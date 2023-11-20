飲食不節 精神緊張 脾胃受罪 腹痛泄瀉

我們間中都會出現腸胃失調，但如果泄瀉持續發生超過4周，或在1個月內半數時間有泄瀉問題，便屬於慢性泄瀉。慢性泄瀉與脾胃運化失調有關，明代中醫學家張景岳所撰的《景岳全書》指出「泄瀉之本，無不由於脾胃」。在排除腫瘤、炎症一類消化道器官疾病後，慢性泄瀉成因多與胃腸動力紊亂、胃腸道微生物生態失調等有關，為消化道功能性失調。飲食不節、情志失和，是臨牀上功能性慢性泄瀉常見原因。

脾胃虛寒 影響消化

經常暴飲暴食導致食滯胃腸，或嗜食寒涼生冷以致脾胃虛寒，或過食油膩、高糖食物造成濕困脾胃，都會導致反覆泄瀉。中醫認為「濕勝則濡瀉」。長期飲食不節或過量進食，會增加脾胃負擔，有礙消化吸收，飲食水液無法正常運化，形成濕邪干擾胃腸功能，造成大便稀爛。經常食用寒涼生冷食物者，容易刺激脾胃，耗損正氣，形成脾胃虛寒，妨礙正常的運化。當脾胃虛弱，運化無力，便會因消化能力欠佳而形成「內濕」，引發泄瀉。除此之外，脾虛者常見面色偏黃、肌少乏力、身體浮腫，舌象可見舌體腫脹，甚至舌邊滿佈齒痕，舌面光亮濕潤。

針對前者濕困脾胃，治療宜祛濕化濁、消食健脾，常用中藥包括山楂、神曲、蒼朮、藿香等。針對由於脾胃虛寒形成的泄瀉，治療需要補氣健脾，常用中藥包括淮山、黨參、白朮、扁豆等。因不良飲食習慣而出現慢性泄瀉者，可透過積極調整飲食習慣，保護脾胃功能。患者宜保持飲食清淡，少吃屬性太偏（如太過寒涼、太過溫熱、太油膩、太甜）的刺激食物。用餐宜八分飽，避免暴飲暴食，減少食滯胃腸的機率。

長時間情志不舒，例如急躁易怒、焦慮緊張，也會影響脾胃功能，引起慢性泄瀉，這類泄瀉在西醫可歸納到「腸躁症」或「腸易激綜合徵」範疇。《景岳全書》記載本病：「此肝脾二臟之病也，蓋以肝木剋土，脾氣受傷而然。」

肝氣不舒 脾胃受壓引致腹瀉

中醫認為這類患者本身脾胃機能通常較差，不良情緒會影響肝臟功能，引起氣的升降出入失常。當肝氣不舒，氣機欠暢，很容易會干擾脾胃功能，常見症狀包括胸悶胃脹、噯氣反酸、食慾不振、腹痛泄瀉等，病况每每在精神壓力大時加重，導致患者出現突如其來的腹痛腸鳴，大便稀溏，瀉後痛減。反覆泄瀉的不快經歷，加上體檢如驗血、內窺鏡檢查等都沒有發現病變，對患者來說不僅帶來生活上不便，更會帶來沉重心理負擔，可使病情進一步惡化。

治療這類「肝旺脾虛」的慢性泄瀉，需要疏肝理氣、健脾，常用中藥方劑為出自《景岳全書》的痛瀉要方。藥方中運用白朮燥濕健脾，白芍養血柔肝，陳皮理氣醒脾，防風升清止瀉，組合成方劑後有祛濕健脾、止痛、止瀉的效果。這類泄瀉發病與情緒變化密切相關，患者應留意保持心情輕鬆，學習鬆弛減壓。飲食宜清淡，用餐時不宜狼吞虎嚥，餐後稍作散步、摩腹，避免馬上投入緊張忙碌活動，減少刺激腸胃。

■按穴食療

艾灸調節胃腸 健脾湯水祛濕止瀉

慢性泄瀉的針灸治療，常用穴位包括位於任脈的中脘、氣海，以及足陽明胃經的天樞、足三里，有補氣理氣、調節胃腸蠕動的效果，可針刺或按揉刺激。陽虛寒多者可加上艾灸，每次溫灸各穴10至15分鐘，每日1次，有溫陽驅寒和促進氣血運行的作用。

維持良好腸胃生態

近年流行服用益生菌以調整胃腸道內微生物生態，增加腸道有益細菌株，改善腸胃功能，治療泄瀉、便秘、脹氣等消化不良問題。益生菌雖有整腸作用，但消化道內生態環境必須靠調整飲食及生活習慣才能維持，否則光靠補充益菌難以營造健康腸道環境。而且不同人之間的胃腸生態可以有很大差異，光靠補充特定菌群未必人人有效。

要維持良好腸胃生態，平日多吃五穀類、蔬菜、水果等含豐富膳食纖維的食物。用餐定時定量，進食時細嚼慢嚥，從容不迫。食材選擇及烹調方法建議參照不同地域各自傳統飲食文化，因時、因地、因人制宜，切忌盲目跟從，否則身體難以適應。日常生活要留意鬆弛減壓，避免長期處於精神壓力沉重的狀態。

針對脾胃氣虛，運化欠佳，以致濕重容易泄瀉的人，食療建議選用有健脾、益氣、祛濕作用的藥材，如淮山、扁豆、白朮、茯苓等，以平補脾胃，改善運化。食療湯水可飲用淮山扁豆芡實瘦肉湯。

淮山扁豆芡實瘦肉湯

材料：淮山30克、扁豆30克、茯苓15克、芡實12克、蓮子（去心）12克、陳皮6克、瘦肉適量

製法：將瘦肉切開、洗淨、汆水，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，用大火煮沸，再轉小火煮2小時，加鹽調味後即可飲用

功效：健脾祛濕止瀉

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com