明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第476期

Happy Pa Ma

我校最玩得：空中翻筋斗 拱橋一字馬 光明英來競技啦啦隊 鍛煉靈活耐性

【明報專訊】提起啦啦隊，相信大家不期然會想起美國大學體育活動中，在運動場上又跳躍又翻騰，帶起現場熱烈氣氛的啦啦隊女郎。香港的啦啦隊文化不及北美流行，但近年亦有學校開始引入加進體操、舞蹈及特技元素的競技啦啦隊，為學校活動表演助興之餘，更能將活力及正面的信息感染其他同學。今期「我校最玩得」帶大家走進近年獲得不少學界啦啦隊獎項的光明英來學校，看看他們如何稱霸學界。

文︰顏燕雯

今年3月，記者在東涌的體育館觀賞中國香港啦啦隊錦標賽，發現原來不少中、小學的啦啦隊實力令人眼前一亮，他們表演高難度動作如在空中翻筋斗、一字馬等，配合鮮艷醒目的舞衣，喊出齊整響亮的口號，「炒熱」了全場氣氛，其中以一襲紅衣演出的光明英來學校（下稱光明英來）競技啦啦隊，更摘下了小學組冠軍殊榮。

畢業生回母校做導師

要說起開創該校競技啦啦隊的緣由，就要從10多年前元朗博愛醫院舉辦的一個啦啦隊計劃開始，當時學校由參加體操隊或有舞蹈底子的學生組成了啦啦隊參賽，最後更贏得小學組冠軍，從此競技啦啦隊的種子就在校園內孕育成長，漸漸地更成為學校的一大特色。有參與過的隊員即使畢業後仍繼續參與地區啦啦隊活動，有些更像畢業生黃紫程一樣，長大後回來母校當啦啦隊導師，她說體操隊向來是學校的強項，而體操與競技啦啦隊的動作有很多相似地方，「競技啦啦隊有很多翻筋斗、講求身體平衡力柔軟度的動作，如果小朋友有體操經驗固然較易上手，若由零開始，相信加把勁練習也會應付得到」。

今個學年，校方從一至六年級的學生中，共挑選了44名學生進入競技啦啦隊。副校長李妙如、負責教師陳𤧥君指每年均有隊員畢業升中，故每到學期初便會透過選拔招募新人。入隊後，隊員每星期要跟從專業教練練習1.5小時，平日課餘時間如午息、活動課堂則由負責教師協助隊員練習，若遇上比賽或表演，便需額外加時訓練。由於大部分隊員均是經體操隊推薦而來，因此翻筋斗、拱橋等基本動作均可在體操訓練時練習，而在周末跟從專業教練時，便主力集中訓練學員做出高難度動作及團體動作。

「托舉」講求合作度

其中一個在競技啦啦隊表演上，經常出現的一個難度動作就是「托舉」，即其中一名隊員會被幾個隊員托起，被托起的隊員要在上面做出平衡或高難度的動作或姿勢，而作底樁的隊員就要緊守崗位，牢固地承托上面的隊員，非常講求合作度。李妙如指整個啦啦隊是一條team，各有不同崗位，學生和家長要明白每個崗位均一樣重要，在訓練過程中，學生亦會漸漸領悟到這個道理，因此從來沒有人會爭排位。「這也是訓練同學團隊及體育精神的機會，而做『底』的學生大多會二人一組，這個拍檔一般不會更換，因為就是想二人培養出默契，發揮得更好。」

提升臨場應變能力

她認為啦啦隊訓練對學生好處甚多，例如練習時因涉及大量基本動作訓練，學生需要很有耐性和耐力才能打好根基，久而久之，動作也變得十分靈活；此外每次比賽或演出時均有很多變卦，例如若有隊員缺席，大家便要立即變陣更改動作，連臨場應變的能力也有提升。當然，能在眾多人前開心表演、叫口號，也可增強學生的自信。

設航天室「微藻反應器」

光明英來不單在競技啦啦隊上表現出色，其他學校設施、教學方法及價值觀教育等方面，也廣獲不錯的口碑。校長馮瑞德稱，學校重視學生的親身經歷，在硬件設備上，近來就有優化圖書館、設立航天室、引進「微藻反應器」等，小息時，均會開放設施予學生使用，希望他們有更多機會接觸不同學習範疇。平日學校也鼓勵學生多參與不同比賽或外出參觀考察，例如舉辦新加坡文化及英語學習交流團，或到昂船洲軍營駐港部隊展覽中心認識中國歷史等作實踐式學習。他說：「學校着重全方位學習，每年都有一次大型綜合表演，也設立飛躍舞台計劃，不想學生局限於術科學習之中，讓他們在不同專長也有發揮。」學校現有逾50種課外活動供學生選擇，除了安排在課後或周末上課，有些更會安排在課堂時間內，讓更多學生可參與其中。

壽星免費「夾公仔」

此外，學校另一特色是非常重視關愛文化，每天早上，校長、教師和社工也會在門外迎接學生，若察覺學生有情緒問題也可即時處理。小息時，教師會留在課室，跟學生談天或玩桌遊。最有趣的是，學校設有一部「夾公仔」機，只要學生在當月生日，可在該月內免費夾公仔一次，馮瑞德更指學生「一定夾到」，不會讓小朋友失望，「最緊要小朋友開心」！

◆光明英來啦啦隊近年獲獎成績（表）（圖10）

■INFO

光明英來學校

類別︰資助男女小學

宗教︰無

校網︰74

班數︰36

地址︰元朗元政路

電話︰2476 2610

網址︰www.kmyls.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第476期]

相關字詞﹕競技啦啦隊 光明英來學校 我校最玩得 啦啦隊

上 / 下一篇新聞