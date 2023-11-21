家家有禮：聖誕打卡樂園 飄雪下溜冰

【明報專訊】戶外飄雪、聖誕樹、聖誕老人……一個地方齊集充滿聖誕氣氛的元素，爸媽們，快帶同小朋友展開聖誕樂悠之旅吧！今個聖誕節，葵芳新都會廣場將打造充滿美式聖誕氛圍的「夢幻冬日雪之國」，帶來4大冬日主題活動。打頭陣有戶外飄雪溜冰場「城市雪印」，溜冰場採用了環保技術研發，配合燈光及音響設備，一邊降下綿綿飄雪，一邊讓一家大細享受溜冰樂趣。The Point會員只要憑指定積分或即日以電子貨幣消費滿$500，即可體驗45分鐘的雙人自助溜冰。