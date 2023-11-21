明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
好去處

旅遊

解題闖4關 考智力身手 召集神隊友挑戰油漆炸彈

【明報專訊】都市人一人一手機，疏離感大，要增強人與人之間的關係，團隊遊戲當然是不二之選。有人可能會嫌密室逃脫一味用腦太過費神，今次介紹大家玩一個輕鬆的團隊過關遊戲Bomb Battle。這個智慧與身手並用、講求合作的全新遊戲，7歲或以上便可參與，無論家庭成員、同學朋友甚至公司team building，都可一同組隊接受挑戰。

來自馬來西亞吉隆坡的Bomb Battle，屬於團體遊戲，以4至8人為一組，在幾個不同場景中合作完成任務，輸了需接受油漆「炸彈」挑戰——油漆往身上噴！這個遊戲由馬來西亞Mission Group Ltd 創辦人Datin Sheehan Tee、Tai Lee Chuen及Omega Yuen共同構思和推出，主要針對青少年和家庭玩家，甚至適合企業用作團隊訓練。油漆「炸彈」只是遊戲的最終gimmick，遊戲的過程包括了現代科技、遊戲節目、動作電影和逃脫遊戲等元素，參加者以完成任務拿取分數為目的，如避開房間中的「紅外線」再按下指定按鈕獲得分數，好些場面恰如電影中特工破解機關一樣，對玩慣密室逃脫或劇本殺的香港人來說是個頗新鮮的概念。香港區Bomb Battle負責人之一King Chan指，「以往大家玩密室逃脫，都是用腦為主，有時都幾『燒腦』，這裏相對上會輕鬆一些，我會形容它是密室逃脫的進化版，一班人一同合力完成一件事，不少玩家形容在短短1小時內就好像過了大半天一樣，非常有滿足感」。

4至8人一組 講求合作

香港版Bomb Battle共有兩種不同「任務」，分別為城市威脅（The City Threat）及突擊（The Assault）。在前者的故事設定中，玩家化身拆彈專家，阻止恐怖分子的陰謀，透過不同任務，拆解他們埋下的炸彈；後者玩家則需努力尋找恐怖分子蹤影，並阻止水泵爆炸，以免釋放毒素污染海洋。每次遊戲，每個團隊可選擇一項任務挑戰，並可挑選「簡單」、「普通」或「困難」程度；而每項任務共分成4個回合，每個回合均在不同獨立房間接受挑戰，聽取指示後，玩家必須在限時內制訂行動計劃和策略，以合作形式完成任務，時間到了便會進入另一房間開始玩第二個回合遊戲。萬一未能完成其中一個回合，玩家最後就會受到終極懲罰——接受彩色油漆的洗禮。

贏家也可接受「懲罰」——油漆洗禮

不過，據知很多玩家都是衝着油漆「炸彈」挑戰而來，贏了豈不是無得玩？大會深知大家的心意，即使玩家憑着聰明機智通過所有回合，亦可自由決定是否參與最後的油漆「炸彈」項目。機構聲稱這些油漆無毒無害，而玩家接受「洗禮」時，亦需先穿上保護衣物、鞋套及面罩，避免沾污本身衣物，即使沾上，只要馬上用清水清洗便能除掉。大會更會把這個精彩時刻以GoPro相機記錄下來，參加一般體驗和VIP體驗玩家可分別獲得一段自己和小隊體驗炸彈爆炸時未剪輯（一般）或已剪輯（VIP）的短片，以作紀念。

今次我們請來6個有智慧又玩得的年輕人Pamela、Cathy、Iris、Kelvin、David、Alex試玩城市威脅任務，看看他們能否完成所有挑戰，成為Bomb Battle的終極大贏家！●

Bomb Battle

遊戲時間：每節60分鐘

票價：$248起/人，7歲或以上可參加，7至11歲兒童必須由付費成人陪同參與（每次預訂至少4人，每團為4至8人）

地址：九龍觀塘鴻圖道81號 Contempo Place 3樓B室

預訂網址：www.thebombbattlehk.com

●挑戰「城市威脅」任務

1.任務開始前，各玩家先穿上大會提供的保護衣物。其實在遊戲過程中並不會弄污衣物，這只為了省卻最終接受油漆挑戰的更衣時間。

2.遊戲一共有4個回合，涉及4個房間。進入第一個房間時，玩家需先聽講解，再選難易程度。6人小隊一致通過選擇最高難度來挑戰，勇氣可嘉！

3.進入房間後，屏幕上開始播放遊戲規則，大家都要細心聆聽，以免執行時有錯。

4.開始遊戲。每個回合有15分鐘時間接受挑戰，第一關是智力題，房內4個屏幕分別有不同題目需要拆解，各人可完成自己題目後，馬上協助他人解題。

5.全員通過！進入第二回合，遊戲模式一樣，先聽講解，再制訂策略。

6.這個回合要考大家的合作及身體協調能力。房間左右兩邊均有按鈕，若按鈕亮燈便要拍下去才可過關，但房間中會有些「激光」阻隔，身體任何地方碰到便會扣分，既考急才又考身體的柔韌度。

7.第三回合與音樂有關，玩家先聽一節音樂後，需要在牆上的不同按鈕找回相同的音調。若小隊中沒有一人學過樂理，對音調不太了解的，就只能碰碰運氣了。

8.第四回合，終極任務！大家要靠按壓手上的氣泵來控制屏幕上「電流」的走動方向，要互相配合「電流」才能走完全程。

9.玩完4個回合，6名玩家順利完成任務！不過一場來到，他們也決定接受油漆炸彈挑戰！戴好面罩後，不同顏色的油漆便在幕後軍師一聲令下從各處的噴嘴噴射出來。一般玩家的油漆炸彈分量為7.5公升，而VIP玩家除額外獲得一件限量版Bomber's Season T恤和一杯汽水外，倘若任務失敗的，則要接受14公升的顏料懲罰。

10.被噴油漆後房間會轉成熒光顏色，玩家帶着一身色彩興奮跳舞和拍照留念，這亦是遊戲高潮所在。所有隊伍均可免費獲贈數碼照片和漆彈任務遊戲片段以作留念。

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕室內遊戲 團隊遊戲 漆彈 好去處

上 / 下一篇新聞