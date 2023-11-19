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社會實驗：辦導賞團幫補家計 搞好會員制 新聞求生記 先經營後古仔

【明報專訊】記協在本月11日舉辦採訪技巧工作坊，沒想過反應熱烈，座無虛席，有十幾間社區報和網媒、近30人參加。在傳媒寒冬，這一班人來圍爐圍爐。分享會上談到採訪寫作技巧，但最熱烈討論的是小媒體求生方法，怎樣經營？怎樣增加收入？我分享了一本書，《新聞不死，只是很喘》，書中有世界各地例子，講新聞媒體雖然未死，但呼吸困難，唯有在內容、傳播、經營三方面上革新保命。我於是根據外國例子為各社區報、小網媒獻計，但換來卻是「耍手擰頭」……經他們同意，以下是部分有笑有淚的討論紀錄。

背景

項目：網上網下地區媒體經營盡皆困難

目的：探討持續營運的出路

人物：記協、區報及網媒

《新聞不死，只是很喘》

這工作坊由記協執委梁祖饒（Joe）負責，他現職網媒偵查組記者，個子高高，戴眼鏡，熟悉查冊放蛇做專題。他說知道有社區報想報道區內工廠污染，但因為工廠是中資而不敢提出查詢。Joe心裏糾結：「其實問中資並不等於……即紅線不是說中資就是一個問題，他做錯事，我們就問他拿回應，這個是很基本的，在傳媒裏做的方法。」於是他萌生搞採訪技巧工作坊的想法，又見各區社區報不斷萎縮，由高峰期減半至現在約10份，而且出紙不多，個個艱苦經營，靠成員做義工甚至墊支撐落去。

我是其中一個講者，首兩小時講採訪寫作和資料蒐集，出動了梁朝偉的流星文章和Make it Memorable一書，討論如何寫出讓人記得的報道，像流星劃過夜空，發出自己的聲音，被人聽見。最後1小時，我們談媒體經營， 有記者問：「一間新聞機構點樣先可以收支平衡？」我投降說自己沒有答案，只能借鑑一本由台灣傳媒人黃哲斌於2019年出版《新聞不死，只是很喘》一書。書中總結21個外國和台灣案例，看傳統媒體如何在網絡生態中，透過內容、傳播、營運三方面轉型求存。由於書內容太多，我也只能一鱗半爪的講一些點子，加上自己的經驗和分析，做蠶蟲師爺獻計。

跳過「資訊中間人」 接觸讀者

媒體在巿場上經營求生，首先要有讀者，望讀者能轉化為實質的支持者，望流量能轉化為廣告或其他收益。不過在如此世代，如何接觸讀者？如何建立網絡？書中很多成功例子均跳過了「資訊中間人」，不靠社交媒體，直接去接觸讀者，例如Apps、網站、WhatsApp、Telegram Channels，以及電郵。其中一個例子，美國兩名不到30歲的前NBC記者，2012年靠4000美元積蓄，再加一堆信用卡，創辦了以電郵新聞信（newsletter）來接觸讀者的新聞平台The Skimm。兩名年輕創辦人就在大學校園、咖啡店、健身房等等，派傳單貼廣告𢱑水吹，一個一個電郵聯絡去收集，竟也收集了10萬個！作者形容The Skimm有一個如傳銷的「大使計劃」：「每個會員都有一組獨特連結，藉由分享連結，只要超過10個朋友因此訂閱新聞信，就能成為『Skimm大使』，不但可收到贈品、加入臉書私密社團，生日當天，姓名還可能出現在新聞信底端。」The Skimm因內容獨到，營銷有效而火速增長，獲得很多創投資金及廣告，2016年訂戶達350萬。

跳過「資訊中間人」，因為一來要打破演算法的操控，社交媒體實在把新聞的派送壓得很低很低，二來是為建立媒體和讀者的關係，把「虛擬」的讀者化為一個個人，一個個contact point，建立讀者社群。而好好經營讀者社群才有效令「view數」轉化為實質支持，尤其要重視跟讀者的溝通和互動，例如認真回覆讀者電郵或信息，為讀者推介他喜好的文章（這牽涉數據分析），還有搞實體活動或賣紀念品，建立品牌又幫補收入等。我們的分享會碰巧在本土研究社舉行，見到一個好好的示範例子，他們靠贊助營運，有定期搞講座和考察活動，辦事處又有賣衫賣物的角落，有賣古洞北「悅和醬園」醬油，有賣慈善團體「香港再皂福」的肥皂沐浴露等。他們和本土產品「聯乘」合作，又當作回饋訂閱者的禮品，讓訂閱者親身來參觀，見面互動，建立更強大的關係。

「新聞策展」建立讀者群

書中另一個例子，荷蘭的De Correspondent，他們從來不用「訂戶」一詞，而強調是「會員」，因為他們認為與讀者的關係不是「新聞資訊買賣交易」，而是「邀請參與一項新聞變革運動」。譬如在移民議題成為歐美媒體的焦點時，De Correspondent徵集300名會員訪問鄰近居住的難民，一方面填問卷蒐集資料，一方面在社區種下善意。這種「新聞策展」打破傳統新聞的邏輯，賦權予讀者，甚至讓讀者成為媒體的一員。建立忠誠的讀者群網絡，才有人年年課金支持，才有流量吸引廣告，收支平衡不是夢。

