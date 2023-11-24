香港故宮×英國國家美術館 「紅衣男孩」領銜 與觀者互動

「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」以湯瑪斯．羅蘭士爵士的《查理斯．威廉．蘭姆頓肖像》為主打展品。這幅畫在藝術界廣受認可，於1967年成為英國郵政歷史上第一幅用在郵票上的畫作，家喻戶曉，稱為「紅衣男孩」（The Red Boy）。男孩穿著蓬鬆的紅色天鵝絨連身衣，跟達芬奇名作《岩間聖母》中的聖母一樣坐在岩石上；只是他翹着腿，眼神露出不符合年齡特質的深思。王伊悠表示，在任何展覽中，第一件作品都是最重要的。她笑言，選紅衣男孩的第一個原因，是因為他真的太可愛。

紅衣男孩跟畫家一樣，都是神童。男孩被畫時只有6至7歲，因為多方面的聰慧被寄予厚望；畫家羅蘭士亦少年得志，10歲已經能用蠟筆畫人像，在18、19世紀接受英國重要人物的委託，政要、名媛都是他筆下的人物。可惜的是，男孩沒能像羅蘭士般健康成長，取得更輝煌的成就，13歲時死於肺結核。這幅畫是羅蘭士最好的肖像畫之一，讓後世可以感受近兩個世紀前，兩個神童在畫與被畫中的交流。

香港故宮給人的印象是主打中華歷史文物的收藏，如在9月底展出的「凝視三星堆──四川考古新發現」，讓人不用北上也能一探文化遺產。問及王伊悠，為何香港故宮會合辦西方美術展覽，她說：「香港故宮的使命是推廣中華文化，但也要把世界上經典的文化和藝術帶到香港，這樣才符合香港中外文化交流的定位。」

一睹波提切利少有完整保留畫作

依香港故宮的介紹，展覽把英國國家美術館的藏品分為6部分：宗教藝術、神話傳說、日常生活、人物肖像、風物景觀和現代時光。隨着觀眾漫步不同展覽的區域，會聽到巴哈、莫扎特、馬勒和貝多芬等音樂家的名曲，沉浸在古典氣氛中。

英國國家美術館傳訊總監Tracy Jones說，展覽的52件作品都是國寶級藏品；香港故宮為它們重新策展，其中「紅衣男孩」，與香港故宮的收藏、喬瓦尼的《女子肖像》同館對照，讓她驚喜。英國館方希望把自己定位為一個開放的博物館，讓不同地區的人不用花超過一個小時，就可以到展館看到英國的藝術收藏，希望畫作能夠與更多人互動（engage）。

「宗教藝術」是展覽的首個部分。18世紀以前，基督教在歐洲佔主導地位，西方經典藝術因此多數涉及宗教。除了歌頌基督教美德，奇蹟也是一大類主題。桑德羅．波提切利的《聖芝諾比烏斯的三個奇蹟》把15至16世紀人們的信仰生活用3個場景呈現。不同於波提切利早年的唯美畫風，他繪畫這幅畫時正處於晚年，也是末世論盛行的時期。

畫面左方的兩個青年，因毆打母親而被詛咒，口中正冒出兩個小惡魔，幸好獲得聖芝諾比烏斯的治療。畫面中央，一名憂心忡忡的婦女將死去的男孩抱在膝上，聖芝諾比烏斯為孩子祈禱，讓他重生。右方的教堂坐着一個盲人，聖芝諾比烏斯將手指置於他的雙眼之上，使他復明。王伊悠補充，波提切利晚年的宗教立場走向激進，燒毁了大部分的畫作，這幅是少有完整保留下來的作品。

英國國家美術館正為明年5月慶祝建館200周年而改建，在重新規劃空間的同時，館方把展品借出到不同地方，目標讓數以百萬計的觀眾觀賞。

《被蜥蜴咬傷的男孩》具戲劇效果

「日常生活」亦是展覽的另一重點。卡拉瓦喬的《被蜥蜴咬傷的男孩》的獨特單一、聚焦畫外光效果，讓人看到畫作也可以有戲劇味道。王伊悠說，在英國國家美術館收藏這幅畫前，畫作的擁有人是一個導演。少年被蜥蜴咬傷的驚嚇神情吸引觀眾注意，要花一點眼力才能看到藏在桌上水果中間的蜥蜴，正咬着少年的手指不放。卡拉瓦喬成功捕捉稍瞬即逝的光影，畫作在韓國展出時曾被安排為頭號展品。

莫內眼疾畫《鳶尾花》「更自由」

對於普羅市民來說，藝術史可能有點枯燥。展覽不同部分雖然依先後次序劃分展廳空間，但不妨用自己舒適的方法來觀賞。記者發現，展覽的第六部分「現代時光」適合作為中途休息站，在吸收海量中世紀至近世的背景資訊後，看看梵高和莫內的抽象畫，或許更輕鬆。

今次展覽展出梵高的《長草地與蝴蝶》，這是他入住法國南部精神病院期間的創作。西方藝術發展到梵高的時期，不少畫家開始不追求紀實，而是探尋以畫作表達內心世界的方法。香港故宮在《長草地與蝴蝶》的燈光設計上特別下了心思，畫旁的射燈隨時間更替會有不同色溫和亮度。王伊悠說，「旁邊的環境光會從黃到綠，再從綠到黃」。這是香港故宮的試驗安排，為讓細心的觀眾發現，畫作跟大自然有近似特性，即使物料不變，也會隨環境光呈現不同顏色。

相比起梵高在畫作中大量使用黃色，旁邊莫內的《鳶尾花》則有更多紫色點綴。鳶尾花是莫內最喜歡的花，曾在自家後花園種植不同品種。王伊悠說，《鳶尾花》像是中國書法中的狂草，一開始不為藝術界接受，曾被拒絕參展。要到他跟其他志同道合的畫家，自組印象派畫風沙龍，並逐漸獲得賞識後，印象派才取得地位。到莫內繪畫《鳶尾花》的時候，他已經患有眼疾，白內障讓他的視力衰退。但王伊悠認為，這反而讓他更自由，不受現實所限，把心中所見開放地表達；相信和她一樣曾嘗試盲畫（blinddrawing）的觀眾會有同感。

香港故宮另展出哥雅的《唐娜伊莎貝拉》和他老師林布蘭的《六十三歲的自畫像》，放在「人物肖像」部分中。在《唐娜伊莎貝拉》上，可以看到哥雅的革新畫法，用「Z」狀來表達服飾的紋理。《六十三歲的自畫像》則是林布蘭的遺作之一；在聚焦一點的強光下，是這個天才畫家滄桑的晚年心境。

《唐娜伊莎貝拉》隱藏草稿 原來是男子

另一邊廂，在現代科學的幫助下，英國國家美術館用X射線熒光掃描（XRF）技術，偵測了《唐娜伊莎貝拉》等名作表層及底下的化學元素分佈、顏料運用和隱身在畫作下的草稿。在展出的效果圖中，可以看到《唐娜伊莎貝拉》的底下原來是一名男子，曾用普魯士藍和那不勒斯黃來繪製。

王伊悠說，香港故宮希望把古典展品的故事，用創新方法說給觀眾聽。來到展覽最後一站，除了教育空間「探索名畫的秘密」，還設有梵高《長草地與蝴蝶》互動媒體裝置。觀眾可置身梵高眼中的草地，察視其內心世界，並為到訪這次珍貴的展覽打卡留念。

從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展

日期：即日至2024年4月11日（周二、農曆年初一及二休息）

地點：香港故宮文化博物館展廳9

票價：$150（包含標準門票）

網址：bit.ly/46roVBQ

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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