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健康

潮飲手打檸檬茶 小心跌高糖陷阱

【明報專訊】檸檬茶是不少香港人至愛飲品，包括「篤」港式茶餐廳凍檸茶，或是紙包檸檬茶。而近期多間手打檸檬茶飲店進駐香港，更掀起了手打檸檬茶熱，一躍成為茶飲新貴。手打檸檬茶是以帶有淡淡香茅味的香水檸檬和冰塊打成，聲稱含豐富維他命和纖維，看似健康零負擔，原來暗藏高糖危機！

新興手打檸檬茶與港式檸檬茶不同，採用的是香水檸檬，並標榜「純手打」。店員將檸檬切片，加小量冰塊以人手「暴打」，再加入紅茶、糖漿及冰塊搖勻，味道酸甜，還有淡淡香茅味道。客人可選擇不同茶底， 如紅茶、鴨屎香、四季春等。

1杯糖含量超每日攝取量一半

不少手打檸檬茶店都標榜「健康、無添加」，但由於檸檬本身帶酸，要令其容易入口，估計加入不少糖分。註冊營養師黃兆章表示，糖漿是檸檬茶主要熱量來源，根據世界衛生組織建議，每人攝取糖分不應超過全日攝取總熱量10%，若想更健康應減至5%。以每日攝取熱量2000千卡為例，每日糖攝取量應少於50克（約10粒方糖）。

基於坊間手打檸檬茶沒有成分資料，加上每間配方不同，黃兆章指，難以估計當中糖含量，亦不能概括而論。不過，參考一些網上食譜，一般500毫升檸檬茶會加入30毫升糖漿，700毫升則加入40毫升糖漿，還需視乎有否加入其他水果等。30毫升糖漿約等於30克糖，推算1杯500毫升手打檸檬茶糖含量超過每日攝取量一半。

與港式茶餐廳的檸檬茶比較，食安中心研究顯示，1杯熱檸茶240毫升，含2克糖；1杯凍檸茶380毫升，含25克糖，相等於5粒方糖，就算少甜，也有18克糖。若1日兩餐都飲凍檸茶，基本上已經達到每日建議攝取量。

茶膽或加調味劑 未必健康

至於紙包檸檬茶，坊間品牌眾多，香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆以其中一款常見檸檬茶為例，每100毫升含13.6克糖，1盒檸檬茶250毫升，相等於34克糖，即約6.8粒方糖。雖然現時推出低糖檸檬茶，糖含量確有減少，但也不能輕視，「按低糖的標準，每100毫升不多於5克糖，但1盒分量是250毫升，飲完都有12.5克糖。」

因此可見，紙包檸檬茶容量雖然較少，糖含量卻是最高；手打檸檬茶及茶餐廳檸檬茶則要視乎每間店的配方。李杏榆補充，紙包檸檬茶除水、糖、紅茶、檸檬汁之外，也會加入添加劑，包括調味劑、酸度調節劑、抗氧化劑等，成分較複雜。而手打檸檬茶的茶膽亦有可能加入調味劑、酸度調節劑平衡味道，未必是非常健康的飲品。

檸檬即切即冲 可攝較多維C

說到檸檬茶的主角——檸檬，含豐富維他命C，到底哪一款檸檬茶更多維他命C？黃兆章指出，其實維他命C很脆弱，十分容易流失，「4個因素影響維他命C含量，包括了氧氣，若預先切好檸檬，維他命C容易因接觸到氧氣而氧化；光線，例如陽光或燈光；還有熱力及水」。因此三者之中，茶餐廳檸檬茶應是最少維他命C，1杯才3至4片，而且檸檬一般都預先切好，空氣、光線皆令維他命C流失，而由於熱力影響，熱檸茶的維他命C含量會再低一點。至於手打檸檬茶，每杯約有半個檸檬，若是即叫即切、盡快飲用，可吸收到的維他命C會較多。紙包檸檬茶則要視乎成分，有些廠商會額外添加維他命C，達到抗氧化功能。

無證據指香水檸檬維C更豐富

有指香水檸檬維他命C含量比普通檸檬及青檸更高，李杏榆澄清，現時未有相關研究證明，網上流傳的營養聲稱未必可信。黃兆章補充，不同季節、土壤、肥料，亦會影響不同批次的檸檬營養含量。

談起檸檬，李杏榆指，青檸和檸檬的營養成分基本相同，主要營養成分包括維他命C，含很高的抗氧化成分，有助保護細胞，免受自由基的傷害，提升免疫力；亦有鉀質，幫助減少身體鹽分，「若進食較鹹的食物，補充多些鉀質，有助排出鈉質，去水腫」；如果連同果肉一起進食，就能吸收到纖維，但只喝檸檬汁，當中纖維極少，甚至是沒有。她提到，檸檬纖維含有果膠，研究指能穩定血糖。

文：陳真紀

編輯：梁小玲、黃振宇

美術：謝偉豪

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