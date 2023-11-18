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Dyson「星空藍」風筒 霧面外殼增手感

【明報專訊】Dyson最近推出了2023限定版星空藍粉霧色（blue blush）頭髮護理產品系列，今次的新色從天然礦石中抽取深邃的藍色，調製出搶眼的「星空藍色」，之後再以Dyson美髮系列之前推出的桃紅色作為靈感，重新創作出淺色調「粉霧色」。為了令星空藍的粉霧色更具質感，設計團隊還研發了霧面外殼增加手感。

今次推出的2023限定版星空藍粉霧色系列，包括Dyson Supersonic風筒HD15（圖）（配件：二合一抗毛躁順髮風嘴、柔和乾髮風嘴、造型風嘴和順滑風嘴）、Dyson Airwrap多功能造型器長型髮捲版HS05（配件：康達抗毛躁風嘴、升級版30mm Airwrap長型髮捲、升級版40mm Airwrap長型髮捲、升級版硬質順髮梳、升級版軟質順髮梳、圓頭豐髮梳和濾網刷）與Dyson Corrale直捲髮造型器（配件：充電底座和耐熱旅行袋），系列全部均設有與機身同色的禮盒，以增加吸引力。●

售價：Dyson Supersonic風筒HD15（$3780）、Dyson Corrale直捲髮造型器（$3980）、Dyson Airwrap多功能造型器長型髮捲版HS05（$4480）

網址：www.dyson.hk

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