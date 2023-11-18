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e新品：Logitech波浪形鍵盤 3層掌托惜住手腕

【明報專訊】不少上班族對電腦鍵盤多過對手機，因此一個好用而又符合人體工學的鍵盤便十分重要。最近Logitech推出全新無線人體工學鍵盤Wave Keys，採用波浪設計排列按鍵，令用家可以更舒適地打字，配合軟墊支撐手掌，能減輕長時間使用下對手部肌肉的負擔。

作為廠方ERGO系列的最新成員，Wave Keys鍵盤經過多輪使用者測試，並獲得美國人體工學的相關認可。其中波浪形設計排列按鍵可讓手、手腕和前臂處於自然的打字位置，減少手腕扭動遷就按鍵的問題。同時設有一體成形3層掌托，物料包括記憶泡棉、高密度泡棉和針織物，既能減少長時間使用下手腕的壓力，也能減輕對前臂肌肉的負擔。

自訂一鍵功能 增工作效率

使用時為手部提供舒適的環境固然重要，但使用方便亦不能忽視，因此廠方在Wave Keys加入Smart Actions功能，讓用家一次過設定啟用軟件多個功能，例如用家想啓動Spotify並播放最喜愛的playlist，只需在Smart Actions設定即可一鍵做到。另外，用家可以使用Logi Options+應用程式提升工作效率，例如使用「請勿打擾」以專注於工作，並創建一系列的自動化操作，減省開啟多個功能的時間。

安全無線技術 遠端監控

不少人喜歡同時使用多種設備來提升工作效率，而Wave Keys能同時連接最多3部設備，例如手提電腦、平板和手機，只需一個按鈕便可切換。此外，Wave Keys跟機附送Logi BOLT接收器，可保障安全連線；亦可透過Logitech Sync遠端監控鍵盤功能，以確保裝置正常運作並處於最新狀態。Wave Keys均採用再生塑膠製成，有3種顏色可供選擇，分別為石墨、珍珠白和玫瑰色（玫瑰色將於明年春季上市）。●

售價：$699

查詢：3898 4900（Good Century）

相關字詞﹕e潮 人體工學 鍵盤

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