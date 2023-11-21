簡易廚房：豬𦟌湯+糖醋排骨 滋潤開胃

我每星期都會煲2至3次湯，因為湯水對身體十分重要，尤其現在是轉天氣期間，乾燥往往會引起氣管問題，所以我會選擇一些滋潤材料煲湯，一家大細都適合飲用。今次介紹的霸王花龍脷葉無花果豬𦟌湯用上豬肉，一般人用豬肉煲湯時，都會用汆水方法去除腥味，而我就會用「跑活水」這個方法：凍水落肉，再開中小火慢慢加熱，水滾前將材料取出，這樣可以去除肉的雜質、血水和泡沫。跑過活水的肉湯特別清甜，不妨試試。

至於另一道餸是糖醋排骨，又叫數字骨（調味料分別用1、2、3、4、5湯匙分量），甜甜酸酸的味道，既開胃又可以增加小朋友食慾。

不過很多人都覺得這是一道製作難度有點高的菜式，只可以在酒樓吃到，而今次我就教大家使用一般家中的調味料輕鬆完成。我選用俗稱「一字排」的排骨，肉質比較厚，亦帶點肥肉，更加滋味。

■霸王花龍脷葉無花果豬𦟌湯

材料：

˙豬𦟌———400克

˙霸王花——1束

˙龍脷葉——1両

˙無花果——4粒

˙雪梨乾——10片

˙南北杏——少許

˙陳皮———1小片

˙蜜棗———2粒

◆做法：

(1)豬𦟌洗乾淨切件，「跑活水」（凍水落肉，開中小火加熱，水滾前將之取出），之後用水冲洗，備用

(2)霸王花浸水至軟身後冲洗乾淨

(3)其他材料亦冲洗乾淨備用

(4)將所有材料加入大火滾10分鐘，再轉細火煲2小時便完成

■糖醋排骨

材料：

˙一字排———2條切件

調味料：

˙紹興酒——1湯匙

˙生抽———2湯匙

˙白糖———3湯匙

˙鎮江醋——4湯匙

˙水————5湯匙

◆做法：

(1)先把排骨切件，氽水冲洗乾淨，備用

(2)熱好油鑊，把排骨煎一煎兩邊，加入調味料待滾後，蓋好蓋用慢火燜30分鐘

(3)收汁變濃，即完成，可以上碟

文、圖：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第476期]