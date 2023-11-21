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Happy PaMa 教得樂 第476期

Happy Pa Ma

聖誕好去處：好玩商場活動預祝聖誕 彩虹滾軸溜冰 與貓明星小熊打卡

【明報專訊】今年聖誕預計會非常熱鬧，皆因不少商場的慶祝活動已經開始！想快人一步率先感受氣氛？這裏精選3個既浪漫、可愛又好玩的聖誕商場活動給大家，爸爸媽媽們記得bookmark下來，帶小朋友去預祝佳節！

．荷里活廣場．

走進My Little Pony閃爍夢幻城堡

可愛的My Little Pony邀請大家參加聖誕舞會！荷里活廣場的「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」以夢幻唯美作主題，除了巨型粉色城堡，還有星光投影的「浪漫星空館」，以及大人小朋友都可以玩的滾軸溜冰！

這次派對，特別精選3個代表不同年代的My Little Pony登場，Retro的Windy及Moonstone會在「七色彩虹拱廊」歡迎大家； Generation 4的Twilight Sparkle（紫悅）及Pinkie Pie（碧琪）來到「閃爍夢幻聖誕城堡」跟你打招呼；而Generation 5的Sunny Starscout（晴晴星探）則在「浪漫星空館」與大家見面。

而最好玩的，便要數「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」。場地以彩虹顏色為設計主調，可讓大人與小朋友入場齊齊玩，周末及特定日子更設有由Rollalar舉辦的體驗班，由專人教授滾軸溜冰技巧，訓練大家的平衡及協調力。憑即日以電子貨幣消費指定金額或VIC會員積分，即有機會換領入場資格，額滿即止。

文︰顏燕雯 

■INFO

My Little Pony 40周年 華麗聖誕派對

日期：即日至2024年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00（場地裝置）

地點：鑽石山荷里活廣場1樓 明星廣場

查詢：2118 8811

[Happy PaMa 教得樂 第476期]

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