{異鄉達人}王禮霖 《富都青年》導演訴說家鄉故事 長年居台 發揚大馬華語歌影視

首次執導 描繪馬拉邊緣人

繁榮的吉隆坡，有一個叫做富都巴剎的地方，巴剎就是市場的意思。富都巴剎輝煌不再，儘管這個露天市場被四周高樓大廈包圍，但仍像心臟般規律地躍動。「這個市場有4個景：morning、afternoon、evening和night。」導演王禮霖在資料蒐集時從街坊身上打聽回來，市場一大清早就開檔，將近中午便可以「收市」，下午反而是最冷清的時候，傍晚左右有人來清潔，踏入深夜又再貨如輪轉，展開富都巴剎熱鬧的一天。

由於市場需要，富都巴剎聚集一大群外勞，合法的、非法的都有。然而王禮霖透露，就算是合法經工作證過來的外勞亦「暗藏玄機」，「A公司請他們進來（馬來西亞），他們去做其他工作，然後就不會回來（A公司）」。可是在《富都青年》裏，一對馬來西亞華人兄弟阿邦（吳慷仁飾）和阿迪（陳澤耀飾）被迫待在富都巴剎混雜在外勞中間，原來他們小時候發生意外，失去身分證明，阿迪尚有一張出世紙，阿邦則沒有任何證明文件，明明是馬來西亞人卻沒有身分。

一個人孑然一身來到世界，到底要如何自證？王禮霖坦言，無國籍的人在馬來西亞並不算少，只要父母一方不是本地人，就有機會在沒有註冊結婚而生下孩子，孩子繼而沒有登記在馬來西亞的官方戶籍。阿邦與阿迪自小就被變性人Money姐（鄧金煌飾）照顧，然而在馬來西亞的伊斯蘭法律下，身穿女裝已經犯法。王禮霖鏡頭下的富都巴剎，站滿了馬來西亞的邊緣人。

將邊緣人牽掛在心，或許關乎他也當過外勞。20世紀只差一聲「拜拜」，一場金融風暴席捲亞洲，當時馬來西亞經濟跟香港同樣不景氣。本來讀廣告設計的王禮霖決定到台灣當鐵廠外勞，儲一些錢再回國發展。那是一間小工廠，只有5個外勞，除他以外都是菲律賓人，「我很深刻感受到一個人去到異鄉。你沒有熟悉的人，你要怎樣做？你自己是孤伶伶的，做一個自己不喜歡的工作」。最終半年後就返回馬來西亞，至於儲錢……「結果沒有，好慘。」他苦笑道。

率旗下歌手 拍自家偶像劇

王禮霖對自己的角色卻頗為狠心。阿邦除了沒有國籍，更是一個聾人，需要帶着助聽器生活，無法跟他人口頭溝通。起初阿邦這個角色能夠說話，但王禮霖覺得，如果阿邦面對困難之餘又無法宣之於口，「其實代表這個族群、他們這些邊緣人，無辦法去表達。他們有這樣的意識在裏面，（所以）他們不說話」。

大病一場後，驅使王禮霖定下決心要替邊緣人發聲。雖是第一次親自執導電影，過往由他監製的電影其實亦見同樣關懷——《分貝人生》望向窮人，《迷失安狄》聚焦變性人。但是不難發現，兩部電影跟《富都青年》都拿台灣資金拍馬來西亞的故事。畢竟需要面向台灣市場，拍台灣故事豈不更合觀衆口味？王禮霖不同意：「其實我很proud帶着馬來西亞的故事去全世界交流，因為以自己成長的地方說自己的故事是最真實的。」

另邊廂，馬來西亞近七成人口是馬來人，流行文化無可避免以馬來人為主聲道，流行文化作為故事的載體，他反而很難在自己成長的地方說華人的故事。「其實我們（華人）已經很習慣他們（馬來人）是這樣，他們都很習慣我們這樣，因為一弄到種族問題你又會知道（麻煩）。但我們其實生活都很和平。」

儘管馬來西亞華人人口達600多萬，王禮霖指出當中很多不懂中文，撇除老人家及兒童，「剩下多少人？」他不禁反問，因此難以單靠馬來西亞華語觀衆來建立市場。而且馬來西亞華人社群一直受外來文化影響，最初是香港，後來是台灣，現在就是J-pop跟K-pop，一直未有建立起自身的華語流行文化，所以王禮霖想在台灣市場站穩陣腳後，再將它傳回馬來西亞。

