華德物語：重回職場 感覺真好

如果我在香港組織家庭，大概會跟隨主流在14周的法定產假後回到工作崗位，繼續工作，就如我大多數的朋友一樣，可能依靠四大長老，或是聘用家庭傭工來減輕家務壓力。在生活成本高昂、節奏急促的城市裏，我從未想過自己會成為全職家庭主婦。而當我去了德國生育了華德後，我也希冀着只拿1年產假，然後再投身職場。

社會期望帶來心理壓力

那年我們一家帶着半歲大的小華德回港探親，我的前上司對我在青春煥發的年齡就當了全職媽媽感到非常惋惜，她搖頭嘆息道：「嘥晒！」當時我不以為然，甚至回應自己感到非常滿足，並不認為事業發展比陪伴孩子成長重要。事隔8年，我再回想起前上司的神情，她其實是訴說一種社會期望（social expectation），她為一個大學畢業的學生，才剛入社會幾年，也得到不少行業機會，卻因為生育而捨棄過往，遠走他鄉而抱不平。

雖然我以前也分享過，德國的生育政策非常人性化，給予留在家中照顧新生兒的家長為期1年、相當於之前月薪六成的資助，以及保留其職位最多3年。我後來又懷上妹妹，更加沒有精力在德國開展新事業，因而選擇了進修碩士課程。這些年間，我在德國作為外地人及以全職媽媽的身分生活，在遇到風浪時，才知道原來「職業」對我的重要。從經濟角度出發，全職媽媽每天都在背負着「機會成本」（opportunity cost），失去本來可以從工作中掙取穩定收入的機會！從社會角度看，家庭照顧者介乎勞動人口與失業之間，是被自我消失的勞動力；職業除了帶來收入，其實也代表社會地位（social status），簡單來說，就是當人們說出自己在擔任某種高薪厚職或某新興產業的崗位時，往往令人自我感覺良好的神奇力量，說到底，也是關於社會期望。在德國生活的最初，我還可以不以為然，後來當我在孩子的學校、兒科醫生方面處處感受到被輕視，才切身感受到社會期望所帶來的心理壓力和不便。

每周撥10小時做兼職

所以，我在碩士課程上了軌道後，便四處尋找實習生的工作機會，每星期撥出10小時做兼職，這10小時，是我從家庭柴米油鹽中解放的重要時刻！坦白說，我從來沒有這樣熱烈地喜歡過「工作」和「辦公室」，但現在，我非常喜歡在職場上展現知識、外語、其他技能的機會；重回職場，社交圈子擴大，雖然我仍然不喜歡辦公室政治，但我非常喜歡身邊有同事的感覺！因為工作關係，半職母親「華德媽」會要求孩子幫忙處理家務，要求華德爸撥冗接送孩子，家庭與職業發展原來也可以超乎想像！共勉之！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第476期]