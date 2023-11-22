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荷蘭交流展 呈現港在地文化 探討可持續設計走向世界

【明報專訊】香港近年設計業最大的轉變，是緊隨外國風向，更着重可持續發展，為業界提供軟實力。由香港設計中心主理的Design Exchange企劃The ((Capsule)) Hong Kong Design Showcase「香港設計((囊)) 」（下稱Capsule），剛於荷蘭展示香港14個以可持續為大原則的設計企劃，在國際平台上呈現出什麼面貌？

可持續設計不時受到地域脈絡所限制，如何將可持續的原理應用到其他地域並輸出海外，是在海外舉行相關展覽時需要思量的問題。縱觀Capsule展內的作品，便覆蓋了多個層面，由最入門的以物料為本，例如香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）的舊衣新裳循環系統，或是用上時裝品牌物料作升級再造的「永續麻雀」Ode to Mahjong，到建築層面如陳韻淇設計的閩僑小學Grind運動場及善用橋底空間的賽馬會長春社綠滿林廊，以至以虛擬世界作文化保育的Heart of Cyberpunk，可見香港在可持續發展的多樣性。

考慮運輸碳排放問題

作為時尚潮流界寵兒的波鞋，自然是少不了的可持續發展產品。以日文「希望」為名的香港手工鞋履品牌KIBO，除了用上回收塑料及剩餘皮革製作環保皮革外，亦有用上蘋果製皮革及升級再造帆布的波鞋。品牌創辦人之一周張穎雯表示創辦品牌的最主要動機，是因為不少環保品牌於亞洲生產，卻缺乏具代表的亞洲品牌。相比起展內的其他項目，它屬於較少受到地理限制的類別。素材以外，品牌亦考慮到運輸帶來的碳排放問題，以香港為基地，能減少生產後運到外國發售後再運回亞洲的「弔詭」物流現象。「如要將企劃延伸至海外，我們探索的其中一種做法是作落地倉庫。」周張穎雯分享︰「在國際競爭方面，大品牌可能只會有約1％的產品以環保為主，而我們走較另類巿場，有一定程度的生存空間。與不同藝術家合作也是另一個發展的方向。我們採用的蘋果皮革，是波鞋界中較少採用的環保素材，它比傳統皮革耐用，質感亦相近，但重量只有四分之一。」

將茶樓帶入安老院舍

展覽內也有一些較具在地文化特質的企劃。例如由The Project Futurus主理的社區樂齡企劃「流動五感大茶樓」便是其中之一，以體驗式懷舊廣式點心活動為腦退化症長者和人士效勞，多角度地以氣味、音樂、觸感等，讓他們能「想當年」，回憶以往的美好，重拾歡樂時光。其創辦人之一文慧妍說︰「疫情期間我們設計了這個社區企劃，將茶樓帶入安老院舍，結合設計及演出元素，方便不能外出的長者。」企劃除鉅細無遺地以流動方式複製茶樓，最大的設計元素是結合便於長者的食物設計，將點心化為軟食後再以模具重塑成點心原樣；而只要按照不同地區的飲食文化和集體回憶調節執行方式，同樣原理的計劃也可應用到外國。隨着時代變遷，人與人的手機社交方式讓大家漸變疏離，The Project Futurus考慮的正是如何用相近的設計方式，讓長者聚首一堂。文慧妍表示︰「由於受眾與文化息息相關，不同地方的長者可能有不同的社交接合點，茶樓以外也可以是日式廚師發辦（omakase）。當社交習慣變成個人娛樂，此設計也可變成以App為本，又或是用上虛擬化身等平台，讓腦退化症者作『懷緬治療』。雖然形式不同，但透過舊有點滴幫助他們記憶的初心不變。我們亦正在探索將這個企劃作外地輸出，擬以文化背景相近的新加坡作為首站。」●

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕Jaime Hayon 香港設計中心 設計 可持續

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