他本來是經營唱片業的，千禧年代帶馬來西亞歌手到台灣賣唱片，後曾參與馬來西亞AIM中文音樂頒獎典禮籌委會工作。《富都青年》飾演阿迪的陳澤耀是馬來西亞偶像組合「東于哲」出身，同樣被王禮霖帶到台灣發展音樂事業。後來台灣偶像劇興起，王禮霖認為與其守株待兔，不如製作自家偶像劇，增加旗下歌手曝光機會，成品包括《逆風18》、《高校鐵金剛》和《我和我的兄弟．恩》等，「東于哲」成員不但出演要角，還負責主唱劇集主題曲或片尾曲。

監製《分貝人生》 提名金馬獎

大約10年前開始他轉戰電影，他第一部監製的電影《分貝人生》好不容易獲得金馬創投百萬首獎，當時仍是電影新晉的他根本不認識張艾嘉，還硬着頭皮冒昧邀約她出演《分貝人生》，「我覺得全世界都可以say no，但你不可以對自己say no，當你跟自己say no，你就沒有機會」。最後不單張艾嘉答允，電影更提名金馬獎的「最佳新導演」和「最佳攝影」，讓華語電影圈認識馬來西亞導演陳勝吉。

王禮霖一路以來帶着馬來西亞導演、演員和歌手到台灣發展，「你沒有理由一直困在馬來西亞的市場，你有機會就出去，我的願望是出去帶資源回來，所以你看我做很多項目都是跟不同國家一起做的」。他曾在馬來西亞國際電影節策展，引入國際電影在馬來西亞上映，監製的電影計劃也多次入選金馬創投；以《富都青年》為例，部分資金便從金馬創投取得，然而除了主演吳慷仁是台灣人和攝影師Kartik Vijay是印度人，包括監製李心潔在內，幾乎整個團隊都是馬來西亞人。

參與創投的經驗豐富，王禮霖認為情節特別或者有意義的故事都可以先在創投平台探索，「因為會聽到這個市場怎樣看你的計劃，它會給你很多意見，無論是commercial的investor（商業投資者），或是一般做藝術片的production house（製作公司），他們都會有不同意見」。說到底，拍電影最大問題就是缺乏資金，單憑金馬創投也難拍成一部電影，所以《富都青年》一部分資金來自美國，電影在馬來西亞拍攝，也獲馬來西亞政府資助。「其實現在有很多方式，不一定要拿亞洲的（資助），故事夠特別，你拿澳洲的都可以。」

再者，運用跨國資源拍電影相對沒有題材限制，如果單靠馬來西亞資金來投入馬來西亞市場，由於馬來西亞是穆斯林國家，電檢時需要剪掉的地方較多。王禮霖舉例，「吻太久都不行，只可以吻10秒，然後不要去吸煙」，所以在馬來西亞上映的電影片長才出名短。他願意配合電檢，但是只有一個大原則：不影響故事結構。

死刑情節通過審查 喜出望外

《富都青年》尾段觸及死刑，也是故事重要一環，然而死刑議題在馬來西亞十分敏感，「年初的時候拿去審查，我最怕的其實是他們挑戰死刑（情節）」。馬來西亞監獄的公關部門曾勸戒他們不要觸及死刑，因為擔心審查就要剪掉，浪費拍攝時間和資源。「沒有了後面死刑的部分，其實說不出故事。」王禮霖想過如果真的被剪掉，就乾脆不在馬來西亞上映。不過審查最終通過死刑情節，即使需要上映馬來西亞版本的《富都青年》，也叫他喜出望外。事後回想，他猜測可能跟馬來西亞今年廢除死刑有關。

「我做唱片的時候，希望做音樂去到金曲獎，做電視劇去到金鐘獎，做電影去到金馬獎。前面兩個都沒有做到，但電影有機會去到金馬獎。」《富都青年》入圍今屆金馬獎7項大獎，當中包括「最佳新導演」。上屆金馬獎「最佳新導演」得主是《白日青春》導演劉國瑞，他在馬來西亞成長、在香港拍電影，拍了一個異鄉人的故事，另一個離鄉別井的導演會否再下一城？

儘管王禮霖是新導演，卻是隻身出國工作了20多年的新導演，「我覺得有這樣的機會去試，其實比很多在馬來西亞的人還要好。因為有這個機會，所以要好好做」。相比當年那個外勞青年，這些年來的王禮霖在台灣做着自己喜歡的事，有着志同道合的朋友，反而沒有異鄉的感覺。「但還是馬來西亞人，變不到台灣的。」他打趣道。比起異鄉不異鄉，工作得很累的他笑稱更多時候思想「幾時可以退休？」一個人長年在台灣工作，隨着年歲漸長，便愈發思念吉隆坡的家。尤其夜深人靜的時候，就會想起家裏的人、家裏的貓。

《富都青年》

上映日期：12月7日

預告片：bit.ly/49vgbxm

文˙ 嚴嘉栢

{ 圖 } 馮凱鍵、電影公司提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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