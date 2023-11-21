明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
專題

FEATURE

每月首個周六專家導賞 黃竹坑藝廊「跳展」深度遊

【明報專訊】香港近年愈來愈多藝廊，但它們未必像藝術館般，為作品加設詳細解說，大家走入其中，未必看得明白作品表達的意思。多間位於黃竹坑的藝廊，都會定期在每月第一個周六舉行SouthsideSaturday導賞藝廊遊，帶大家gallery hopping，上一堂藝術課。記者早前參加香港畫廊協會舉辦的SouthsideSaturday導賞活動，發掘區內現正舉行的展覽，既看本地藝術家說香港故事，也感受香港與日本的藝術文化交流。

日本藝術家筆下黑白維港 迷倒卡通貓

步出港鐵黃竹坑站，乍看之下是密集靠攏的工廈群，若穿梭其中則可見大大小小的特色街頭塗鴉，露出隱藏其中的藝術色彩。區內畫廊最近有不少跟日本相關的展覽，例如與香港藝術發展局位於同一棟大廈的Tang Contemporary Art，正在舉辦日本藝術家群展「季風交匯」，帶來6名日本藝術家，包括牧田愛、梅沢和木、山口歷、TIDE、西祐佳里和荻野夕奈的新作。展覽統籌楊慢慢指，6名藝術家雖然來自同一個國家，但基於人生經歷不同，他們對藝術文化的理解及表達方式也各有千秋。因此將他們的作品帶來香港，展現一種文化的交融。

簡單筆觸建構夜景

在今次展覽中，每個藝術家都以作品述說獨特故事，其中兩幅來自TIDE的作品，相信讓香港人特別有熟悉感。NIGHT SIGHT系列讓TIDE標誌的卡通貓置身於香港維港夜景之中，遠看可見維港迷人景致，近看卻發現這夜景只以簡單的筆觸建構出來，讓人讚歎藝術厲害之處。

亦有藝術家以不同方式表達交會，例如荻野夕奈畫中人與人擁抱的肢體交會，牧田愛畫作中有機物和無機物的交融。楊慢慢指：「她（牧田愛）所用的金屬及所畫的主題是無機物，但是她用到的樹脂和丙烯顏料是有機物，其實也是一種新的交會。」像真度高的金屬畫作讓人印象深刻，立體又充滿機械感。●

日本藝術家群展「季風交匯」

日期：即日至11月28日（周二至六）

時間：上午11:00至晚上7:00

地址：業勤街39號Landmark South 20樓 Tang Contemporary Art

查詢：3703 9246

2.5D展現日本多次元世界

位於德力工業大廈10樓的wamono art，現正展出「多次元 TOKYO」，作品同樣來自日本藝術家。策展人Karen Yoneyama 指，日本文化蘊含各種元素，今次以JUN INAGAWA、金氏徹平、橫田大輔、小林健太4名日本新銳藝術家的作品，帶出不同視角、思考方式、創作媒介和技術，當中包括動畫、攝影、雕塑等元素，展現多樣的日本文化。今次作品使用一種被稱為2.5D的列印技術StareReap，介乎2D與3D之間，以忠實於原始圖像的基礎上，讓觀者感受到較逼真的表達方式。

攝影師創靜止單色澀谷

4名藝術家風格各異，門口當眼處是金氏徹平的代表作之一Teenage Fan Club的2.5D版本。他經常以拼貼方式創作，將日常生活物品如家居用品、雜誌、薯仔、塑膠瓶等解體再重組。橫田大輔及小林健太雖同為攝影師，卻帶來不同感覺的創作：小林健太創造了一個時間似乎已經停止的單色世界，將他長時間拍攝的澀谷變成靜止記憶；橫田大輔則利用電影片乳劑，以熱處理將各種顏色膠片扭曲和重疊，產生豐富而抽象的色彩。最後不少得日本的重要元素——漫畫、動畫和音樂等亞文化，JUN INAGAWA的作品深受其影響，今次展覽以他的原創動畫《魔法少女Magical Destroyers》的角色為主題。●

多次元 TOKYO

日期：即日至12月2日（逢周一至六）

時間：周一至五預約制，周六中午12:00至晚上6:00

地址：黃竹坑道49號德力工業大廈 10樓A室wamono art

查詢：6822 2962

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕黃竹坑 藝術展 藝術品 藝術展覽 本地遊 好去處

上 / 下一篇新聞