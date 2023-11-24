設計師談飛龍到Hello Hong Kong 香港品牌陷胡同 聚焦文化闢新路

3條中國龍象徵港不同精神

22年前，張啟華以品牌顧問公司Landor的設計總監身分，參與設計第一代飛龍。紅黃漸變顏色的龍頭，由左到右向上仰，「HK」兩個字母和「香港」融合在龍鬚中。他說，為一個城市設計品牌是一件複雜的事，因為要從中抽取代表性的元素，而城市有很多特質。當時香港回歸不久，他和團隊的其他設計師創作數百幅作品，再徵詢不同持份者的意見，最終選出這個設計。

「當時我們把香港定位為國際樞紐，把中國開放給全世界。回歸後，香港既保留了以往的優勢，再提升到新層次，準備為中國迎接將來。」張啟華說，在這樣的理念下，飛龍要飛在天上才夠厲害，而且仰頭提飛，寓意展望美好的未來。

2010年，政府檢討品牌，委託陳幼堅重新設計飛龍，在飛龍後方加上了3條彩帶。其中紅色彩帶勾畫出獅子山的山脊線，象徵香港人的拼搏精神，搶去飛龍的風頭。張啟華認為陳幼堅的設計，在把標誌拉向一些香港精神的象徵。對他來說，香港精神是建基於一班草根市民，幾十年來的奮鬥。他不質疑獅子山的重要性，但在新設計中，原本的飛龍圖案變得很小，失去特色，讓他感到可惜。

問及陳幼堅對飛龍設計的想法，他首先強調「第一代飛龍不是我設計的，我只是幫飛龍rebrand（重新包裝），幫人做好件事」。由於他非飛龍的原創者，對飛龍概念的分享不多，但稱他的任務不在於把飛龍變得漂亮，而是能讓它被更廣泛應用。

政府的設計委約希望讓標誌有新的視覺呈現，能夠應用在更多地方上，但又不想捨棄飛龍的圖案。陳幼堅於是為它建立了視覺識別系統，包括一套字體，及以彩帶為視覺基礎的應用方式；街道上的旗幟，天星小輪、電車上的貼紙都曾利用這個設計。

陳幼堅認為，品牌設計就是建立differentiation（差異化），了解城市或企業的弱點、優點，再策略性將形象包裝。「品牌不是只發生在產品方面，很多事物都有品牌：公司、產品、衣服。其實品牌基本上涵蓋生活中一切，每個行業、每件事都希望有自己突出的賣點。」這種設計的關鍵在於策略成功，而不在圖案精美。

其實早在1987年，陳幼堅已經用過龍為主視覺，在東京已結業的高檔百貨商場西武有樂町，向日本人宣傳香港。「在7層樓的商場，我們把茶葉、家俬、服裝、電影和音樂，全套展示給日本人識。」在他設計的主打活動海報上，中國龍的圖案，從尾部毛筆筆觸，變化為以黑色小方格，模仿當年數碼影像而砌成的龍頭，「概念是香港由一個小漁村，演變為高科技的城市」。

做品牌需配合整全推廣策略

當年是用手畫海報的年代。相隔36年，數碼設計已經成為主流，但他認為這條龍，和這個城市品牌宣傳活動，仍然是最成功的一次，讓日本認識到香港最精彩的商品、藝術和文化。諷刺的是，那次活動以「Hello Hong Kong !」命名，僅比今年政府推出的旅遊宣傳活動相差一個感嘆號；前者的海報獲M+視覺博物館收藏，後者卻被指為美學和形象災難。

被稱為「品牌醫生」的品牌設計師李永銓說，他入行的年份比張啟華和陳幼堅遲約10年，二人都是他很尊敬的前輩。不過，他認為飛龍的設計太複雜，予人印象不深刻，「我經常說它是一個插圖，是一個繪本，標誌太複雜，meanings（意涵）太多，不能在短時間內傳遞message（信息）」。至於最新的Hello Hong Kong，李永銓知道很多人都覺得它醜，但他覺得重點不是好不好看，而是能不能幫助城市提升吸引力。

3個設計師都提出，為城市做品牌，不能只做標誌；如果背後沒有整全的城市推廣策略，就算標誌多精美，也是徒勞。

在Hello Hong Kong宣傳活動上，李永銓發現政府把美食、購物、主題樂園等列為香港賣點，他不解道：「其實香港這麼多年人們不是因為名勝而來的，不是因為雙層巴士、麻將、點心，也不是因為要購物。外國人來香港，是因為香港是一個極度多元化的open city（開放城市），它是能夠將東、西放在一起，而不會牴觸。」要設計新的香港品牌，他認為香港具包容性的流行文化，才是應該考慮的方向。

目前駐英國工作的張啟華說，一個新的香港品牌策略是必須的。只是，過去20年香港經歷不同轉變後，他說自己已不一定能掌握要點，「現在去做香港品牌是很難的，我們要展望未來10年、20年，香港需要怎樣的發展呢？好的設計，需要有insight（啟發）才能把它反映出來」。

陳幼堅強調，設計香港品牌，不能自己騙自己，把弱點說是優點。他認為香港在流行文化、高科技和金融上的優勢，已經被其他鄰近地區「打到頭崩額裂」。在他看來，香港最後的優勢，是藝術、設計和文化上的sophistication（融會貫通）。

「不需要緬懷過去風光，我們需要的是重新定位。多年下來，我們最強的仍然是國際觀念，匯合中、西的思維，這是短期內或永遠無法被取代。」他說Hello Hong Kong「是不合格的學生功課」，他和朋友對夜繽紛「哭住咁笑」，不明白為何政府不把機會給有才能的設計師，以專業視覺系統設計，真正幫助香港維持國際都會的地位。

看到政府一面祭出霓虹燈為香港名勝，一面又把街上霓虹燈拆掉，李永銓對未來本港品牌發展感到悲觀；他認為年輕人受限於政治時勢，憂慮設計項目用人唯才的文化，漸漸會變成政治掛帥，創意終被忽視。

對此，陳幼堅比較樂觀，勉勵香港設計師適應時局。「舉個例子，比如說你和朋友去川菜館，全部食物都是辣的，全部人都食辣，但你是不食辣的。那你就用水杯，冲走辣椒照食囉！當然如果你還是接受不了，那就唯有離開，這是一個很壞的選擇——我意思是，我是香港長大的，香港給了我很多東西，我當然不會離開。」他理解年輕一代對社會環境灰心，但仍覺得不應放棄城市的發展；不管政府怎麽做，設計師和藝術家，都可以在自己的崗位上避開限制，繼續創作，維持香港的吸引力。

（Branding Hong Kong系列之三）

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：呂晞頌

電郵：friday@mingpao.com

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