馬郎稱，

「香港有很多出色的畫師，為我們提供BL精神食糧……他們紅出國際，但只是香港人不知道」。今次展覽同時將多元的BL畫作和香港畫師讓人看見。

活動多元 「腐眼開光」

香港BL文化節由去年起構思籌劃，糧食供應所認為難得有這個機會，決定與公眾一起挖掘BL的文化意涵。「我們經常笑說做腐女可以『腐眼開光』，即是當你成為了腐女腐男後就可以用腐的眼光看這世界的一切，譬如眼前的咖啡和湯也可以成為CP（配對），所以我們也希望從不同角度理解這個文化。」Diane和馬郎接着舉例：「哲學可以是其中一個方法——為什麼人會喜歡BL？我們又可以怎樣定義？或者從社會學角度去看，為什麼可以建構到這個社群？或者泰國BL怎樣運行？怎樣變成國家的軟實力？」因此除了展覽外，糧食供應所將舉辦6個活動深入探討BL，分別有Q版CP手繪體驗班、繩縛師Rika彌紗和性教育工作者Vera討論BL中的禁色與歡愉、哲學講師Roger（李敬恒）暢談BL概念的理解、與台灣著名漫畫家每日青菜線上對談等。由BL初心者，到資深腐男腐女，所有人在香港BL文化節裏都可以找到趣味，尋得認真探討的空間。Diane又分享尋找活動贊助商時的意外發現，「大部分品牌認為活動很inclusive（包容）、支持diversity（多樣性），我覺得是很開心一件事，BL已經慢慢開始是大家接受範圍之內」。

不過，香港BL市場仍未及日本或泰國般發展成熟，糧食供應所認為香港可借鏡其他國家，學習他們好的呈現手法，但照抄方程式沒意思，自己都要慢慢摸索前路，創出一些新的推廣方式。不論開店、拍原創劇到舉辦香港BL文化節，糧食供應所盼望將喜歡看BL的快樂分享給更多人，往後亦會繼續推廣，繼續行自己的路。

香港BL文化節2023

展覽日期：即日至12月3日

活動日期：11月25至26日

地點：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店

詳情：bitly.ws/32ZK2

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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