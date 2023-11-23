star chic：優雅造型 盡顯時尚觸覺 影后楊紫瓊的勇敢衣櫥

談楊紫瓊的形象，當然不得不提她在銀幕上留下的經典印象。她是《東方三俠》中的俠女、《宋家皇朝》中的大家姐宋靄齡、《007：明日帝國》中的邦女郎、《臥虎藏龍》中外剛內柔又「打到飛起」的女俠，幾乎所有角色都予人一種堅定硬朗的氣魄，俠女形象深入民心。而當楊紫瓊踏上紅地氈，亦從不安於平庸，甚少會穿上那些賣弄性感的晚禮服，畢竟她全仗一身「銅皮鐵骨」而成名。她的勇氣亦體現在穿衣選擇上，鍾情於鮮明的風格，選擇的衣服多少都帶一點「戰鬥格」。

高貴晚禮服 大膽紅地氈造型

自1990年代末首次亮相紅地氈起，楊紫瓊一直偏愛高貴優雅的風格。作為一名馬來西亞出生的女演員，她亦從不害怕穿上色彩鮮艷的晚禮服，會透過時尚來展現自己的文化。近年憑《奇異女俠玩救宇宙》走紅全世界的她，不但對時尚的熱情並未減退，相反更加強烈。她的造型師Jordan Johnson Chung，擅長為她塑造大膽卻不失優雅的風格，像是在2023年度美國演員工會獎上，為她選來胸前綴滿「炸薯條」細節的Schiaparelli高級訂製禮服（圖）；隨後又在第38屆獨立精神獎上，為她挑選一襲鮮藍色綴有巨型褶邊裝飾的Gucci訂製天鵝絨禮服（圖），為她的奪獎時刻增添話題與趣味。

Jordan Johnson Chung亦曾經讓楊紫瓊穿上黑色透視的Alexander McQueen風衣，配搭翡翠綠色指甲，形象甚為破格。雖說在正式場合穿著一身優雅的晚禮服永遠不會過時，但這些意想不到的驚喜細節，讓楊紫瓊的造型令人難以忘懷；而「照單全收」的楊紫瓊，不但展示出時尚觸覺，亦比起「同年代」的亞洲裔女星多出一份穿衣的勇氣。

勇於突破的穿衣態度

站在Balenciaga的角度而言，獲得影后殊榮的楊紫瓊不但擁有內涵，她那種勇於突破傳統規則的穿衣態度，也是一股不容忽視的力量，亦符合品牌形象。事實上，Balenciaga公布邀請她當品牌大使前，早已讓楊紫瓊在多個重要場合中穿上品牌晚禮服，包括今年5月舉行的第76屆康城電影節，她穿上鮮綠色高訂禮服亮踏紅地氈；另外在Kering集團舉辦的Women in Motion晚宴上，她穿上一襲「棱角分明」的露肩黑色裙，配搭鮮明對比的白色手套，一身打扮充滿時尚氣場。在大眾的眼中，楊紫瓊的衣櫥證明了「優雅地老去」與冒險精神其實沒有牴觸，可共同存在！●

WHO: 楊紫瓊

WARDROBE: Balenciaga

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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