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副刊
Happy PaMa 教得樂 第476期

Happy Pa Ma

童途有「理」：孩子跳躍不簡單

【明報專訊】自孩子能離地跳起以後，好像總是會找各種機會活蹦亂跳。家長未必留意孩子的跳躍能力，跳躍需要穩定的軀幹、肌肉力量、平衡和協調等各種能力，能間接反映出小朋友的體能發展程度。

增強下肢力量和體適能

跳躍動作可以增強下肢的力量和體適能。任何類型的跳躍活動都能提高雙邊協調能力、刺激前庭系統和增強本體感覺信息的統合。經常跳躍的小童對自己身體的掌控力較強，喜歡挑戰一些沒有嘗試過的高難度動作，如從高處往下跳。跳躍是許多比賽和運動如籃球、排球等的重要基礎技能。強而靈活地跳躍可讓小朋友在各種運動上更得心應手，從而建立自信心。

跳躍里程碑

約2歲：可以雙腳原地跳起。

約2歲半：可以雙腳同時從一級樓梯的高度跳下來；可以跳至60厘米遠。

約3歲半：可以單腳跳1至2步。

約5歲：可以跳過25厘米高的障礙物；連續單腳跳6米的距離。

跳躍的發展是循序漸進的，小朋友會首先嘗試離地跳、向前跳、單腳跳，最後能單腳和雙腿交替跳躍，像跳飛機一樣。 家長可以根據小朋友的能力，鼓勵他們嘗試適合其體能程度的動作。以下介紹兩種適合小朋友訓練跳躍的活動。

1.跳彈網

在彈網上跳躍時的反作用力，可以幫助孩子了解自己身體在空間中的位置（右圖）。這種稱為本體感覺的信息，對於學習如何協調身體的不同部位非常重要。跳彈網既有趣又有用，如果沒有彈網，在安全情况下可以考慮在睡牀或沙發上練習。

2.跳飛機

要準確地跳到不同的方格內，孩子需要控制整個身體，在跳躍時保持平衡，尤其在轉換到單腳跳的時候。遊戲過程中，核心力量、下肢肌力、平衡力和空間感都能得到鍛煉。跳飛機亦需要靈活迅速地切換雙腳跳和單腳跳（右圖），這個過程可以學習協調身體的兩側和動作計劃，是一項較高階的技能。

假若小朋友已3歲或以上而出現以下情况，他們可能有跳躍困難：

．嘗試跳躍時，他們的腳沒有完全離開地面。

．躍起後不能兩腳同時着地，只能先後腳落地。

．當試圖跳躍時就會跌倒。

家長如對孩子的大肌肉發展有懷疑，可諮詢醫生的意見。孩子可能會被轉介兒科物理治療作詳細評估。治療師會提供適切的訓練，以提升小朋友的跳躍能力和其他體能發展。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：胡凱菱（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治理師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第476期]

相關字詞﹕親子筆陣 跳躍 童途有理 物理治療

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