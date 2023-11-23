seasonal picks：舒適針織衫 輕盈羽絨斗篷 換上保暖衣物 享受襯衫樂趣

瀟灑皮褸

皮褸既可以擋風，又能突出瀟灑形象，是極具個性的fashion item。由Miuccia Prada和Raf Simons合力創造的Prada皮革外套源自軍裝設計，並以防護服延伸而來，以極簡輪廓配搭假衣領細節，在視覺上予人內有襯衫的錯視效果，既前衛又有型；配以線條筆直的鉛筆裙與立體飾花高跟鞋，又為整體造型增添女性柔情，與皮褸的硬朗形成對比。 ●

藝術風針織

保暖舒適的針織服飾是冬天的必備item，既適合日常穿搭，又能為冬季穿搭增添溫暖。淨色的設計似乎過於平凡，何不挑選配以獨特圖案的針織衣物？COS與韓國視覺藝術家Suki Seokyeong Kang合作推出限量針織系列，靈感來自其作品，重新演繹傳統宮廷舞蓆的圖案。COS的針織提花技術讓作品轉化成時尚的針織衣物及冬季配飾，為造型增添藝術氣息。●

「A字」羽絨

時下不少品牌推出的羽絨外套輕薄，看起來卻依然帶點臃腫，或會讓人卻步。如何才能做到兼顧保暖又時尚？日本「潮流教父」藤原浩便從「視覺減重」方式入手。在FRGMT與Moncler Genius聯乘的系列中，他創作出「A字」形剪裁的羽絨斗篷和羽絨迷你裙，平衡整體視效。設計配以千鳥格羊毛面料和nylon laqué襯裏，獨特又輕盈，讓冬日造型注入型格。●

優雅芭蕾舞鞋

在冬天挑選一雙合適的鞋子尤其重要，除了講求型格還需要注重功能。例如鞋子能否保暖？走路時又是否舒適、行動自如？Tod's為今季大熱的芭蕾舞鞋，注入柔軟的綿羊毛設計，看起來柔美可愛，鞋底和後跟加入了大顆橡膠豆豆，行走時可以減緩阻力。配以可拆式扣帶點綴金屬T字飾扣，細節突顯奢華氣息，既優雅又舒適，且易於配搭不同冬日造型。●

溫柔紳士

冬日造型總少不了一件百搭耐穿的大衣。Max Mara的經典大衣向來以優質面料、低調沉穩取勝，長時間攻陷職場女性的心，穿起來優雅自在，且突出女強人的幹練感覺。2023秋冬季度，品牌再次以招牌駱駝色為主調，並視法國貴族女科學家Émilie du Châtelet為繆斯，把她於18世紀偽裝成一個 「穿著大衣的溫柔紳士」形象糅合其中，在駱色大衣內襯男裝剪裁西裝，塑造出剛柔並濟的風格。●

毛毛手袋

冬天造型總少不了毛絨元素，不想穿上厚重的「毛毛大褸」，可以考慮舒服溫暖質感的「毛毛手袋」。Fendi於2023秋冬推出Peekaboo Shearling Interlace系列，為經典袋款注入溫暖的綿羊皮面料，並運用Interlace編織工藝將羊毛皮編織出柔軟蓬鬆的拼色紋理，配以棕色、奶茶色、淺灰、米白等，塑造舒適溫馨的冬日氣息。●

文：劉詩言

模特兒：Yumi F.（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

查詢：COS 3580 7938（中環店）、Fendi 2524 1339（置地廣場店）、 Hermès 2525 5900（中環店)、Max Mara 2722 9606（ifc店）、Moncler 2524 7779（ifc店）、Prada 2522 2989（中環店）、Tod's 2810 8692（置地廣場店）

編輯：陳淑安

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