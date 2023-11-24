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回到梵高

【明報專訊】雜草明亮，蝴蝶翩翩，小徑不見盡頭，景物看起來粗獷卻單純，引人遐想。梵高（1853-1890）晚期作品《長草地與蝴蝶》（Long grass with Butterflies，1890），隨「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」，越洋來到香港故宮文化博物館，駐留在綠黃色的牆壁上，觀感跟着燈光起變。

梵高晚年受精神疾病困擾，曾住進法國南部聖雷米近郊的聖保羅‧德‧莫索萊精神病院。這幅畫是他以病院旁新修剪草地為主題的油畫創作。香港故宮文化博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠說，那時候醫院人員很體諒梵高的創作需要，讓他到病院附近草地作畫，喜歡畫什麼，就畫什麼。

藝術家馬玉江受訪時，引領筆者隔空走進梵高的繪畫視角。梵高住的病院有兩層，他從2樓俯視草地，因此畫作內沒有天空，也沒有地平線。而他的名作《星夜》（The Starry Night，1889）、時常入畫的麥田、阿爾卑斯山，以及他鍾愛的柏樹，都是病院附近可見的景色。

喜愛日本藝術的梵高，從日本文化擷取靈感，認為睿智的人會仔細研究每一片草葉。他後期風格受浮世繪影響，色彩亮麗、輪廊鮮明，下筆更有力量，彷彿流露激情。馬玉江指出，1888至1890年是梵高創作經典時期，《長草地與蝴蝶》筆觸跟早期不同，其舊時作品帶有畫家畢沙羅影子，這幅「有回到自己的感覺」。

王伊悠則憶述，多年前首次看見這幅筆觸粗獷的畫時，如同置身畫家的心境，與他一起在和煦陽光下看草動、聽風吹，純粹的美學感動，讓她雞皮疙瘩。

■藝術家簡介

文森‧梵高（Vincent Willem van Gogh），著名荷蘭後印象派畫家，為表現主義先驅，對20世紀藝術影響深遠。梵高10年繪畫生涯創作逾800幅油畫，經典作包括《星夜》、《鳶尾花》（Irises，1889）及《吃馬鈴薯的人》（The Potato Eaters，1885）等。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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