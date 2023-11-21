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副刊
Happy PaMa 教得樂 第476期

Happy Pa Ma

潮媽寶典：媽媽是月亮太陽

【明報專訊】劉倬伶（Joyce）中學時遠赴英國留學直至大學畢業，並考取建築師牌照。多年的外國生活，讓她形成「鬼妹」性格，率真爽朗，熱情友善，她也計劃長期定居在歐洲。一次短暫回港經歷改變她的人生軌迹，遇上真命天子並情定香江。而人母的身分又改變了她的職業規劃，從建築師跨行成為一名創業媽媽，經營竹纖維牀品。

為孩子創業 守護每晚安睡

成為建築師是Joyce爸爸的未竟之志，這個夢想她替爸爸實現了，也很享受建築師富挑戰的工作。直至成為母親後，這一切漸漸地發生了變化。女兒在兩個月大時患上嚴重濕疹，Joyce不希望使用類固醇去治療，於是尋找自然療法。她發現在美國、澳洲流行竹纖維物料，據稱有抗菌等優點。

在2018年，當女兒1歲時，Joyce在香港創立竹纖維牀品品牌。當Joyce問及女兒，睡在媽媽自家製的牀單上有什麼感覺，女兒天真地形容「好像睡在一片柔軟的雲朵上，在夜空裏飄呀飄」，而Joyce就是夜空裏守護孩子一晚安睡的月亮媽媽。

經營品牌不容易，尤其是Joyce是跨行創業：「零售行業涉及太多環節，庫存管理、行銷策略、市場開發、售後服務……每天都面對很多挑戰，但也因此學到很多有趣的事和新知識。售後的電郵，都是我一條條親自回覆的，沒誰比我更清楚這個品牌了。」

全心全意陪伴 照亮生命

這樣一個親力親為的老闆，如何平衡事業和家庭呢？在Joyce看來，事業和家庭永遠無法平衡，她能做的就是將工作融入生活：「做媽媽時就把這個角色做到極致，每天叫孩子起牀，一起吃早餐，送他們坐校車，再接放學，放學後的兩個小時關掉手機，全心全意陪他們，其餘時間再分配給我的生意。當不同身分都盡力做到最好時，才能達到無愧於心的動態平衡吧。」

有自己心愛的家人和事業，Joyce每天都過得很充實。這是不是就是她的dream life呢？她想了一想：「其實我一直放不下建築師的身分，希望以後可以買一塊地再建一棟大房子，和孩子躺在我的竹纖維牀品上曬太陽，那才是夢想的生活吧！」不用曬太陽，這樣積極向上的媽媽就是孩子們的小太陽。

媽媽們無法真的把日月星辰摘給孩子，但我們可以像Joyce一般，做守護孩子一晚安睡的月亮和照耀孩子一生的太陽，願我們持續發光發熱。

《夜媽媽 心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621/FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北/ FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。ptc.rthk.hk

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《夜媽媽 心裡話》主持，訪問老手，潮媽新手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第476期]

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