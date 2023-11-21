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Happy PaMa 教得樂 第476期

Happy Pa Ma

家庭有教：裝備孩子 強韌抗壓（一）

【明報專訊】「抑鬱不是一種選擇，他已經沒有自理能力，還要求他輕生時想及別人的感受？會不會太苛刻？」電影《年少日記》中的鄭sir（盧鎮業飾）說。近日該電影上映，觸及學童自殺問題，而碰巧自2023年下半年起，已經有超過20名19歲或以下青少年自殺，令人痛心。

筆者無意「合理化」或「正常化」任何傷害自己的行為，惟香港社會節奏急促而高壓，而不少專門研究青少年精神健康及自殺課題的學者、醫生和心理學家等指出，疫情過後學生重新全面面對正常生活，所產生的壓力與焦慮感，讓部分學生喘不過氣。保護我們孩子的心理健康，乃當下重中之重；而根據美國哈佛大學發展中兒童中心（Center on the Developing Child）的建議，要守護兒童的心理健康，促進成長中的學童有更正面的發展成果，照顧者除了為孩子減少外在的壓力，還需要加強孩子個人自身的「核心」技能，以及強化孩子的人際關係網絡（即「減外壓、加技能、強連結」）。

減外壓：協助減少外在壓力

壓力是生活中固有的一部分，每個人對壓力的應對能力亦各有異同。然而當今的兒童往往承受前所未有的壓力，包括學業壓力、同儕衝突、父母期望、家庭衝突等。幫助孩子管理壓力，協助減少外在壓力施加在孩子身上，是相當重要。

加技能：培養孩子核心技能

為了賦予孩子成功應對生活壓力和挑戰的能力，除了學習能力，家長更宜培養孩子的「核心技能」，包括情緒社交能力、自我調節能力、解難與決策能力、溝通能力等，因為這些能力才是有效技能，賦予孩子在面對壓力和困難時的韌度。

強連結：培育親子正面關係

人際連結對人的心理健康相當重要，畢竟人是群體社交動物，有來有往、會給予反應的人際關係，才能避免不少有抑鬱狀况的人士出現無助的孤獨感，誤以為「我不是什麼重要的人」（引自《年少日記》）。培育與孩子的正面關係，是孩子心理健康和幸福的基石，包括良好而「有反應」的親子關係、同儕友誼，以及孩子可以在壓力和困難面前依賴和尋求幫助的網絡。

《年少日記》由著名電影監製爾冬陞操刀，他說：「（我認為電影）入面可提出某些問題，令人有少少啟發，那部電影就叫做有價值。」筆者不知道電影的迴響有多大，但至少有今篇文章，以及下回的討論。未來一代的幸福與整個社會的發展息息相關，通過「減外壓、加技能、強連結」，為我們的孩子創造一個更光明和更具韌度的未來。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第476期]

相關字詞﹕抗壓 親子筆陣 黃清渝 家庭有教

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