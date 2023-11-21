橫濱山丘 麵包旅行 手工小店尋寶

趕在下午 2 時前買麵包

何錦華和Alice Pang是不折不扣的麵包迷，不止愛吃麵包，更會親手做，甚至飛到台灣、日本等地學習各種烘焙技巧。旅行時，她倆最雀躍是探索不同麵包店，何錦華說：「自從學習了烘焙後，會蜎窿蜎罅尋找手工麵包小店，感受不同麵包職人的風格，發掘他們的故事。」現居於東京的何錦華，對東京、橫濱等關東地區的麵包店特別熟悉，絕對是關東界的麵包insider。

今年她們二人舉辦了數次烘焙遊學團，更特意給團友安排了1天「麵包小旅行」，帶領學員前往兩家地道麵包店：Bluff Bakery及山丘上的麵包店（丘の上のパン屋），兩店均位於日本近代麵包的發源地——橫濱。

從東京品川乘坐旅遊巴士前往橫濱市元町山手地區的Bluff Bakery，車程約40分鐘。何錦華表示，日本人大部分於早上11時至下午2時買麵包，「有些手工麵包店下午2時之後就只剩下小量麵包，所以早起的鳥兒才有『穀』吃」。

講究麵粉用料 脆皮生吐司口感豐富

2010年開業的Bluff Bakery，是一間富紐約風的麵包店，裝潢以藍白色為主調，曾被美食網站Tabelog選為日本百大麵包名店。現時逾120款的麵包中，以Bluff Bread生吐司（方包）最受歡迎。店主榮德剛除了是她倆的烘焙遊學團其中一名客席導師，亦是家裏的第三代麵包師傅，因此對麵粉用料非常講究，他說：「我選用日本『北香』麵粉來製作最好味的方包，再混合牛奶、蜜糖和忌廉等，口感豐富。」曾跟榮德剛學做麵包的何錦華補充：「臨焗吐司前，（他）會在表面𠝹一個紋，放些牛油，所以麵包皮脆脆哋。」

甜餡法棍鬆軟 紅蘿蔔蛋糕不死甜

另一推介是麵包棒，是用法棍夾甜餡的產品，餡料有牛奶忌廉或紅豆牛油。何錦華說：「榮德剛跟我說過，日本人的唾液分泌與歐洲人不同，較喜歡鬆軟口感，所以（這裏的）日式法棍也較法式的鬆軟，我個人更喜歡。」其他推介有煙韌的bagel、咖喱包；還有使用優質西班牙橄欖油製成的紅蘿蔔蛋糕，入口濕潤而不死甜。若你想試榮德剛的手藝，可從JR東京站乘JR前往石川町（元町‧中華街）站，車程約35分鐘。由於店家位於中華街南側的廣闊小山丘上，「長命斜」奇多，出站後沿斜坡步行10分鐘可到達。

山丘上小屋 葡撻、鳳梨酥玩變奏

橫濱另一間名氣麵包店，是位於青葉區的丘の上のパン屋（山丘上的麵包店），店如其名，小店位於山丘上的單幢小屋，洋溢鄉土情懷，單單來打卡都已經很有feel。

店內50款麵包由店主黑沼敦詞主理，他在大學畢業後不久進入烘焙專門學校，修習10多年，於2018年在家鄉開店。他育有兩名女兒，因此對食材質素很堅持，「我只用日本生產的麵粉，因為擔心外國進口麵粉可能涉及農藥，我想令孩子吃得安心」。

12層酥皮牛角酥鬆脆 薯蓉「調理」包軟綿

Alice和何錦華力推黑沼最擅長的酥皮類麵包，其中招牌牛角酥共有12層酥皮，酥香鬆脆；而店內最暢銷的則是有27層酥皮的「蛋撻」，每日最多賣出120個。這蛋撻即是我們吃的葡撻，黑沼說：「以前遊澳門時，吃過一個很好味的葡撻，回日本後便試試做。」喜愛挑戰新事物的他，鑽研出自己的新版本，酥皮更酥脆，餡料也更幼滑。店內的丹麥酥亦屬人氣產品，他多以時令水果或農產品做甜餡，變化豐富。而店內的「調理」麵包也很受歡迎，「調理」麵包是指麵糰裏加入各式料理後烘烤的有餡鹹包，現時日本最流行用意式focaccia麵糰改成料理包，何錦華說：「黑沼的focaccia最大特色是有薯蓉，好軟綿，好易咬斷。」而Alice曾將成名作——法式鳳梨酥送給黑沼，數月後，黑沼的店內竟有售方形鳳梨酥！黑沼說他數年前已嘗過台灣微熱山丘的鳳梨酥，而他研製的版本也使用了台灣鳳梨，花5小時慢熬成醬，中間不加任何砂糖，以保留果肉和酸甜果味，外皮則用上曲奇皮，鬆脆可口。

若由東京都內出發，可乘東急電鐵的田園都市線於多摩廣場站（たまプラーザ駅）下車，步行約20分鐘，若轉乘巴士或的士，車程約10分鐘。由於此店甚受歡迎，周末早上11時後，起碼要排隊半小時或以上才可買到麵包。

●東京旅遊錦囊

簽證：特區護照免簽證

匯率：100日圓約兌5.23港元

機票：11月尾及12月初香港往返東京，國泰航空約3619港元起、香港快運約1683港元起、香港航空約2120港元起，均連稅及燃油附加費

Bluff Bakery本店

地址：神奈川縣橫濱市中區元町2-80-9 Motomachi Hillcrest 1F

丘の上のパン屋

地址：神奈川縣橫濱市 青葉區美しが丘西3-8-8

文：陳麗斯

協力：Expedia

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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[迷途旅人]