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E潮

41克零負擔 FUJIFILM「馬卡龍」即影即有 隨手盲拍

【明報專訊】現今一般人都習慣使用手機的拍攝功能來記錄生活日常，但對於一些攝友或潮人來說，即影即有相機的特別效果仍有一定吸引力，因此相關產品能在相機市場上佔一席位，相機生產商亦不斷推出新機應市。最近日本的FUJIFILM及德國Leica都推出全新數碼化的即影即有相機，當中FUJIFILM的新機更以馬卡龍般的小巧可愛造型作賣點，配合不同顏色，無論顏值或是便攜度都提升不少。

FUJIFILM旗下的instax即影即有相機系列一向長賣長有，但由於要放入相紙來拍攝，有一定光學限制，即影即有相機體積一向偏大，要帶出街始終有些不便。

不能裝相紙 需另備printer

今次新推出的instax Pal打破這個物理界限，採用超小型設計。instax Pal體積只有44.4×43×42.3毫米，比掌心更小。相比之前另一款以細部為賣點的instax mini 12（122×104×66.6毫米），新機體積大約只有舊機的一半，重量更只有大約41克，完勝instax mini 12的306克，帶出街拍攝可謂毫無壓力；加上其可愛造型及搶眼的粉系顏色，應該吸引到不少愛美人士的歡心。

instax Pal的體積之所以能大幅縮小，主要是因為它的設計全面數碼化，用家需要另外連接instax Link相片打印機，才能把相片打印出來，同時新機也把過往機體內很多光學組件卸下。它內置1/5吋CMOS感光元件，最高可拍攝2560×1920解像度的相片。既然全面數碼化，拍攝相片的數量會受記憶體及電量的限制，機體的內置記憶體最多可存50張相片，但用家可插入microSD卡擴充容量；電量則最多可拍攝240張相，一般來說已十分夠用。

連接手機App 提升玩味

過往instax即影即有相機，多數使用大約60mm焦距的鏡頭，由於接近人眼視角，在拍攝人像時較容易掌握，但自拍時則不夠廣闊。今次新機改用超廣角的16.25mm鏡頭，就算沒有觀景器的幫助下，也能更輕易拍攝到人像、風景及自拍相，最適合玩「盲拍」。由於機體的設計細小，所以機身只設有3個按鍵，分別是機頂的開關掣、機背快門及機底的L（Link）/F（Fun）模式鍵。instax Pal支援藍牙功能，用家既可無線連接instax Link打印相片，也可連上手機應用程式，為相機設定更多玩法，例如遙控拍攝或間隔拍攝（每隔3秒拍攝1張，最多21張），亦可在拍攝後自動把相片上傳到手機內儲存，減輕相機容量的負擔。

或許有用家會覺得instax Pal失去了即影即有那種簡單記錄生活的味道。FUJIFILM亦深明此道，因此只要把機底的L/F模式鍵撥至L模式，相機便會自動尋找及連接附近可使用的instax Link相片打印機，而不會連接手機App，每次用家按下instax Pal的快門鍵後，相片便會立即由所連接的打印機打印出來，玩法更接近傳統的即影即有。愛玩味的用家，則可透過F模式連接手機App編輯相片，包括剪裁、旋轉、濾鏡、調節光暗等不同功能，亦可加上文字，令相片更具特色。●

FUJIFILM instax Pal規格

感光元件：1/5吋CMOS

鏡頭：等效16.25mm F2.2

快門：1/4s至1/8000s

ISO：100至1600

體積：44.4×43×42.3mm

重量：41g

售價：$780起

查詢：2406 3225（FUJIFILM）

文：吳一鳴

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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