由障礙促成創造

如工場的流水線一樣，我們把創作拆解成簡單的程序，逐步去做。一支匙羹由身和臂兩部分組成，我們給每名工友一塊拳頭般大的陶泥，教他們扭成兩半，一半搓成泥球，再用指頭插入慢慢揑成碗狀；一半搓成泥柱壓扁微微屈曲畫上花紋，再用泥漿接合兩部分做成一支陶匙羹。我們以為很簡單的動作，在每個工友手上都有不同程度的困難要去克服，有的腕力不夠扭不開泥塊；有的手指難以伸展做不出碗形；有的皮膚高敏，泥土濕水後太刺激；有的沒有動力，連泥也不想觸摸……

作為藝術家我們重新學習做泥的過程，把平日習以為常的直覺反射動作，用每個工友不同的角度再思考一次應怎樣做。過程像在拆解藝術創作的既有方法，再重新組合，找出新的可能，工友提供了很多新的創作方法，這個過程充滿創造性。

慢婆婆的故事

由一隻手指插入泥球，沿着邊緣用弱弱的力壓出碗狀，我們試着望着工友的手，模仿他們很慢很慢的動作，由擠壓的力度到速度到怎樣轉動泥塊壓出碗形，我們對做泥有了不一樣的經歷。第一是感官的敏銳度，第二是時間的體驗。工友有兩種狀况，一種是想很快完成工序，但他們也會被泥的觸感刺激拉慢他們工作的時間。另一種是由頭到尾都以好慢的狀態工作。我見過一個不出聲的婆婆，她可以用手指尖「掂吓掂吓嚿泥」，時間一過就幾分鐘，她無聲無息，很安逸。泥土在她指尖好像發生了神奇的力量，這力量本身隱藏在泥土內，但也只有她能把它釋放出來，這是創造。

這位用手指「掂吓掂吓嚿泥」的婆婆，她到底創造了什麼呢？她用泥創造了一種跟她內在狀態一致的節奏，很慢而且平穩的節奏，她能在做泥的過程中經歷很實在和平靜的時間。掂泥的動作很有韻律，很有感染力，吸引我走到她旁邊觀看了一會，人也平靜了下來。她的指尖應該很敏銳，從觸摸泥土到離開的瞬間，她感受到些微的慰藉，把節奏拿揑得很準確，剛好計算到她需要的刺激，間中她會用毛巾濕潤一下指尖。泥土、指尖的感應和內心的節奏，三者合成一個很好的演奏。而她不是在表演，她只是在處理自己內在和外界平衡的關係，在日常的自處中，她比藝術家更專業。

手震工友的陶瓷

又有另一名工友，他的手腳肌肉難以控制，所以他繪畫的線條都在震動。如果他被要求畫一條直的線，就算他怎樣努力都不會畫得直，但他用震動的線條卻能畫出很獨特的風格，無論是風景寫生還是人物畫，都很有表現力。當他初做陶泥時，很難掌握，稍為要做精細一點的地方，他的動作都會過大，陶器就會崩裂，形成很粗糙的狀態。繪畫粗獷的風格我們可以找畢加索晚年的畫作給他參考，陶瓷像在每個人的腦海裏都好容易想到餐桌上的杯杯碟碟，不可能不精緻。

但由杜象（Marcel Duchamp）開始，我們學會當一件事物失去其既有功能，它的藝術意義才開始發生。就是因為這隻杯不能用，所以我們才有另一個角度去審美；就是因為它夠粗糙，我們才能從中看到藝術原始的力量；就算它是破爛的，呈現的仍有瞬間的美態。縱然最後他只是把泥大力一握，幾件形態簡樸的陶泥擺在眼前，它不需要再是杯羹碟，它所承載的是這一刻那個完整的自己。如果我們不是用這角度看待藝術，我們又用怎樣的角度看待他們呢？

美而真實有力

完成了幾次課堂，工友做了好多陶藝作品，我們發現他們作品的普遍特點：簡樸、粗糙、要花較長的時間製造和有很強重複性，但又每一件都不一樣。一方面這是由於他們身體有不同的障礙，但由於他們跟自己的障礙相處了很長時間，身體產生了適應和平衡，也沒有所謂障礙，反而成了自己的特質。粗糙是一種特質，花超長的時間做一件事是一種特質，做每件事都不一樣也是一種特質，甚至不喜歡陶泥都是一種特質。

在這短暫的互動中，我們觀察到這些在一般人眼中所謂弱的特質，如果我們能夠代入每個人的位置去看，我們會發現背後隱藏了很多美的特性。弱和美這兩個概念被扣在一起，產生了對美的一個全新想像：弱的美學。

弱的美學其實不弱，而且很美。我們試圖通過藝術創作去發掘、記錄和傳遞每個人背後這種美而真實有力的一面，建立一套柔韌而堅固的價值觀。

由藝術去建造一個人

再想一下那個在庇護工場「掂吓掂吓嚿泥」的慢婆婆，如果這是一項表演，我們怎樣為她製造舞台？如果她的創作有療癒的力量，其他人又可怎樣經驗和學習呢？

我嘗試想像到超大，大到大家覺得冇可能，才回頭想怎樣實踐。由庇護工場流水線上的婆婆和肢體傷殘的工友，我們想像到一間超級藝術學院，學院的工友是藝術家、教師或學生，每個人身上都能發掘一項以上隱藏的特質，把特質練習成強項，創作、表演或教授其他人。像慢婆婆掂泥的動作，如跟電子聲音藝術家合作，那種掂泥的節奏和頻率可以轉化成安神的音樂，開演奏會和出CD，幫助失眠的人入睡。

通過研究慢婆婆「掂吓掂吓嚿泥」的創作方式，開拓掂泥治療課程，物料工具時間操作方式格式化程序化和儀式化，如一個200呎的房間只能坐10個人，台前有一塊大泥，入課室先取一小塊泥，放在桌前默想10分鐘，然後搣一粒泥出來搓成泥珠，放在桌上，指尖稍為沾一點水，在泥粒上一下一下找到自己跟泥的節奏，覺得足夠就把觸泥的總時間寫在珠底。每次一至兩粒，若干日子後把泥粒燒成瓷珠，再串成珠鏈。可掛在身上提醒自己安靜的練習，或再拿上手撫摸平靜。一個課室10個人可以組成共修團，互相鼓勵。

一個婆婆都可以創造出一個修行的藝術課程，如果一個工場有100個工友，就有100個課程加表演或展覽。每年分春秋二季課程，每一季開30個課程，公眾人士可以參與，其餘70人就練習及開發新課程。這個世界好似想得太完美，美得妙想天開，脫離現實。哈哈哈哈！

【當代藝術介入社福服務系列之一，下月續】

文、圖˙白雙全@HASS Lab

編輯•王翠麗

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