吾生有杏：院長醫生周記（242）：賣鹹鴨蛋

大約4個月前，一個很可愛的婆婆首次向我求診。她已是80歲，以往身體一向健康，很少有病痛，近期感到食慾不振及體重下降。其實她尋求我的意見之前，已有私家專科醫生迅速地為她照過胃鏡及大腸鏡，但並沒有發現任何異樣，於是便把婆婆轉介給我。

還記得她對着我幽默地說：「香港太多私家醫生了，個個都爭着要為我照胃及照大腸，可否叫他們到公院幫忙做些義工呢？」想不到婆婆對公私營合作另有見地，我聽了都不禁失笑起來。

抗癌婆婆遇失眠困擾

當我翻查紀錄時，發現她1年內消瘦了5公斤，不單沒有胃口，晚上還感到呼吸有點不暢順，化驗報告顯示貧血及肝酵素異常。整體來說，她患上嚴重疾病例如癌症的風險不容忽視。於是我為她安排了全身掃描，不幸結果顯示她患上肺癌，並已擴散至多個器官，包括大腦、肝臟、淋巴等。

雖是面對如此噩耗，她還是表現得頗為鎮定。我立即轉介她見腫瘤科醫生，直至上星期我再次遇上婆婆。

她再見到我便立即說：「陳教授，多謝你！我時辰還未到！」原來她是少數對標靶藥有良好反應的晚期肺癌病人，她還引述腫瘤科醫生的說話，認為她還可以多活一段時間。

婆婆再次回來找我是因為她受失眠困擾，我不明白：「你為什麼不向腫瘤科求助呢？」

沒睡眠評估 醫生拒處方安眠藥

原來婆婆上次覆診時遇上另一個醫生，當她要求一些安眠藥時，怎知醫生竟然如此回答：「失眠屬於精神科，根據指引，在沒有全面的睡眠評估之前，我不可以隨便處方安眠藥給你。」

婆婆對我說：「陳教授，等到那個醫生什麼轉介評估，我都已經賣鹹鴨蛋了！你可以幫我嗎？」聽後我頓覺語塞，二話不說，便處方了安眠藥給婆婆。

醫人和醫病的分別

任何指引都只為醫生提供參考。每個病人的情况都不一樣，行醫要人性化，就是要懂得易地而處，以病人利益為首要考慮，這便是醫人和醫病的分別了。

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

（教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出）

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