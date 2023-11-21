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副刊
Happy PaMa 教得樂 第476期

Happy Pa Ma

自在講媽：找出生活平衡點

【明報專訊】星期日帶小朋友去沙灘，觀察寄居蟹，兩兄弟全程投入玩足大半天。此情此景，如斯美好平靜；不過，煞風景的是回家後兩兄弟染上感冒、腹瀉，唯有告假休息。這種周末安排可能並非主流，因為玩，賠上課業（而且學校會繼續派功課，期望病假期間家長自行跟進……）於是很多家長索性不帶孩子往戶外跑，避免他們病倒錯過測驗考試。究竟，是家長怪獸還是學校過分盡責？

調整步伐 處理內在焦慮

執筆之時，公布了學童自殺數字是去年同期的1倍，血淋淋示警，叫人痛心。兒童精神健康問題反映在求學壓力及親子關係方面。和很多港媽一樣，面對本地諸多限制的教育制度，我會有口難言、感到憤慨。雞蛋仔10個月大已經要面試爭取入讀開心學校；疫情期間幼兒網課，家長要伴讀；忽然復常上了小學，社交壓力大增。每個關口都在挑戰家長的情緒智商，但偏偏大部分香港人手停口停，把孩子交託學校全日制課程。但是移民潮殺校，學術排名變得更重要，種種原因之下學校唯有加緊補課。對於這幾年習慣在家「自由自在」的兒童及青少年，周而復始的默書評估令人吃不消。除了政策未能回應社會訴求之外，另一個可怕現象就是網上留言傾向討伐受害者，例如簡單認定是家長要求過高、年輕人一定是「玻璃心」等，在口誅筆伐的年代，我看到大眾積壓着的怨懟，學童及家長的心聲被單一化、邊緣化。

發泄完負面情緒，不代表我習得無助（learnt helplessness）。衷心邀請家長和我一起認識情緒、表達和接納內在的悲憤，調整步伐，咬緊牙關和孩子面對這一個世代的低氣壓。就好像小朋友肚痛屙嘔，這些只是病徵，病灶源於體內的病毒；我們終極要處理的是潛伏在內的焦慮：擔心孩子追不上學歷、爭不到光環、將來就業困難等。作為家長，如果大家都敏感察覺情緒並且反思生命價值，我們會建立更具抗逆力的管教方法，進而能夠支援孩子，就算一起面對教育制度的壓迫，也不至於墮入習慣無助的精神困局。

忘記分享，觀察到沙灘上可愛的寄居蟹，背上的殼看來沉甸甸的，但小蟹們仍然靈巧地「跑來跑去」。每種生物也有與生俱來的求存能力，只要找到平衡點便可以好好活下去。

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第476期]

相關字詞﹕親子筆陣 彭梓雅 自在講媽

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