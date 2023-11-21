解題闖4關 考智力身手 召集神隊友挑戰油漆炸彈

來自馬來西亞吉隆坡的Bomb Battle，屬於團體遊戲，以4至8人為一組，在幾個不同場景中合作完成任務，輸了需接受油漆「炸彈」挑戰——油漆往身上噴！這個遊戲由馬來西亞Mission Group Ltd 創辦人Datin Sheehan Tee、Tai Lee Chuen及Omega Yuen共同構思和推出，主要針對青少年和家庭玩家，甚至適合企業用作團隊訓練。油漆「炸彈」只是遊戲的最終gimmick，遊戲的過程包括了現代科技、遊戲節目、動作電影和逃脫遊戲等元素，參加者以完成任務拿取分數為目的，如避開房間中的「紅外線」再按下指定按鈕獲得分數，好些場面恰如電影中特工破解機關一樣，對玩慣密室逃脫或劇本殺的香港人來說是個頗新鮮的概念。香港區Bomb Battle負責人之一King Chan指，「以往大家玩密室逃脫，都是用腦為主，有時都幾『燒腦』，這裏相對上會輕鬆一些，我會形容它是密室逃脫的進化版，一班人一同合力完成一件事，不少玩家形容在短短1小時內就好像過了大半天一樣，非常有滿足感」。

4至8人一組 講求合作

香港版Bomb Battle共有兩種不同「任務」，分別為城市威脅（The City Threat）及突擊（The Assault）。在前者的故事設定中，玩家化身拆彈專家，阻止恐怖分子的陰謀，透過不同任務，拆解他們埋下的炸彈；後者玩家則需努力尋找恐怖分子蹤影，並阻止水泵爆炸，以免釋放毒素污染海洋。每次遊戲，每個團隊可選擇一項任務挑戰，並可挑選「簡單」、「普通」或「困難」程度；而每項任務共分成4個回合，每個回合均在不同獨立房間接受挑戰，聽取指示後，玩家必須在限時內制訂行動計劃和策略，以合作形式完成任務，時間到了便會進入另一房間開始玩第二個回合遊戲。萬一未能完成其中一個回合，玩家最後就會受到終極懲罰——接受彩色油漆的洗禮。

贏家也可接受「懲罰」——油漆洗禮

不過，據知很多玩家都是衝着油漆「炸彈」挑戰而來，贏了豈不是無得玩？大會深知大家的心意，即使玩家憑着聰明機智通過所有回合，亦可自由決定是否參與最後的油漆「炸彈」項目。機構聲稱這些油漆無毒無害，而玩家接受「洗禮」時，亦需先穿上保護衣物、鞋套及面罩，避免沾污本身衣物，即使沾上，只要馬上用清水清洗便能除掉。大會更會把這個精彩時刻以GoPro相機記錄下來，參加一般體驗和VIP體驗玩家可分別獲得一段自己和小隊體驗炸彈爆炸時未剪輯（一般）或已剪輯（VIP）的短片，以作紀念。

今次我們請來6個有智慧又玩得的年輕人Pamela、Cathy、Iris、Kelvin、David、Alex試玩城市威脅任務，看看他們能否完成所有挑戰，成為Bomb Battle的終極大贏家！●

Bomb Battle

遊戲時間：每節60分鐘

票價：$248起/人，7歲或以上可參加，7至11歲兒童必須由付費成人陪同參與（每次預訂至少4人，每團為4至8人）

地址：九龍觀塘鴻圖道81號 Contempo Place 3樓B室

預訂網址：www.thebombbattlehk.com

●挑戰「城市威脅」任務

1.任務開始前，各玩家先穿上大會提供的保護衣物。其實在遊戲過程中並不會弄污衣物，這只為了省卻最終接受油漆挑戰的更衣時間。

2.遊戲一共有4個回合，涉及4個房間。進入第一個房間時，玩家需先聽講解，再選難易程度。6人小隊一致通過選擇最高難度來挑戰，勇氣可嘉！

3.進入房間後，屏幕上開始播放遊戲規則，大家都要細心聆聽，以免執行時有錯。

4.開始遊戲。每個回合有15分鐘時間接受挑戰，第一關是智力題，房內4個屏幕分別有不同題目需要拆解，各人可完成自己題目後，馬上協助他人解題。

5.全員通過！進入第二回合，遊戲模式一樣，先聽講解，再制訂策略。

6.這個回合要考大家的合作及身體協調能力。房間左右兩邊均有按鈕，若按鈕亮燈便要拍下去才可過關，但房間中會有些「激光」阻隔，身體任何地方碰到便會扣分，既考急才又考身體的柔韌度。

7.第三回合與音樂有關，玩家先聽一節音樂後，需要在牆上的不同按鈕找回相同的音調。若小隊中沒有一人學過樂理，對音調不太了解的，就只能碰碰運氣了。

8.第四回合，終極任務！大家要靠按壓手上的氣泵來控制屏幕上「電流」的走動方向，要互相配合「電流」才能走完全程。

9.玩完4個回合，6名玩家順利完成任務！不過一場來到，他們也決定接受油漆炸彈挑戰！戴好面罩後，不同顏色的油漆便在幕後軍師一聲令下從各處的噴嘴噴射出來。一般玩家的油漆炸彈分量為7.5公升，而VIP玩家除額外獲得一件限量版Bomber's Season T恤和一杯汽水外，倘若任務失敗的，則要接受14公升的顏料懲罰。

10.被噴油漆後房間會轉成熒光顏色，玩家帶着一身色彩興奮跳舞和拍照留念，這亦是遊戲高潮所在。所有隊伍均可免費獲贈數碼照片和漆彈任務遊戲片段以作留念。

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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