我在分享會慷慨激昂，拿着咪叫各社區報和網媒好好經營讀者社群：「就當是fans club咁搞！要去搵錢！」現場鴉雀無聲了一會兒，大角嘴區報《角醒》的成員弱弱的說，他們自己的成員都已嚴重流失，要大減版面，只寫4條稿，但下一期的4條稿仍未找到人寫。馬鞍山《馬聞》成員Gigi也嘆一口氣，指她們超過一半成員因移民或各種原因不斷流失，運作基本上靠一名成員承擔每期萬幾元的印刷費，缺錢缺人。大埔船灣《船灣人》成員Sue則表示，她們基本上只有2個人採訪報道，大家因熱愛文字而投入；她更正，是曾經熱愛：「現在有壓力了，有壓力就不喜歡了。」社區報做內容已焦頭爛額，更遑論有人手去經營業務，管理讀者社群？

落區派報 創造互動機會

以上3份社區報都有幾年歷史，均為免費派發，主要放在相熟店舖、獨立書店或議員辦事處任讀者索取。雖然他們印刷數量不少，《船灣人》1500份、《角醒》4000份、《馬聞》更有8000份（當中有一部分在街頭直接派予讀者），但他們都沒有系統去登記和聯繫讀者，甚至不知道有否接觸到真正的讀者。譬如《馬聞》Gigi說，曾經有眼鏡舖落廣告，學生優惠六五折，但廣告反應十分冷淡：「除了眼鏡廣告，月餅團購亦慘淡，只有3個人……所以都唔好意思再搵佢哋落廣告。」

我在分享會繼續慷慨激昂，叫社區報成員不要一心奉獻做義工，要思考經營方法增加收入，如果收支平衡，便能津貼成員採訪寫稿，有錢才有人手，才能長遠生存下去。我又拿着咪叫：「你哋返去唔好開古仔會，開經營大會。唔好諗古題住，諗咗點搵錢先啦！」感覺很多人都搖搖頭，笑說有稿費有津貼請人的目標「太宏大」、「太遙遠」了，他們只要印刷費有着落已心滿意足。

究竟社區報收支平衡是否太遙遠？分享會後，我才知道油塘社區報《集油》有一個值得參考的營運模式。他們除了放在書店舖頭派發外，還有訂閱制度，每一期把報紙郵寄到訂戶家中，訂閱費由讀者自己決定，隨心支持。18名成員還會幫手人肉派報，上下班時間現身港鐵站外，創造實體見面的機會。成員阿夕說：「我們不會主動去叫他們訂閱，不過也有街坊來問一下，他們主動過來聊天，就留下了聯絡。」《集油》還會搞導賞團帶領讀者認識油塘，又能幫補經費，但暫時各種收入都是微薄，主要依靠以往獨立媒體「社區報新聞計劃」資助去支撐，3個月1期、4000份的印刷費。雖然他們未做到收支平衡，但也考慮津貼帶導賞團的義工，作車馬費，想循可持續方向去走。

仍留下來的人充滿韌性

落手落腳辦報毫不容易，我這些「蠶蟲師爺」都是拋磚引玉腦震盪。現實是社區報未死，卻在沒人手沒收入下呼吸困難。不過，仍留下來的人都充滿韌性。《集油》6月報道兩間水泥廠無牌經營污染社區，這議題後來上了《大公報》；《船灣人》9月報道汀角大片樹木被砍伐發展，畫面震撼；《角醒》8月娓娓道出舊樓門牌牽引的歷史故事；《馬聞》8月收集了352份問卷，反映居民對馬料水填海的意見，其〈編者的話〉比我更慷慨激昂：「讓我們一同跟大家繼續說好真正的馬鞍山故事。即使海枯青山陷，如此約誓也不變遷。」

但要約誓不變也要有錢開飯……分享會後，我們和各社區報開了一個WhatsApp谷分享資訊，我見大家的討論都集中在採訪和查冊上，沒太多人提起經營方法。舉辦活動的記協執委Joe更另外開谷，跟個別地區報詳細傾古題，分享調查方法。我很驚訝Joe的熱誠，八卦問他做了多少年記者，為什麼做記者？他說：「唔好特別寫我，寫地區報多啲，佢哋需要支持。」我心想，記者多是這些莫名其妙，默默耕耘，又「不問回報」的傻人。

後記

香港記者協會，是香港歷史最悠久的記者工會。記得那年風聲鶴唳，屢傳出記協被取締被捕的風聲，有會員在會議上聲淚俱下勸記協主動結束，但他們一班執委竟堅持到今天，為新聞行業在鋼線上走下去。記協不死之求生記，望同業多多支持。

文˙ 鄭思思

{ 圖 } 鄭思思、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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