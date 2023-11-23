明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Seasonal Picks

Life & Style

seasonal picks：舒適針織衫 輕盈羽絨斗篷 換上保暖衣物 享受襯衫樂趣

【明報專訊】舒適清爽的秋天轉瞬即逝，冬天已經降臨。有人為求愛美不怕寒風，有人卻更明智，因應氣溫換上保暖衣物。對於以「靚」行先的時裝迷來說，冬季更能享受穿衣襯衫的樂趣。

瀟灑皮褸

皮褸既可以擋風，又能突出瀟灑形象，是極具個性的fashion item。由Miuccia Prada和Raf Simons合力創造的Prada皮革外套源自軍裝設計，並以防護服延伸而來，以極簡輪廓配搭假衣領細節，在視覺上予人內有襯衫的錯視效果，既前衛又有型；配以線條筆直的鉛筆裙與立體飾花高跟鞋，又為整體造型增添女性柔情，與皮褸的硬朗形成對比。 ●

藝術風針織

保暖舒適的針織服飾是冬天的必備item，既適合日常穿搭，又能為冬季穿搭增添溫暖。淨色的設計似乎過於平凡，何不挑選配以獨特圖案的針織衣物？COS與韓國視覺藝術家Suki Seokyeong Kang合作推出限量針織系列，靈感來自其作品，重新演繹傳統宮廷舞蓆的圖案。COS的針織提花技術讓作品轉化成時尚的針織衣物及冬季配飾，為造型增添藝術氣息。●

「A字」羽絨

時下不少品牌推出的羽絨外套輕薄，看起來卻依然帶點臃腫，或會讓人卻步。如何才能做到兼顧保暖又時尚？日本「潮流教父」藤原浩便從「視覺減重」方式入手。在FRGMT與Moncler Genius聯乘的系列中，他創作出「A字」形剪裁的羽絨斗篷和羽絨迷你裙，平衡整體視效。設計配以千鳥格羊毛面料和nylon laqué襯裏，獨特又輕盈，讓冬日造型注入型格。●

優雅芭蕾舞鞋

在冬天挑選一雙合適的鞋子尤其重要，除了講求型格還需要注重功能。例如鞋子能否保暖？走路時又是否舒適、行動自如？Tod's為今季大熱的芭蕾舞鞋，注入柔軟的綿羊毛設計，看起來柔美可愛，鞋底和後跟加入了大顆橡膠豆豆，行走時可以減緩阻力。配以可拆式扣帶點綴金屬T字飾扣，細節突顯奢華氣息，既優雅又舒適，且易於配搭不同冬日造型。●

溫柔紳士

冬日造型總少不了一件百搭耐穿的大衣。Max Mara的經典大衣向來以優質面料、低調沉穩取勝，長時間攻陷職場女性的心，穿起來優雅自在，且突出女強人的幹練感覺。2023秋冬季度，品牌再次以招牌駱駝色為主調，並視法國貴族女科學家Émilie du Châtelet為繆斯，把她於18世紀偽裝成一個 「穿著大衣的溫柔紳士」形象糅合其中，在駱色大衣內襯男裝剪裁西裝，塑造出剛柔並濟的風格。●

毛毛手袋

冬天造型總少不了毛絨元素，不想穿上厚重的「毛毛大褸」，可以考慮舒服溫暖質感的「毛毛手袋」。Fendi於2023秋冬推出Peekaboo Shearling Interlace系列，為經典袋款注入溫暖的綿羊皮面料，並運用Interlace編織工藝將羊毛皮編織出柔軟蓬鬆的拼色紋理，配以棕色、奶茶色、淺灰、米白等，塑造舒適溫馨的冬日氣息。●

文：劉詩言

模特兒：Yumi F.（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

查詢：COS 3580 7938（中環店）、Fendi 2524 1339（置地廣場店）、 Hermès 2525 5900（中環店)、Max Mara 2722 9606（ifc店）、Moncler 2524 7779（ifc店）、Prada 2522 2989（中環店）、Tod's 2810 8692（置地廣場店）

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