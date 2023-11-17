深圳「睇樓」遊 「瘋狂」構築未來城市

由MAD設計、2015年建成的哈爾濱大劇院，整個項目佔地面積約有9個半維多利亞公園般大，圓滑無棱角的設計，讓它看似城市裏的雪山，跟每年有一半時間為雪季的哈爾濱融為一體；在中國竹鄉安吉，MAD為當地設計「兩山」未來科技城文化藝術中心，屋頂以竹葉為概念，預計2025年建成。

策展團隊指出，MAD的建築設計，旨在回應高密度城市中，人們的精神和情感需求。雖然曾設計不少高聳和廣大的建築，但它的目標不在大小，而是把對自然的嚮往和東方思想融合在具未來感的建築裏。根據事務所資料，未來5年還有逾10個建築項目待落成。

向觀眾提問「深圳還需什麼」

展覽分成4個章節，首章「對話」是MAD內超過300個建築師或前員工的提問；問題投射和列印在幕牆和圓桌上，邀請觀眾到場後，寫下自己的看法。馬岩松坐在展廳的圓桌上告訴記者，他理想中的建築應該是「多元的，能讓每個人都參與進來，就像這張桌子一樣，誰都可以寫下回答」。

建築師的提問，有的是開放題，如建築跟環境、社會、技術、創意和文化的關係；另一些是選擇題：深圳還需要什麼？更多的房子，還是更多的公園？深圳是一座「現代」的城市，還是一座「現實」的城市？觀眾的回答毫不客氣，例如建築師Alessandro Fisalli問深圳「有什麼文化特質和傳承需要被保留，並融合至現代建築當中」，有人便寫下「金石疊山、開挖土機」；看來MAD對當代都市的願景，離中國百姓仍有一段距離。

四合院變身幼兒園 屋頂任跑

在第二章「進程」，有19個MAD的實踐里程碑，展出的建築作品包括加拿大Absolute World Towers（夢露大廈）。它以連續的水平陽台圍繞整棟建築，整棟樓沒有強調高度的垂直線條，回應日益膨脹的城市需求，喚醒人們對自然的感受。在北京的樂成四合院幼兒園，MAD把四合院變為校園一部分，暖色調、起伏的屋頂則讓學童可以盡情奔跑。

對於MAD的建築師，建築不止關於牆和地面等實體；更強調營造的氛圍和感知，只有具文化個性的建築才是「真實」。在第三章「感覺即真實」中，展品是MAD和馬岩松的藝術創作。MAD在2018年受「越後妻有大地藝術祭」邀請，改造清津峽溪谷隧道為「光之隧道」。山水景色透過水和鏡面，在拱形牆壁上折射成隨自然變化的景象。

「行星」控訴千篇一律中國城

這間建築事務所也很怕悶，曾在2008年創作概念藝術裝置「超級明星—移動中國城」，控訴各地千篇一律的中國城。MAD說這顆佈滿尖刺的「行星」中有與自然和諧共存的工農業，不重複建造昂貴建築，是不妥協的新型社會願景。

馬岩松說，他既想建築有藝術感，但也要回應現實社會需求。展覽第四章「狂想」中的抽象建築，是回應兩種需要的極致狀態。馬岩松就911後重建世貿中心提案「浮游之島」，有別當時建造更高大建築的風氣，他提出一個讓大眾和社會從爭奪中解脫、在空中展開的高架建築，其中可以是戲院、餐廳等休閒設施，其上則是一個庭院；在繁榮的都市中提出另一種人文的可能。

「馬岩松：流動的大地」展覽

日期：即日至12月17日（周一休館）

時間：上午10:00至晚上6:00

地址：深圳市當代藝術與城市規劃館

一層綜合展廳、A1展廳、B1展廳

票價：68人民幣（單人票）

網址：shorturl.at/mHNVX

深圳旅行目的地

觀賞過MAD的未來主義建築後，不妨觀察所在展館設計，以及其他深圳建築地標，新、舊和改建而成的空間，是改革開放至今的印記。

① 當代藝術與城市規劃館

「馬岩松：流動的大地」所在的展館建築，由「解構主義急先鋒」奧地利藍天組事務所設計，以大量傾斜、扭曲、旋轉等流線結構，把建築定位為快速發展城市中的動態場所。

地址：福田區市民中心廣場（少年宮站旁）

② OCAT-B10

位於華僑城工業區的當代藝術中心，由磁碟工廠改建而成。3層建築除了展廳，還有咖啡廳、藝術教育空間、圖書館和頂層的露天空間。高層灰色牆壁上有鏤空的「OCAT」標誌，建築跟附近同為灰白色調的大廈對比下，多了一份前衛感覺。

地址：南山區華僑城恩平街華僑城創意文化園北區B10棟

③ 燕晗高地

由華僑城的廢棄建築改建而成。改建後為集展覽、實驗劇場和文藝辦公室、工作室於一身的空間；亮白色和大塊玻璃牆的建築，跟周邊的舊工業園區融為一體。4樓的404空間曾策展不少先鋒藝術展覽，包括今年5月引起熱議並煞停的「我們是最後一代」。

地址：南山區華僑城創意園香山村6棟

④ 地王大廈

深圳2011年前最高的建築，在太陽照射下呈藍色的外牆，是上世紀末中國建築的特色，跟近年顯現銀色的玻璃建築有明顯對比。

地址：羅湖區深南東路5002號

文：梁景鴻

圖：MAD提供

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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