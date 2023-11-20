知多啲：飲檸水美白？不如直接食水果

檸檬接觸高溫空氣 維C流失

此外，所謂美白、改善皮膚功效多是基於維他命C，「縱使檸檬本身含豐富維他命C，但1杯檸檬水分量不多，只有薄薄數片檸檬，再加上冲泡時，檸檬接觸高溫和空氣愈久，維他命C含量就會愈少」。倒不如直接食用原隻水果，吸收更多維他命C。

每加1茶匙糖 增20千卡

檸檬茶及檸檬水皆是茶餐廳常叫飲品，哪款更健康？「如果不加糖，兩者都是低熱量飲品，相差只有1至2千卡。」黃指，1杯240毫升不加糖熱檸茶是36千卡，熱檸水約33千卡，因應加了多少糖，每加1茶匙糖約增加20千卡。

長期大量飲用壞牙

不過，黃兆章提醒，檸檬水並非人人適用，甘橘類水果容易刺激胃酸分泌，或會加劇胃酸倒流，視乎病情嚴重程度；或者有些人腸胃比較弱，亦需避免空腹飲用。如果長期大量飲用檸檬水，也有破壞牙齒琺瑯質的風險。

至於檸檬茶，茶底含咖啡因及單寧酸，對睡眠質素較差、容易失眠的人，或對咖啡因耐受性差者，飲用一點也會心跳、手震，應避免飲用。而過量單寧酸會阻礙鈣質及鐵質吸收，若缺鐵性貧血、骨質疏鬆也不建議經常飲用。

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