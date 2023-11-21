我校最玩得：空中翻筋斗 拱橋一字馬 光明英來競技啦啦隊 鍛煉靈活耐性

文︰顏燕雯

今年3月，記者在東涌的體育館觀賞中國香港啦啦隊錦標賽，發現原來不少中、小學的啦啦隊實力令人眼前一亮，他們表演高難度動作如在空中翻筋斗、一字馬等，配合鮮艷醒目的舞衣，喊出齊整響亮的口號，「炒熱」了全場氣氛，其中以一襲紅衣演出的光明英來學校（下稱光明英來）競技啦啦隊，更摘下了小學組冠軍殊榮。

畢業生回母校做導師

要說起開創該校競技啦啦隊的緣由，就要從10多年前元朗博愛醫院舉辦的一個啦啦隊計劃開始，當時學校由參加體操隊或有舞蹈底子的學生組成了啦啦隊參賽，最後更贏得小學組冠軍，從此競技啦啦隊的種子就在校園內孕育成長，漸漸地更成為學校的一大特色。有參與過的隊員即使畢業後仍繼續參與地區啦啦隊活動，有些更像畢業生黃紫程一樣，長大後回來母校當啦啦隊導師，她說體操隊向來是學校的強項，而體操與競技啦啦隊的動作有很多相似地方，「競技啦啦隊有很多翻筋斗、講求身體平衡力柔軟度的動作，如果小朋友有體操經驗固然較易上手，若由零開始，相信加把勁練習也會應付得到」。

今個學年，校方從一至六年級的學生中，共挑選了44名學生進入競技啦啦隊。副校長李妙如、負責教師陳𤧥君指每年均有隊員畢業升中，故每到學期初便會透過選拔招募新人。入隊後，隊員每星期要跟從專業教練練習1.5小時，平日課餘時間如午息、活動課堂則由負責教師協助隊員練習，若遇上比賽或表演，便需額外加時訓練。由於大部分隊員均是經體操隊推薦而來，因此翻筋斗、拱橋等基本動作均可在體操訓練時練習，而在周末跟從專業教練時，便主力集中訓練學員做出高難度動作及團體動作。

「托舉」講求合作度

其中一個在競技啦啦隊表演上，經常出現的一個難度動作就是「托舉」，即其中一名隊員會被幾個隊員托起，被托起的隊員要在上面做出平衡或高難度的動作或姿勢，而作底樁的隊員就要緊守崗位，牢固地承托上面的隊員，非常講求合作度。李妙如指整個啦啦隊是一條team，各有不同崗位，學生和家長要明白每個崗位均一樣重要，在訓練過程中，學生亦會漸漸領悟到這個道理，因此從來沒有人會爭排位。「這也是訓練同學團隊及體育精神的機會，而做『底』的學生大多會二人一組，這個拍檔一般不會更換，因為就是想二人培養出默契，發揮得更好。」

提升臨場應變能力

她認為啦啦隊訓練對學生好處甚多，例如練習時因涉及大量基本動作訓練，學生需要很有耐性和耐力才能打好根基，久而久之，動作也變得十分靈活；此外每次比賽或演出時均有很多變卦，例如若有隊員缺席，大家便要立即變陣更改動作，連臨場應變的能力也有提升。當然，能在眾多人前開心表演、叫口號，也可增強學生的自信。

設航天室「微藻反應器」

光明英來不單在競技啦啦隊上表現出色，其他學校設施、教學方法及價值觀教育等方面，也廣獲不錯的口碑。校長馮瑞德稱，學校重視學生的親身經歷，在硬件設備上，近來就有優化圖書館、設立航天室、引進「微藻反應器」等，小息時，均會開放設施予學生使用，希望他們有更多機會接觸不同學習範疇。平日學校也鼓勵學生多參與不同比賽或外出參觀考察，例如舉辦新加坡文化及英語學習交流團，或到昂船洲軍營駐港部隊展覽中心認識中國歷史等作實踐式學習。他說：「學校着重全方位學習，每年都有一次大型綜合表演，也設立飛躍舞台計劃，不想學生局限於術科學習之中，讓他們在不同專長也有發揮。」學校現有逾50種課外活動供學生選擇，除了安排在課後或周末上課，有些更會安排在課堂時間內，讓更多學生可參與其中。

壽星免費「夾公仔」

此外，學校另一特色是非常重視關愛文化，每天早上，校長、教師和社工也會在門外迎接學生，若察覺學生有情緒問題也可即時處理。小息時，教師會留在課室，跟學生談天或玩桌遊。最有趣的是，學校設有一部「夾公仔」機，只要學生在當月生日，可在該月內免費夾公仔一次，馮瑞德更指學生「一定夾到」，不會讓小朋友失望，「最緊要小朋友開心」！

◆光明英來啦啦隊近年獲獎成績（表）（圖10）

■INFO

光明英來學校

類別︰資助男女小學

宗教︰無

校網︰74

班數︰36

地址︰元朗元政路

電話︰2476 2610

網址︰www.kmyls.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第476期]