未來城市：各路專家為青年精神健康獻策 新服務模式 重點支援更到肉

先找出不求助原因

精神疾病和自殺的成因複雜，通常不會有單一原因。港大臨床醫學學院精神醫學系講座教授、精神健康諮詢委員會委員陳友凱感嘆，個人或家庭因素會影響疾病風險，如有些人小時候可能有創傷經歷，也可能會遺傳精神脆弱性，而精神病的患病風險會累積，「如果一個人有少少脆弱性，而性格比較硬淨的話，一般不會有問題；但若遇上疫情，要隔離在家，壓力超過了他的應付界線，就會出現問題」。他認為，時代背景和社會環境變化，是理解青少年壓力的途徑，即使科學上沒辦法證實，也值得參考。

陳友凱說，需要精神健康協助，但沒有尋求協助的情况，在青少年群體間特別嚴重。他總括過去超過20年治療青少年精神健康的經驗指，除了擔心被標籤，青少年對精神疾病的錯誤認知，也造成了他們缺乏協助的情况。實際上青少年處於腦部發展的最後階段，是患精神疾病的最高風險時期，但青少年通常沒有明顯身體疾病，常誤解這樣就等於精神也很健康。

研究：太貴、不知哪裏找

港大社工系助理教授（研究）王名彥，與陳友凱等學者今年在學術期刊The Lancet Regional Health -Western Pacific發表的研究*提到，在患精神疾病的青少年中，只有38.7%認為有需要尋求心理輔導。他們亦問及患精神疾病的青少年不尋求協助的原因，收到的回應顯示，57.3%表示不求助的原因是專業服務太昂貴；54.3%認為跟朋友或親人談天就足夠；34.6%表示不肯定治療是否有效；亦有不少青少年表示可以自己處理、不知道要去哪裏、尷尬和害怕求助影響學校或職業生涯。

臨床心理學家、本地精神健康慈善機構Mind HK（香港心聆）行政總裁凌悅雯博士就形容，香港過往的青少年精神健康服務的狀態，是一種資源錯配：政府、社福機構旗下青年中心的職員不夠認識精神健康，同時，精神健康綜合社區中心又不擅長輔導青少年，一般只綜合地服務青少年、成人和長者，未能好好應對需要用更長時間建立關係的青少年輔導特點。

* Prevalence, time trends, and correlates of major depressive episode and other psychiatric conditions among young people amid major social unrest and COVID-19 in Hong Kong: a representative epidemiological study from 2019 to 2022

資源緊絀 轉介需時

同為精神健康諮詢委員會委員，資深社工、香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵指出，委員會6年前成立時，委員已經有共識，認為青少年、兒童的精神健康服務多年來都不足夠，並從這方面建議新措施。不過，她認為雖然委員會已推動不少新措施，但仍未能拆解青少年、兒童精神健康問題的癥結。

前食衞局（現醫衞局）聯同其他部門，在2016年起開展「醫教社同心協作計劃」，現在於210間學校提供由醫管局精神科護士、專責教師和駐校社工組成的跨專業團隊，支援有精神健康需要的學生。阮淑茵認為計劃成效不太好，很多時僅關注學生的學習進度，缺少關懷其他方面的精神健康需要，而且計劃仍未覆蓋所有學校。現時多數學校只靠駐校社工提供輔導，但即使社工能夠識別有服務需要的學生，也沒有足夠資源和時間跟進，能給予的輔導亦不夠深入。

阮淑茵分享道，要讓青少年願意接受幫助，服務必須能給他們信心，覺得可以真正幫助自己。當駐校社工未能持續跟進青少年的需要，公營精神健康服務資源又非常緊絀，要經政府醫院普通科門診或私家診所醫生診治，評估後覺得需要才會轉介，輪候時間漫長；青少年難免對求助失去動機。

營造自在輔導環境

陳友凱以自己3年前開展和統籌的「賽馬會平行心間計劃」為例，說明如何營造一個讓青少年自在的輔導空間。他和團隊跟8間青年中心合作，邀請年輕人參與空間設計，把以往沒有被充分利用、多數只有小學生放學後，用來做功課的活動空間，變為輕鬆的輔導場所「平行心間」，並向學校和社區推廣。在「平行心間」可以下廚、玩遊戲、開派對或做健身，毋須預約就可使用。

