News：泰國藝術家紡織作品探索快樂

今次是斯里布特於泰國境外的首個回顧展，從作品中探討及表達他對社會、政治、宗教等的觀察及反思，包括戰爭、動物保護、種族歧視、疫下失業潮等當代議題，內容發人深省。斯里布特於2020年新冠肆虐全球時創作了《黃熱病》及《白瘟疫》等作品，描繪因疫情而顯露的種族主義襲擊和歧視。這次展覽也用上在香港因疫情導致失業的人穿過的制服，創作全新作品。

展覽亦特別展出斯里布特另一項目「沒有地方」，是一個需要公眾參與的刺繡裝置。他曾於泰國及緬甸邊境為撣族難民舉辦工作坊，這次特別邀請公眾在撣族孩子創作的刺繡作品上加入縫線，嘗試在「難民」和「我們」之間建立對話及聯繫。●

賈凱•斯里布特：人人嚮往快樂

日期：即日至2024年2月13日；「沒有地方」展出至12月3日

時間：上午11:00至晚上7:00（周二休息）

地址：荃灣白田壩街45號 南豐紗廠CHAT六廠

查詢：3979 2301

文：陳真紀