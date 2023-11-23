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showcase：傳承經典 追求創新 來自綠洲的時尚魅力

【明報專訊】大自然的非凡魅力，引發無數設計師的創意。Zegna的2023秋冬系列，藝術總監Alessandro Sartori再一次從Zegna綠洲（Oasi Zegna）中得到啟發，期望品牌在傳承經典的同時，亦能無拘無束地想像未來。

Zegna綠洲的四季固然有不同景致和魅力，但對Alessandro Sartori而言，品牌創辦人Mr. Ermenegildo Zegna藉着綠洲計劃保育環境和社區，亦帶有一種承先啟後繼往開來的意義。品牌以優質面料享譽時尚界，令Alessandro想到製衣的創新其實始於對布料纖維的不斷探索，只有在纖維編織方法及布料加工中注入新穎念頭，才能真正實現革新。系列用料確是巧思處處，例如燈芯絨布料和有褶麂皮材質，均以豎紋構造出和諧的韻律感；平織布料擁有毛氈般的觸感，而毛氈布料反而猶如極具彈力的平織布等。

全新剪裁突顯層次感

設計同時將功能與造型、輪廓與質感互相融合，為系列的剪裁風格注入全新內涵。廓形利落的短飛行員外套、加長大褸、連帽厚外套、束腰外套、polo恤、羊毛衫和休閒西裝外套均採用無領設計。全新寬鬆麻袋廓形外套的袖長經裁短，可露出內穿上衣的衣袖，突顯層次感。系列以柔和用色為基調，卻巧妙融合令人煥然一新的明快色彩，例如寧靜灰色搭配曙光黃色；樹葉棕色則襯以漿果紅色和酒紅色，洋溢Zegna綠洲豐富生態的美感。●

文：溫兆明

模特兒：David T. （Primo）

化妝及髮型：Tifa Tai

editor's pick：奢華戶外系列

除了由藝術總監Alessandro Sartori主理的主系列，Zegna今季還與洛杉磯品牌The Elder Statesman合作，推出色彩繽紛兼具玩味的聯乘系列。但始終品牌的正裝及奢華戶外系列，才是熱愛長青風格男士的那杯茶。

最近品牌找來全球代言人——中國男演員吳磊，帥氣演繹2023冬季奢華戶外系列，同場穿上全新鞋款Triple Stitch Vetta。這是由Triple Stitch休閒鞋演變而成的戶外短靴鞋款，Vetta在意大利文為「山峰」的意思，設計靈感來自Zegna綠洲中的山脈和小徑，與奢華戶外服完美搭配。●

查詢：Zegna 2295 0828（ifc店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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