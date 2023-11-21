媽媽維特：撫慰孩子的漣漪

推廣身心靈健康的慈善組織「自在社」近日辦了一個名為「如何看學童輕生？如何支持絕望的青少年？」的免費網上講座，3名講者分別是精神科醫務社工、中學輔導教師、青少年工作者。他們從第一身經驗，具體講述了當下青少年的普遍處境和需要。我深深覺得，當中的內容值得廣傳。

「復常」面對適應壓力

當社會病了，病因病徵會在不同層面展現。擔當輔導的馬老師指出，今個學年是自從世紀疫症完結後，校園生活全面恢復常態的第一年，不單是教學課程，還有各式各樣的非學術活動，都以蓬勃的姿態「復常」。從活動意義到時間安排，一切都「充實」而「有價值」。然而，校園的充實步伐不一定是學生能趕上的。無論是學業上、人際社交上，疫情幾年對孩子們留下的影響仍未完全消退。面對適應「常態」的壓力，師生都難免吃不消。

走上絕路的屬極少數，但他們代表了更多孩子在迷惘中的徘徊。馬老師提到，曾有女生找她傾偈，最初只是問「怎麼去愛自己」，幸而教師適時察覺不對勁，女生漸漸釋放情緒激動爆喊，坦言覺得生存沒意義。透過馬老師的聆聽、理解、肯定和接納，學生終平靜下來。

精神科醫務社工Tiny表示，今年9月以來，接觸了許多因企圖輕生或自殘而入院的青少年。她說，這些孩子都有家庭關係的問題，除了有家暴個案，也有的是家中充滿指摘，又或家人之間零溝通、完全冷漠。他們不是因為單一事件而想不開，而是在家庭、學業、朋友關係中屢遇挫折，覺得沒出路而絕望。她分享了3個入院少年的心聲，例如為什麼當初想死、入院後有何感想。她引述其中一人道：「那孩子說，入院後很好，因為終於有人肯聽自己說話，而不是只會罵她、怪責她。她覺得這已經很好了。其實年輕人的需要很簡單，就是有人嘗試聆聽，專心去理解他們，有人明白他們辛苦。對他們來說，這已能解決問題的一大半。」

親子溝通重質不重量

青少年工作者Felix提到，家長與子女溝通的關鍵是「重質不重量」，「專心」地和子女傾談；切勿一邊談一邊顧着滑手機，而是眼看着孩子，放下既有判斷去理解他們。馬老師也說，大人常常會「急於拋建議、教孩子如何解決」，但唯有止住拋建議的衝動，用心聆聽，才會真正明白孩子的狀態和需要。嘗試輕生的學童不一定學業差，當中也有名列前茅的人。而不管學業好壞，陷入絕望的孩子往往「覺得自己不夠好」、「無論如何努力都無法達到其他人期望」，以至「差到想自己在世界上消失」。

他們看不見自己的內在價值、美好特質，例如善良、努力、有責任感，而是「把自我價值完全建基於外在表現上，例如學業成績，把這些放得很大很大」。直至社工相告時，他們才赫然發現，原來自己擁有值得欣賞的部分。如果身邊的人，能對青少年的內在特質給予欣賞和肯定，他們就能擁有更大的信心去面對壓力。

我想，關鍵也許是，大人們是否擁有耐心聆聽和承載孩子的心理預備？善待孩子的第一步，是有意識地善待自己，照顧自己需要。同時，我們每個都是集體的一員，社會環環相扣，我深信善意的漣漪能夠互相激發、擴展。一個慈念或笑容釋出的溫暖，最終撫慰的，也許就是我們不認識的迷惘學童。但願更多人成為漣漪中的一滴。

註：對講座內容有興趣的讀者，可至以下網址重溫：bit.ly/46dSDdu

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第476期]