這個計劃為社工培訓，以及安排精神科醫生定期到訪，在平行心間與青少年結識後，再邀請他們做簡單評估，了解他們對精神健康服務的需要程度。陳友凱解釋，「我們的目標是當年輕人覺得心裏不舒服，會願意進來聊天、做自己喜歡的事，會覺得這個空間能幫助他紓緩負面感受，不用到醫院也能接受幫助」。

冰冷、蒼白和缺乏生氣的診所及醫院，自然不能吸引青少年主動求助。不過，有參與計劃的社工指，發現色彩繽紛的裝潢，也不是他們想要的環境。在青少年建議下，8間「平行心間」的牆壁、地板或家俬的顏色，全為大地色系，黃、棕和綠等，給人恬靜感覺。

陳友凱指，青少年可能不會立刻講自己的情緒問題，只會在有信任的時候才願意分享更多。團隊內的醫生和社工，可以在這樣的接觸模式下，持續跟進青少年情况，若有懷疑就提供輔導，減低情况惡化至必須看精神科醫生或吃藥的機會。目前計劃仍屬先導階段，陳友凱希望最終把規模擴展至全港139間青年中心，恆常運作。

「平行心間」計劃在3年間接觸超過1萬多個青少年，他認為成效非常好。另一邊廂，他指提供多種求助途徑也很重要，如網上輔導平台，可降低青少年的求助門檻，應該繼續採用。

資助多次使用專業服務

阮淑茵所屬的社區組織協會，曾經在2019年8月推出「港講訴Time to Heal」計劃，安排有需要的青少年接受義務臨床心理評估及治療，再直接資助7000元尋求心理治療或精神科醫療，讓青少年有更多機會和更快得到專業協助。

在這個計劃申請資助的青少年不需要呈交很多個人資料，只需由社工填寫姓名、身分證首4個字、年齡和居住區域。阮淑茵說，這是為了讓求助者覺得自在些。另外，計劃允許不同類型的輔導方法，看專科醫生、臨床心理學家，或做音樂、藝術治療皆可，更能符合不同青少年的性格傾向。

對比台灣衛福部在8月推出「年輕族群心理健康支持方案」，資助15至30歲人士3次免費輔導，阮淑茵說Time to Heal的模式更優勝，因為金額可以讓青少年接受輔導的次數更多，以一般精神科醫生的門診費用700至800元來計算，可以輔導約10次。「如果次數不夠，讓青少年覺得到喉唔到肺，問到一半就要停，或者自己負擔不起之後的覆診的話，那他們可能會寧願不開始，索性放棄。」

可惜，轉介不少青少年使用計劃的社工向阮淑茵表示，計劃雖然能幫助青少年的情緒需要，但社聯的資源只足夠維持計劃短期運作，現在已停收資助申請。阮淑茵表示，如果政府真的想解決青少年健康問題，應該要有承擔，推動更多類似的公私營協作服務。

及早介入 降低醫療成本

前線精神科醫生、港大臨床醫學學院精神醫學系臨床教授黃德興有份參與「平行心間」計劃，他說自己常採用「4ups」模式。先跟青少年warm up（熱身），表達自己是醫生，是來幫助他們，不是來給他們考試；再open up（打開心扉），聆聽他們的煩惱；如果青少年還未完全傾訴煩惱，則follow up（跟進），順應提及的病徵，再解釋他們面對的處境與病徵之間的關係；最後round up（總結），提醒情緒問題、精神疾病是可以解決，亦可以跟家人、學校溝通，一起協助青少年渡過難關。

上述方法能夠完整地輔導青少年，但公營機構的醫療和輔導人員，很難有這樣充裕的時間。很多精神科醫生和輔導員，長期需要處理多宗個案，能夠給予每個病人的診症或輔導時間，可能只有10多分鐘。

黃德興說善用更多公共資源，資助有需要的青少年使用精神輔導或治療服務，不失為一個選項。他強調，對於任何資助計劃，可持續性相當重點。若資助能鼓勵青少年，在精神疾病發病早期及時求助，比起在病情變得嚴重後再介入，需要的成本或會大幅減低，長遠而言對社會生產力也有好處。

陳友凱補充，公營精神健康服務資源不足，起碼在短期內很難改變，因此試行新服務模式，嘗試緩減公營服務供不應求、不切合青少年需要的情况，非常重要；直接資助青少年使用私營服務，或更有系統地跟進計劃，都是政府未來應該考慮的政策方向。

【青少年健康篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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