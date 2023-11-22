星星之伙：保育郊野河溪「忍者龜」

五種原生淡水龜

本地有五種原生淡水龜，包括「水魚」（即中華鱉）、大頭龜、烏龜、金錢龜和眼斑水龜。牠們都屬受威脅物種，其中四種更被世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄列為瀕危或極度瀕危。以眼斑水龜為例，現時全港野外數量估計不足百隻。下月初「第28屆海洋公園保育日」將包括一系列學習及體驗活動，當中會宣傳淡水龜保育與生物多樣性，並呼籲公眾多關注非法捕獵及貿易的威脅，勿購本地原生淡水龜作寵物。

不法之徒捉野龜

由於各地非法捕獵、環境破壞等因素，香港可能是野生淡水龜在亞洲的最後一片棲息地，但卻屢成不法之徒的目標，被活捉轉售作寵物圖利。Ray強調：「淡水龜在淡水生境中，屬頂級捕獵者，若大自然河溪中失去牠們，就如非洲草原失去獅子 ！」為了協力打擊捕獵問題，保育基金伙拍行山組織成立「河溪保育糾察」，培訓山友查找懷疑捕龜工具，以及清理淡水棲地鄰近垃圾。

清徑先鋒保育龜

早前，Ray跟同事聯同民間組織「清徑先鋒」，一行約30人行山清徑及培訓，我也有同行。數小時邊行山邊清徑的行動中，眾人眼觀四處：上游清溪中樂見香港瘰螈卵藏於水中石菖蒲葉間；中途發現林中藏膠樽掩埋場，而中游橋旁竟見捕龜籠；下游橋邊草叢還見懷疑龜糧！Ray指出：「常用於捕獵淡水龜的籠有3種，多置於溪中，因為是淡水龜主要出沒處。聯同社區力量監察、清理，可保育淡水生境，協助打擊非法捕獵，維持淡水龜的健康種群。」

人工繁殖生小龜

香港的眼斑水龜群落，極可能是華南地區其中一個僅餘種群，情况勢危。故除了打擊非法捕獵，保育基金也與海洋公園和香港兩棲及爬蟲協會合作，並獲香港嶺南大學宋亦希博士及其團隊聯合在海洋公園開展眼斑水龜人工繁殖計劃，透過模擬牠們的棲息環境，促進其繁殖。喜見已成功繁殖數隻眼斑小水龜！長遠而言，當香港有健康野生眼斑水龜族群後，更可把淡水龜送到周邊地區，助其他地方作野放、追蹤等復育工作。

之前月圓之夜，相約了Michael登山，視察多處深藏於林間河溪的淡水龜生境。香港郊野河溪的淡水龜就如「忍者」，所謂「忍」即「隱」，藏於山間野外，又是大自然河溪生境中的武士。樂見保育基金、學界及行山人士等，同行加強保育本地原生淡水龜。●

■黃錦星

金紫荊星章，太平紳士，香港海洋公園保育基金大使。在任環境局局長時，制訂香港氣候行動和環保藍圖。現投入環境教育、鄉村振興等。

文：黃錦星

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