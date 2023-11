游走香港60酒吧飲番杯 雞尾酒節試勻亞洲美酒

香港旅發局10月底舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」,為一系列活動揭開序幕,大家在中環海濱對住維港美景飲酒,300個展位由葡萄酒、日本清酒、雞尾酒、手工啤酒至烈酒等包羅萬有,還有美食送酒,十分chill。而喜歡威士忌的朋友,相信也有參加Whisky Live HK,場內逾300款各國威士忌試飲,還有威士忌大師班、雞尾酒區及現場音樂,相當熱鬧。我亦為大會分享了2場The Macallan Litha單一麥芽會聯乘黑膠碟音樂分享會,邊聽黑膠邊飲威士忌,感覺特別。

緊接11月則有香港貿發局主辦、超過500個參展商參與的「香港國際美酒展」,最後一天公眾日人頭湧湧,非常高興跟大家主持了一場品酒會,分享我的新書以及一起試飲8款特色美酒。大家當然也不能錯過串連本港60間特色酒吧的「飲『吧』!香港」活動。壓軸的Cocktail Festival雞尾酒節則在後天(24日)開始舉行,我先在此分享不同心水酒吧,帶大家bar hopping!

世界50大酒吧 香港酒吧佔兩席位

之前為大家介紹過2023年亞洲50大酒吧(Asia's 50 Best Bars 2023),香港酒吧佔8席位,其中香港的COA酒吧更連續3年蟬聯亞洲第一 (The Best Bar in Asia),可喜可賀,叫人引以為榮。另外還有第8位的Argo、第9位的Darkside、第17位的The Aubrey、第26位的Penicillin、第31位的Quinary、第33位的Mostly Harmless(新上榜)及第47位的The Old Man,成績斐然。能躋身亞洲50大酒吧固然不易,如果能打入世界50大酒吧就更厲害。上月大會便在新加坡公布2023年世界50大酒吧(The World's 50 Best Bars 2023),其中香港代表COA和Argo分別進駐第20位和第34位!而今屆世界50大酒吧的頭3名分別是巴塞隆拿的Sips、紐約的Double Chicken Please和墨西哥市的Handshake Speakeasy。在世界各地城市的芸芸酒吧中突圍而出,躋身世界頭50名,證明香港水平達國際級數。

世界級COA及Argo

早前旅發局邀請一齊bar hopping ,剛好去了香港之光COA和Argo!之前在此欄亦分享過,COA主打墨西哥烈酒mezcal及tequila調配雞尾酒,酒吧有過200款墨西哥烈酒mezcal及tequila選擇。COA老闆兼靈魂人物調酒師Jay Khan推介2款招牌雞尾酒,分別是以tequila酒、鹽漬梅、墨西哥安可辣椒及番石榴梳打水調配而成的Ancho Highball,清新而層次複雜;另一款Bloody Beef Maria則混合了牛肉高湯、熏製過的墨西哥morita辣椒、四川胡椒、香甜的番茄酒及mezcal,集齊甜酸苦鹹鮮五味於一身,相當特別。記得早點到酒吧排隊,因為他們不接受訂座的。

香港四季酒店的Argo酒吧則是富有創新精神,最近他們剛推出全新雞尾酒單,以農林業(forestry)為主題創作,我試了其中2款。The Pottinger Highball以昔日砵典乍街的小販及炒栗子檔為靈感,創作出融合烤栗子、白芝麻和花崗岩風味的雞尾酒,加入美國波本威士忌、mezcal酒及Oloroso雪莉酒等,有點點「炒栗子」feel。另一款The Breaker以培恩銀樽龍舌蘭、烤番薯杏仁糖漿、咖喱葉、甜菜根、柑橘等調配,充滿根莖植物及香料風味,酸甜而帶番薯和甜菜根味道,十分特別。Argo亦是其中一間參與「飲『吧』!香港」 的酒吧之一,大家可於網上購買280港元套票(包含8個代幣)游走60間酒吧,而兩款Argo雞尾酒均可以5個代幣選購。

值得打卡的隱蔽酒吧

隱蔽酒吧(speakeasy bar)顧名思義即是不易找尋的酒吧,通常都在小巷或看來不似酒吧的地點,給人神秘探險感覺。最近試了兩間值得打卡的隱蔽酒吧,其中一間是001。其實它是第一代在香港開設的隱蔽酒吧,疫情期間租約期滿停業。最近終於在中環大館重開,教人興奮!隱蔽酒吧當然不易找,我在入口附近找了差不多10分鐘才找到,因為其入口就跟大館的監倉門一樣,平平無奇,沒有特別裝飾或指示牌,只有一個小小而不起眼按鐘在旁,果然隱蔽,尋幽探秘感十足!

進入門口後有種似曾相識感覺,如果你以前也是這隱蔽酒吧常客,會發覺室內設計跟以前很相似。推介其招牌雞尾酒Earl Grey Marteani,這個以gin酒為主調的雞尾酒加入伯爵茶、蛋白及其他材料,清新具層次,帶柑橘、杜松子及伯爵茶香氣。這裏也有很多舊瓶、舊年份、獨立酒瓶的特別威士忌。我試了一杯蘇格蘭艾雷島獨立酒瓶26年威士忌,帶優雅煙熏、大麥、蜜糖、海鹽、生薑及香料味,餘韻悠長,小食方面個人推介蟹撻。

另一新開的隱蔽酒吧是Lockdown,跟亞洲50大酒吧第26位的Penicillin屬同一集團。如果你路過這酒吧,你真的會以為這舖仍在裝修中,門口旁邊的櫥窗放了一把木梯及一個坐廁,好像裝修師傅隨意放下不同裝置。但踏進去當然別有洞天,酒吧主打美國禁酒令時期的1920、1930年代地下雞尾酒,將經典雞尾酒重新演繹。其中一款Stone Fence以波本威士忌作基酒,加上cider、楓葉糖漿等,帶微氣泡、清新蘋果香及波本威士忌香,輕快宜人。尋找這隱蔽酒吧的小貼士是,當你看見店舖門口有個馬桶,你便知道找對地方了。

各地著名調酒師共冶一爐

若喜歡試試其他城市的招牌雞尾酒的話,那就不要錯過11月24至26日,在中環BaseHall舉行的Cocktail Festival,本地當然不少得多間著名得獎酒吧如COA、Argo、Darkside、Quinary、Bar Leone、Artifact及The Aubrey等參與,亦有來自不同亞洲城市的著名酒吧共冶一爐,包括來自東京、澳門、新加坡、曼谷及上海等城市的星級調酒師作客,可以一次飲勻亞洲。Cocktail Festival每節3小時,入場費用$220(包$80雞尾酒兌換券,網址:bit.ly/3G9h9Sg)。喜歡喝雞尾酒的你,別錯過這雞尾酒及bar hopping月份呀!●

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳校尉勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師,擁有英國WSET高級品酒師證書及清酒證書(第三級),亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客,獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

