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深圳一場兩展免費睇 可愛梵高與萌爆熊貓爭寵

【明報專訊】無論何時何地，國寶大熊貓都是人見人愛、車見車載的動物。近期深圳印力中心舉行以大熊貓為主題的展覽，由門口通往地庫樓層的戶外樓梯上，放置了40多隻不同形態的大熊貓公仔，或坐或站，或動或靜，可愛極了！展期至11月尾，要打卡就要把握時機。同一時間，商場亦與英國國家美術館合辦「沉浸式光影藝術展」全國首展，大家可透過全新的光影模式去欣賞美術館的鎮館之作，包括梵高的《向日葵》，還有其他大師如莫內等著名畫作。兩個展覽均是免費開放，一場兩展打孖睇，11月去最着數！

要睇深圳最新的免費展覽，不能不提英國國家美術館（The National Gallery）與印力中心合辦的沉浸式光影藝術展！這個重量級展覽，主角是著名畫作——梵高《向日葵》。主辦單位將以不同光影模式，把這個名畫系列呈現觀眾眼前。此外，還有莫內、雷諾瓦等印象派大師的畫作，帶來另一番視覺體驗。觀賞今次展覽也正好當作熱身，迎接本月底香港故宮文化博物館舉辦的「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」。

沉浸向日葵光影夢境

部分展品設於商場的戶外廣場，金黃色的展場營造了一個溫暖藝文空間。沿走廊漫步，可欣賞16幅以光影模式展示的珍藏級印象派巨幅畫作，如莫內《睡蓮》、梵高《麥田與柏樹》、雷諾瓦《傘》等。

除了欣賞畫作，展覽亦設有大量打卡位，像是6米高的向日葵裝置，還有充滿夢幻感的沉浸式光影幻境體驗「向日葵夢境」，大家可以走進「夢境」中，感受被向日葵簇擁的感覺。

40多隻「大熊貓」滿地滾

藝文青年沉醉歐洲印象派大師畫作，至於一家大小則可投入可愛「大熊貓」的懷抱。「Panda Roll胖噠幼華南首展」是印力中心隸屬集團舉辦「IN Yo Life城市翻滾計劃——萌動生活，胖噠好嘢」的推廣重點活動，除深圳外，珠海、南寧、惠州和佛山都有相應活動。集團與玩具品牌52TOYS合作，以療癒系原創角色Panda Roll擔正做主角。每逢周末假期均有不少家長帶小朋友到來，不論是倚着大熊貓來影相，還是趴着影……多久也不夠喉，總要家長拉着孩子依依不捨地離開。難怪展覽舉辦不久，主辦方即決定延長展期至本月30日，好讓大家有更多時間欣賞這40多隻姿態各異的「卡娃依」大熊貓。

逛超市掃抵買king size產品

印力中心的前身為深國投廣場，算是深圳的老字號商場之一，一直吸引不少當地人及港人前往，主要為了這裏的地標店舖——山姆會員商店。山姆是貨倉式超市，賣的都是king size產品，而且價格甚為吸引，通關後自然吸引不少港人到來掃貨。只需繳付每年會費260人民幣（約280港元，包主卡及附屬卡各一），便可到店內購買超值貨品，每逢周六日或假期，都可看見人人大包小包滿載而歸。

嘗徽菜板栗燒仔雞、土黃鱔

此商場另一特色是食肆選擇多， 除有大路的火鍋、客家菜、川菜、手搖飲品店，還有一些較少機會吃到的地方菜。好像其中一間餐廳「皖廚」，主打中國八大菜系的徽菜，「徽」指的是安徽省南部的古徽州，由於當地山區雨量多，山珍野味也特多，烹調手法擅長燒、燉、蒸。「皖廚」的室內設計典雅，不少食材亦是來自當地，如時鮮板栗燒仔雞，採用當地時令特產板栗，加上薑葱、料酒、醬油、老抽、花椒、八角等，把幼雞燜得酥爛嫩滑。紅燒土黃鱔也是另一道徽式名菜，顏色重，味道濃，不過為遷就城市人口味，味道也調得恰到好處，雖然賣相看似很油，但入口一點也不膩。●

●深圳旅遊錦囊

證件：持回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.08港元

沉浸式光影藝術展（全國首展）：即日至12月20日

IN Yo Life城市翻滾計劃：即日至11月30日

地點：印力中心（福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號）

交通：深圳地鐵2號線至僑香站A出口，沿僑香路步行約7分鐘

文：綽希

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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