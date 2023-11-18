Dyson「星空藍」風筒 霧面外殼增手感

【明報專訊】Dyson最近推出了2023限定版星空藍粉霧色（blue blush）頭髮護理產品系列，今次的新色從天然礦石中抽取深邃的藍色，調製出搶眼的「星空藍色」，之後再以Dyson美髮系列之前推出的桃紅色作為靈感，重新創作出淺色調「粉霧色」。為了令星空藍的粉霧色更具質感，設計團隊還研發了霧面外殼增加手感。